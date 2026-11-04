Slovenski škof v Ameriki ustanovil neverjetnih 57 župnij, razglasili bi ga za svetnika (FOTO)

»Škof Felton je večkrat govoril o tem, kaj življenje božjega služabnika Jožefa Frančiška Buha danes sporoča Cerkvi. Buh je bil misijonar, ki je bil pripravljen zapustiti vse, kar mu je bilo domače in poznano, da bi Kristusa prinesel ljudem v težko dostopnih krajih in skupnostih, ki so se hitro spreminjale. Njegovo življenje nas opominja, da misijonsko učenstvo zahteva pogum, vztrajnost, požrtvovalnost in pripravljenost srečati ljudi tam, kjer so. Njegovo delovanje med priseljenci, staroselskimi skupnostmi in katoličani, razkropljenimi po severovzhodni Minnesoti, ostaja tudi danes močno pričevanje za Cerkev,« je za Slovenske novice iz ZDA povedala Amanda Zurface, škofijska postulatorka v postopku kanonizacije Jožefa Frančiška Buha, Slovenca, ki je v 19. in 20. stoletju v ZDA pustil močan pečat. Tako močan, da si v ameriški škofiji Duluth prizadevajo za njegovo razglasitev za svetnika.

22. SEPTEMBRA so uradno odprli postopek za beatifikacijo in kanonizacijo.

Buh je 22. septembra letos dobil naziv Božji služabnik, kar pomeni, da je Katoliška cerkev začela uradno preiskovati njegovo življenje, dejanja in sloves svetosti. Cerkveno sodišče zbira pričevanja o njegovih krepostih in morebitnih uslišanjih molitev na njegovo priprošnjo, zgodovinarji pa preučujejo pisma, knjige, časopisne članke in druge dokumente. »Ker ni več živih očividcev, ki bi ga osebno poznali, bo sodišče preučilo tudi sloves svetosti, ki se je skozi generacije ohranjal v družinah, župnijah in skupnostih. Zgodovinska komisija bo temeljito preučila objavljene in neobjavljene spise, zgodovinske dokumente, povezane z njegovim življenjem in duhovniškim delovanjem, članke, napisane o njem, ter širši zgodovinski in katoliški kontekst časa, v katerem je živel in deloval,« je za Slovenske novice še povedala Amanda Zurface.

Iz Poljanske doline

Jožef Frančišek Buh se je rodil 17. marca 1833 v Zadobju pri Lučinah v družini Matije Buha in Marije, rojene Košir. Šolal se je v Poljanah, Škofji Loki in Ljubljani, kjer je študiral bogoslovje. Navduševalo ga je delo misijonarja Friderika Ireneja Barage, s katerim si je tudi dopisoval. Leta 1858 je postal duhovnik, služboval v Loškem Potoku in Radečah, leta 1864 pa na povabilo misijonarja Franca Pirca odšel v Ameriko. Tam je v Minnesoti začel delovati med staroselskim ljudstvom Ojibwe oziroma Chippewa, se učil njihovega jezika in običajev.

Ker ni več živih očividcev, ki bi ga osebno poznali, bo sodišče preučilo tudi sloves svetosti, ki se je skozi generacije ohranjal v družinah, župnijah in skupnostih.

Buh je potoval peš, s čolni, konji in pozimi na krpljah. Obiskoval je staroselce, gozdarske tabore in priseljence ter pomagal ustanoviti kar 57 župnij. O njegovem delu priča tudi lastnoročno narisan zemljevid misijonskega potovanja iz leta 1882, ki so ga pozneje našli na podstrešju župnišča v Towerju. Američani so ga spoštovali že za časa življenja. Časopis The Long Prairie Leader je 23. novembra 1905 v članku The Life of Father Buh, povzetem po časopisu Little Falls Herald, zapisal: »Ko bo nekoč napisana zgodovina severne Minnesote, bo moral biti njen velik del posvečen duhovniku Buhu, njegovemu življenju in delu.«

To je le eden od zapisov, ki nam jih je iz ZDA posredovala Anne Johnson, prostovoljka Zgodovinskega društva Ely-Winton iz ameriške zvezne države Minnesota. V društvu hranijo bogato dokumentacijo o zgodovini kraja in njegovih prebivalcih, tudi slovenskih priseljencih.

Časnikar in misijonar

V škofiji hranijo bogato zapuščino slovenskega škofa. FOTO: Duluthcatholic.org

Baragovi sledilci

Buh je veliko storil tudi za svoje rojake. Leta 1888 je postal župnik v rudarskem mestu Tower, kjer so živeli številni Slovenci. Med gospodarsko krizo leta 1893 je pomagal brezposelnim, leto pozneje pa sodeloval pri ustanavljanju Kranjsko slovenske katoliške jednote, ki je družinam zagotavljala pomoč ob bolezni in smrti. Pomemben je bil tudi za slovensko časnikarstvo. Leta 1891 je skupaj zustanovil časopis Amerikanski Slovenec, ki ga je pozneje odkupil in tiskal v Towerju. Leta 1895 je izdal slovensko-angleško slovnico, leta 1897 pa slovenski prevod ameriške ustave. Po ustanovitvi škofije Duluth leta 1889 je prevzel pomembne cerkvene naloge in postal generalni vikar, papežpa mu je leta 1899 podelil naziv monsignor. Po smrti škofaleta 1918 je začasno vodil škofijo, umrl je 2. februarja 1922 v Duluthu, star 88 let. V Ameriki je preživel skoraj 58 let in pomembno zaznamoval severno Minnesoto. Leta 2024 so njegove posmrtne ostanke izkopali iz groba na pokopališču Calvary v Duluthu, junija 2025 pa jih prenesli v katedralo RožnovenskeMatere Božje. Junija 2026 so ameriški katoliški škofje podprli nadaljevanje postopka za beatifikacijo in kanonizacijo. Po prejemu dovoljenja iz Rima in opravljenih posvetovanjih je škofFelton 22. septembra v Duluthu tudi uradno odprl postopek.

Jožef Frančišek Buh ni bil edini slovenski duhovnik, ki je v 19. stoletju odšel oznanjat vero v Severno Ameriko. Pot mu je utiral znameniti Friderik Irenej Baraga, za njim pa so čez Atlantik odšli še Franc Pirc, Ignacij Mrak, Janez Čebulj, Lovrenc Lavtižar, Andrej Andolšek, Andrej Skopec, Oton Skola, Janez Evangelist Mozetič, Janez Štibiel, Jakob Trobec, Janez Vrtin, Janez Žužek, Ignacij Tomazin, Alojzij Plut, Peter Jeram, Janez Tomaževič, Jakob Erlach, Janez Velikonja, Simon Lampe in drugi. Slovenski misijonarji so pustili pomemben pečat predvsem na območju današnjih ameriških zveznih držav Michigan, Wisconsin in Minnesota, nekateri pa so delovali tudi drugod po Severni Ameriki.

Kakšen človek je bil Buh, najbolje razkrivajo njegove lastne besede, ki jih je posredovala Amanda Zurface: »Prepričan sem, da vas zanima, kako mi je tukaj (v Minnesoti). Moram reči, da smo na svetu, kjer koli že smo. Človek je lahko srečen povsod pod soncem, lahko pa nikjer. Če bi svojo domovino (Slovenijo) in prijatelje zapustil iz kakšnih posvetnih razlogov, tukaj ne bi našel zadovoljstva. Ker pa sem to storil zaradi Boga in zato, da bi lažje rešil svojo dušo, sem v tej divjini povsem srečen.«

Ameriški mediji so veliko pisali o našem rojaku. FOTO: The Ely Miner

Vabilo na praznovanje zlate maše FOTO: Zbirka Zgodovinskega Društva Ely-winton

Pokopan je v katedrali Marije rožnovenske (Cathedral of Our Lady of the Rosary) v Duluthu v ameriški zvezni državi Minnesota. FOTO Duluthcatholic.org

Jožef Frančišek Buh FOTO: Zbirka Zgodovinskega Društva Ely-winton