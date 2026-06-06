Slovenski vinarji v boj za evropski naslov: v finalu jih čakajo Italijani

Cecina je priljubljeno letovišče ob Etruščanski obali. Od topliškega kraja Venturini Terme je oddaljen kakšne tri četrt ure. Gre za razdaljo, na katero so se podali tudi naši vinarji in vinogradniki, ki so v minulih dneh na venturinskem stadionu Mazzola tako odlično zastopali slovenske barve.

V nekakšnem sendviču, takoj po spektakularnem finalu lige prvakov in le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, je pozornost sladokuscev, ki sta jim blizu tako vino kot nogomet, uperjena v ta del Toskane. Tu poteka že osmo evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu – Vino Euro 2026.

Ko se je pred približno dvajsetimi leti prvič porodila ideja o združitvi vinogradnikov in vinarjev iz različnih držav na nogometnem igrišču, ni šlo nikoli prav zares samo za gole, uvrstitve ali trofeje. Šlo je vselej za nekaj veliko večjega. »Gre za prijateljstvo in ne rivalstvo. Za srečanja namesto za delitve. Za spoštovanje namesto za predsodke,« je pripovedoval predsednik njihove krovne organizacije Uenfw Robert Lönarz.

Krasi jih izjemen moštveni duh.

Po peto zvezdico

Vino Euro je namreč vsakokratni praznik Evrope. To je tekmovanje, na katerem 400 udeležencev iz desetih držav opeva in živi evropski duh. Najlepši dokaz, da vino in nogomet povezujeta kulture in združujeta ljudi, je tudi naša reprezentanca, sestavljena iz vinogradnikov, ki prihajajo iz vseh naših vinorodnih okolišev. Ne samo, da so čez leto v svojih vinogradih predani svojemu poslanstvu, tudi nogomet igrajo več kot odlično. Zato se bodo danes ob 17. uri udarili v finalu. Na Stadionu Rossetti se bodo pomerili proti domači reprezentanci.

Naši so doslej igrali izvrstno. Najprej so bili s 3: 0 (dvakrat je zadel Gorazd Šunko) boljši od Švice, sledila je tekma z Nemci, ki jo je z golom s 40 metrov odločil Rok Kronaveter. Tekma proti večnemu rivalu, ki se imenuje Weinelf, je bila tudi tokrat napeta in živčna. Ne nazadnje so Slovenci zaradi rdečega kartona ostali brez Matica Pušnika.

Naša delegacija v Toskani promovira Slovenijo kot nadvse okusno turistično destinacijo.

Tretjo tekmo so naši vinarji odigrali proti avstrijskim kolegom. Izkazalo se je, da je bila to igra mačke z mišjo: ugnali smo jih z 8: 1. Po dva gola so dosegli Žiga Berden, Nejc Pušnik, Šunko in Kronaveter. Sledila je samo še tekma z Madžari. Z remijem proti aktualnim prvakom (1:1, Berden) so tudi dokončno potrdili osvojitev prvega mesta v skupini B in vstopnico za veliki finale.

Med slovenskimi navijači je zavladalo nepopisno veselje. Slovenija bo z uvrstitvijo v finale evropskega prvenstva vinarjev lovila že svojo peto zvezdico. Tudi ta podatek potrjuje, da so naši vinarji z naskokom najuspešnejši žogobrcarji na stari celini. Zaradi česar je še dolgo po sodnikovem zaključnem žvižgu odmevalo: »Na zdravje, na zdravje, na zdravje!« Gre za legendarni bojni krik slovenskih vinarjev, ki ga znajo na pamet tudi že preostale reprezentance. »Vino v krvi, trta v duši, mi Slovenci smo najboljši, ale, ale, ale!« bo tudi danes od 17. ure grmelo s tribune stadiona Rossetti.