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Slovenski satelit ujel »črno Sonce«: posnetek navdušil tudi Evropsko vesoljsko agencijo

Evropska vesoljska agencija ESA ga je izbrala za svojo tehnološko fotografijo tedna, s čimer je znova izpostavila delo slovenskih strokovnjakov.
Tehnološka fotografija tedna Evropske vesoljske agencije (»When the Sun Turns Black«/»Ko Sonce potemni«), posneta z miniaturno kamero na krovu slovenskega satelita TRISAT-S. FOTO: Univerza V Mariboru/Skylabs)
Tehnološka fotografija tedna Evropske vesoljske agencije (»When the Sun Turns Black«/»Ko Sonce potemni«), posneta z miniaturno kamero na krovu slovenskega satelita TRISAT-S. FOTO: Univerza V Mariboru/Skylabs)
Nina Čakarić
 7. 10. 2026 | 16:38
3:00
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Na prvi pogled je videti skoraj kot napaka na fotografiji ali skrivnostna črna pika sredi bleščečega Sonca. A posnetek, ki ga je v vesolju naredil slovenski nanosatelit TRISAT-S, je pravzaprav rezultat načrtnega tehnološkega razvoja. Evropska vesoljska agencija ESA ga je izbrala za svojo tehnološko fotografijo tedna, s čimer je znova izpostavila delo slovenskih strokovnjakov.

Posnetek je nastal z eno od miniaturnih kamer na krovu satelita TRISAT-S v nizki Zemljini orbiti. Sonce je na njem svetlo, v njegovem središču pa se pojavi izrazita črna pika. Kot pojasnjuje ESA, ne gre za okvaro kamere, ampak za tako imenovani učinek črnega Sonca oziroma Black Sun effect. Pri zelo močni osvetlitvi se slikovni senzor preobremeni, zato se lahko izjemno svetli deli slike paradoksalno pokažejo kot temni.

Za slovensko ekipo pa ta pojav ni zgolj zanimivost. »Učinek črnega Sonca je lahko na prvi pogled videti kot neželen slikovni pojav, za nas pa predstavlja zelo uporabno vizualno značilnost,« je pojasnil dr. Iztok Kramberger, vodja programa TRISAT na Univerzi v Mariboru.

Skupaj z opazovanjem Zemlje in Lune lahko takšen posnetek satelitu pomaga pri ugotavljanju njegove orientacije in položaja v prostoru. Končni cilj ekipe je razvoj tehnologije, s katero bi se vesoljsko plovilo lahko vse bolj samostojno orientiralo zgolj z opazovanjem okolice, brez nenehne pomoči z Zemlje.

Šest kamer gleda v vesolje

TRISAT-S sta razvila Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter slovensko podjetje SkyLabs. Satelit je v vesolje poletel septembra 2026 z raketo Spectrum nemškega podjetja Isar Aerospace. Na krovu ima kar šest miniaturnih kamer, ki hkrati spremljajo okolico satelita iz različnih smeri. To je pomembna nadgradnja glede na predhodnika TRISAT-R, ki je uporabljal dve kameri v srednji Zemljini orbiti.

»TRISAT-S nam omogoča hkratni zajem podatkov s šestimi kamerami v nizki orbiti,« pojasnjuje Kramberger. Posnetke lahko nato primerjajo s simulacijami na Zemlji ter tako preverjajo in izboljšujejo algoritme za vizualno zaznavanje in navigacijo.

Od CERN-a do vesolja

Za slovensko ekipo to ni prvo priznanje ESA. Njihov razvoj miniaturnih kamer in zaščite pred sevanjem so pred uporabo v vesolju preverjali tudi v CERN-ovem objektu CHARM, kjer so tehnologijo izpostavili močnemu sevanju.

ESA je že prej izpostavila posnetek Zemlje, ki ga je TRISAT-R naredil skozi le dva milimetra veliko lečo. Tokrat pa je pozornost evropske vesoljske javnosti pritegnilo prav nenavadno »črno Sonce«.

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