Slovenski vinarji so izvrstni v nogometu! Znova postali evropski prvaki (FOTO)

Ekipa slovenske vinske reprezentance v nogometu je že petič postala evropski prvak. V finalu evropskega prvenstva v Cecini (Toskana) so po streljanju enajstmetrovk premagali domačine, reprezentanco Italije. Tekma je bila trda. Za naše je v rednem delu zadel Gorazd Šunko. Sploh ne gre za še vedno odličnega nogometaša, Šunko je tudi manjši vinar ter občasni avtobusni prevoznik naše vinske nogometne reprezentance. Končni izid po rednem delu je bil tedaj 1:1. Sledili so kazenski streli. Napetost je bila na vrhuncu. Pa saj je bilo skorajda še bolj napeto, kot je bilo na nedavnem finalu lige prvakov, kjer so prav tako odločali kazenski streli. A ko je v sedmem poskusu Italijanov strel končal visoko nad prečko slovenskega vratarja Erazma Kosa – kadar ne brani, pomaga v Križevcih pri družinskem vinogradništvu –, je na Stadionu Rossetti zavladalo nepopisno veselje med slovenskimi navijači.

Zasluženo najboljši

Naši vinarji in vinogradniki so si resnično zaslužili to peto zvezdico. Tako kot so predani in strastni v svojih vinogradih, tako je tudi z njihovo nogometno igro. Le predana in strastna igra jih je lahko tudi tokrat privedla do samega konca, na evropski prestol. Tudi idejna očeta te reprezentance Danilo Steyer in Stojan Ščurek sta bila v tistem ob robu igrišča; presrečna, da se je tako razpletlo. Čestitke so deževale od vsepovsod. Tudi selektor Robi Fišer si jih je zaslužil. In Rok Kronaveter, najboljši igralec prvenstva. Ter seveda vsi ostali akterji na igrišču in ob njem.

Ko je Italijanov strel končal visoko nad prečko slovenskega vratarja Erazma Kosa, je zavladalo nepopisno veselje.

Slovenci so na osmem evropskem prvenstvu resnično odlično zastopali naše barve, barve slovenskega kmetijstva, turizma, gospodarstva. Na prireditvi, na kateri vinarji, enologi, sommelieri, trgovci z vinom in drugi akterji v vinski industriji delijo svojo strast na igrišču, predvsem pa izven njega, so bili v tem delu Toskane, ki je ob Etruščanski obali, zasluženo najboljši.

Začelo se je s slovensko in italijansko himno. FOTOGRAFIJE: Vinska reprezentanca Slovenije

Naslednjič v Argentino?

Predsednik slovenske vinske reprezentance Danilo Steyer se ne ustavlja in že pogleduje v prihodnost: »Vino Euro že zdavnaj ni več samo športni dogodek, saj predstavlja veliko več kot pa samo nogometno prvenstvo vinarjev. Gre za izjemno platformo povezovanja vinogradnikov, promocije vinskih regij, turizma in mednarodnega sodelovanja. Veseli nas, da prvenstvo raste iz leta v leto. Letos sta se nam prvič pridružila Francija in Romunija, prisotni so bili tudi predstavniki Španije. Ne nazadnje pa v ozadju že potekajo pogovori o organizaciji prvega svetovnega prvenstva vinskih reprezentanc. Po tihem se celo govori, da bi bilo lahko prvo svetovno prvenstvo organizirano že letos novembra v Argentini ...« In če se bo to res zgodilo, bodo šli Slovenci tja kot aktualni evropski prvaki.

5. so osvojili evropsko lovoriko.