Slovenski prehranski strokovnjak ostro nad te izdelke: To je samo marketing in nič drugega! (VIDEO)

V novi epizodi podkasta Na robu, ki ga vodi novinarka Beti Burger je bil gost Jernej Ogrin, prehranski strokovnjak. Spregovoril je o tem, koliko beljakovin potrebujemo, pa tudi o tem, da je prekinitveni post preskakovanje zajtrka v novi, lepši embalaži. Ogrin je pravi spletni vplivnež in strokovnjak na svojem področju, s posnetki, ki jih objavlja pa velikokrat razbija mite o prehrani. Spregovoril je različnih prehranskih trendih, ki pogosto preplavijo socialna omrežja.

Beti Burger in Jernej Ogrin v novem podkastu Na robu. FOTO: Neža Kralj

»Katerikoli mit se dotika tega, da je eno od osnovnih makrohranil, da je karkoli od tega škodljivo in da nas ubija, da nas to dela bolne,« je povedal. »Ko vidite take vsebine na socialnih medijih, dajte samo podrsati naprej. To je najboljši nasvet, ki ga tukaj lahko dam.« Razbil je tudi mit o tem, da obstajajo ženske verzije prehranskih dopolnil. »Če ima nekaj roza embalažo, vsebina je pa ista kot v črni embalaži, ne naredi tega dopolnila nič bolj primernega za ženske,« je bil oster.

Previdno pri trendih

Spregovoril je tudi o dodajanju elektrolitov, ki je zadnje čase preplavilo družbena omrežja. Slovenci po statističnih podatkih že tako zaužijemo dovolj soli, zato je dodajanje ob zmerni telesni aktivnosti popolnoma nepotrebno. Pri tem je opozoril, da seveda vsakega trenda ne smemo jemati »za svetega«, ga peljati v ekstreme in ob tem pozabiti na druge stvari. »Treba je torej biti pozoren, da na ta račun potem ne zaužijemo premalo zdravih maščob, prehranskih vlaknin, ogljikovih hidratov – sploh če smo močno telesno aktivni.«