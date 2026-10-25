Slovenski televizijski novinar strt od bolečine: »Če bi vedel, bi te še zadnjič objel ...«

Slovenski novinar in televizijski voditelj Dennis Malačič, ki ga gledalci poznajo tudi iz informativne oddaje Svet na Kanalu A, preživlja izjemno težke trenutke. Na družbenem omrežju Facebook je sporočil, da je nepričakovano izgubil očeta, ob tem pa objavil ganljivo slovo, v katerem je opisal njune zadnje skupne trenutke in bolečino ob izgubi.

»Dragi ati, vedno, ko sem odhajal v Ljubljano, sem vaju z mamo objel. Včeraj popoldne sem se od tebe poslovil brez objema,« je začel čustveni zapis. Kot je pojasnil, je bil prepričan, da bo očeta v bolnišnici ponovno obiskal že naslednji dan, vendar je le nekaj ur pozneje družino pretresla novica o njegovi smrti. Oče je bil v bolnišnico sprejet v ponedeljek, v sredo pa so ga operirali na debelem črevesju. Po posegu je okreval na intenzivni negi, nato so ga premestili na polintenzivni in nazadnje na običajni oddelek. Po sinovih besedah je vse kazalo na izboljšanje zdravstvenega stanja. Ob zadnjem obisku je bil dobre volje, skupaj pa sta poskrbela tudi za nekaj povsem vsakdanjega – na televiziji mu je nastavil najljubšo serijo, ob kateri se je vedno rad smejal.

»Rad bi še enkrat slišal tvoj glas«

Le nekaj ur pozneje je sledil klic, ki je družini za vedno spremenil življenje. Novica o smrti je Dennisovo sestro dosegla med nočno izmeno v sosednji bolnišnici, sam pa se je z mamo sredi noči vrnil k očetovi bolniški postelji. V ganljivem zapisu je priznal, da si ne more nehati očitati, da očeta ob zadnjem slovesu ni objel. »Če bi vedel ... če bi le slutil ... bi zavrtel čas nazaj,« je zapisal in dodal, da bi si želel še eno priložnost, da mu pove, kako zelo ga ima rad. »Boli. Skeli. Solze tečejo, pa ne prinesejo olajšanja,« je opisal svojo stisko. Ob koncu je očetu namenil še zadnje besede: »Radi te imamo. Vedno te bomo imeli.«

Malačič ima za seboj več kot dve desetletji novinarskih in voditeljskih izkušenj. Javnosti je znan tudi po svoji življenjski zgodbi, saj je pred leti odkrito spregovoril o boju z rakom in pomenu družinske podpore v najtežjih trenutkih. Tokrat se sooča z drugačno izgubo, za katero, kot je razvidno iz njegovega zapisa, besede le stežka najde. Očetu je ob koncu sporočil še, da upa, da je našel mir, in izrazil željo, da se nekoč znova srečata.