Slovenski učitelj, oblečen v samoroga, stopil pred učence: razložil nam je zakaj (FOTO)

Ko je eden najbolj priljubljenih slovenskih učiteljev, Uroš Ocepek s Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, v razred prikorakal oblečen v samoroga, je marsikdo mislil, da gre za še eno izmed njegovih znanih pedagoških domislic. A ozadje je bilo nekoliko drugačno. Ocepek, ki je na božični dan prejel izjemno priznanje – uvrstitev med 24 finalistov svetovne nagrade Muallemprize Borhan, za katero se je potegovalo več kot 16.000 učiteljev z vsega sveta – je svojo nenavadno opravo nosil zaradi obljube dijakom. Kot je pojasnil, so želeli, da skupaj naredijo izziv, zato jim je dal jasen cilj: naj se izkažejo na pisnem ocenjevanju. Ker so dogovorjeno povprečno oceno presegli, je svojo dano besedo izpolnil. Ravno v tistem času pa je prejel tudi klic RTV Slovenija, kjer so v oddaji »Posebne zgodbe: učitelji« pripravljali prispevek in v njegovem video kanalu našli posnetek iz preteklosti, ko se je preoblekel v Pikachuja, zato je novinarka prosila, da še enkrat ponovi izziv, tokrat pred kamerami. »Odziv dijakov je bil pristen, saj so me tako oblečenega res videli prvič,« nam je povedal Ocepek.

Učitelji smo zadnji branilci vrednot

Čeprav učitelj ne skriva, da preoblačenje ni del njegovega običajnega sloga, poudarja, da obljube vedno drži. »Zdi se mi pomembno, da kot učitelj pokažem, da vrednote še obstajajo. Včasih smo učitelji zadnji branilci vrednot, pogosto rečem, da je učitelj smerokaz družbe,« dodaja. Pojasni, da pri svojem delu sicer res uporablja nekonvencionalne pristope, predvsem pa se posveča avtentičnim učnim situacijam, projektnemu in sodelovalnemu učenju ter spodbujanju razgledanosti in razumevanja slovenske kulturne dediščine. Velja tudi za enega pionirjev uvajanja umetne inteligence v šole – z njo se je pri pouku začel ukvarjati že leta 2013, leta 2018 pa je oblikoval prvi srednješolski modul Uvod v umetno inteligenco, zaradi katerega je njihova šola postala prva v Sloveniji, ki je sistematično ponudila vsebine s področja strojnega učenja.

Pristen človeški odnos pomeni več kot tehnologija

Dijaki njegove pristope večinoma sprejemajo z navdušenjem, čeprav, kot pravi, popolnega učitelja ni in vsakemu ne moreš ugajati. A vedno jim poda argumente, pojasni cilje in namen projekta, kar pogosto vodi v inovativne izdelke ali sodelovanja z zunanjimi institucijami. Ocepek se ob tem dobro zaveda pomena svojega poklica. »Trudim se pokazati, da je učiteljstvo lep, plemenit poklic, ki ga bomo vedno potrebovali. Čeprav sem učitelj matematike in računalništva, mi pristen človeški odnos pomeni več kot tehnologija – pa naj bo ta še tako fascinantna,« sklene. Poleg tega je bil Učitelj leta 2022 v Sloveniji in je slovenski predstavnik v izboru za Global Teacher Prize 2023. Aktivno sodeluje tudi v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki promovira odlične pedagoške prakse.