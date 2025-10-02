Slovenec ujel ribo, težko 170 kilogramov! (FOTO)

Vane Fortič je na Madagaskarju ujel ribo življenja. Iz morja je potegnil 170 kilogramov težkega črnega marlina.
Jasno je bilo, kje bo končala.
Naš sodelavec Vane Fortič, trikratni prvak nekdanje Jugoslavije v podvodnem ribolovu, enkrat med posamezniki in dvakrat v paru z Jožetom Turkom, se nam je pred dnevi oglasil z Madagaskarja, oglasil pa se je z informacijo o trofejnem ulovu.
Fortič, ki je Jadransko morje skoraj v celoti že prelovil, pravi, da je to že zelo izčrpano in je zelo težko ujeti večje ribe. Da pa je nekaj povsem drugega podvodni ribolov na Madagaskarju (v Indijskem oceanu): tam so morje in ribe preprosto drugačni. »Odlično izhodišče je, denimo, prav najbolj turistični otok Madagaskarja, imenuje se Nosy Be. Okrog in ...