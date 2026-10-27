Slovenski ribič ujel 22-kilogramsko pošast, na plaži zavladala panika: »Morski pes!«

Slovenski ribič Denis Sevnšek je med dopustom doživel ulov svojega življenja. Iz morja je po 20 minutah napetega boja potegnil kar 138 centimetrov dolgo ribo, težko približno 22 kilogramov. Ko so jo zagledali kopalci na bližnji plaži, je zavladal preplah. Prepričani so bili namreč, da se jim približuje morski pes. Za izjemnim ulovom se skriva zgodba o vztrajnosti, smoli in nepričakovanem preobratu. Sevnšek je za srbski Blic povedal, da se je vse začelo sedem dni prej, ko se je odpravil na dopust in ribolov. Toda namesto sproščenega lovljenja rib so sledila številna razočaranja.

Kar šestkrat se mu je riba ujela na trnek, vendar mu nobene ni uspelo izvleči iz vode. Vsakič se mu je izmuznila. »Riba je prijela, kolut je zapel, adrenalin je narasel, a od šestih rib, ki so se ujele, mi niti ene ni uspelo spraviti na suho. Zaradi pobeglih rib sem povsem izgubil voljo in motivacijo. Potem pa sem ugotovil, da imam premočno nastavljeno zavoro na kolutu,« je pripovedoval.

Kot da to ne bi bilo dovolj, ga je doletela še ena nesreča. Na skalah mu je spodrsnilo in pri padcu je zlomil ribiško palico. »Katastrofa! Odšel sem domov in se odločil, da bom za en dan pozabil na ribolov,« se je spominjal.

Za 40 evrov kupil novo palico, nato pa se je začelo

Toda želja po ribolovu je bila premočna. Že naslednji dan se je odpravil na Krk, kjer je kupil novo ribiško palico. Ker mu je do konca dopusta ostalo le še nekaj dni, ni želel zapravljati veliko denarja. Za približno 40 evrov je kupil palico Casted Flicker Spin 15–40. Okoli 17.30 se je s supom odpravil proti kraju, kjer je nameraval loviti. Z njim je bila tudi njegova partnerica, ki je uživala na soncu, Denis pa se je oddaljil nekaj deset metrov.

Takrat je opazil manjše ribe, ki so skakale iz vode. Hitro je odvrgel umetno vabo in jo začel voditi s tehniko, imenovano »walk the dog«, pri kateri se površinska vaba z gibi palice premika cikcak po vodi. Prvi met ni prinesel ničesar. Pri drugem pa je sledil silovit prijem.

Ogromna riba ga je potegnila v vodo

Riba je takoj začela silovito bežati in že v prvem naletu odvila približno 50 metrov ribiške vrvice. Sledilo je še več pobegov, dolgih po deset metrov, boj pa je postajal vse bolj napet. »Potegnila je celo mene v vodo, in to čez pas! Borila sva se približno 20 minut,« je povedal Sevnšek. Ko se je velikanska riba končno pojavila na površju, pa se je prava drama šele začela.

Kopalci na bližnji plaži so v vodi zagledali ogromno silhueto in pomislili, da se jim približuje morski pes. »Ko se je riba končno pokazala na površju, je cela plaža začela kričati: 'Morski pes!' Ljudje so bežali iz vode,« je neverjeten prizor opisal slovenski ribič.

Toda kopalci so se zmotili. Ni šlo za morskega psa, temveč za ogromno lico, plenilsko morsko ribo, znano po svoji moči in hitrosti. Riba je v dolžino merila kar 138 centimetrov. Po odstranitvi krvi in notranjih organov je tehtala 17,6 kilograma, njeno prvotno težo pa so ocenili na približno 22 kilogramov. »Ulov življenja!« je bil navdušen Sevnšek.

Za izjemen ulov prejel tudi nagrado

Njegov ribiški podvig ni ostal neopažen. Za ulov velikanske lice je prejel posebno nagrado v septembrski nagradni igri tivatskega podjetja Una in darilni bon v vrednosti 50 evrov.

Prvo mesto na tekmovanju je sicer osvojil Miroslav Ciganović z 11,9 kilograma težko belo krnjo, nagrade pa so prejeli tudi drugi ribiči z izjemnimi ulovi.

Za slovenskega ribiča je bila največja nagrada zagotovo že sama izkušnja. Po šestih izgubljenih ribah, zlomljeni palici in skorajšnjem obupu mu je uspelo nekaj, česar še dolgo ne bo pozabil.