  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEZADOSTNA OCENA

Slovenski vozniki so agresivni, nestrpni in nespoštljivi. Se strinjate?

Tako so odgovorili anketiranci AMZS.
Klasičen prizor s slovenskih cest FOTO: Shalunts/Getty Images/istockphoto
Klasičen prizor s slovenskih cest FOTO: Shalunts/Getty Images/istockphoto
Mitja Felc
 2. 1. 2026 | 05:00
3:36
A+A-
Sodelujoči v raziskavi Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) so prometni kulturi v državi podelili nezadostno oceno, saj le vsak deseti anketiranec verjame, da je stanje na cestah dobro. Rezultati raziskave so jasni: slovenski vozniki smo agresivni, nepotrpežljivi in premalo spoštljivi. Čeprav bi si mnogi želeli strožjega nadzora, realnost kaže, da je policistov premalo, uvajanje sodobnih tehnologij za samodejno spremljanje prometa pa ostaja ujeto v birokratskih in tehničnih zapletih. Morda je to tudi eden od razlogov, zakaj je Slovenija po dolgih letih napredka pri prometni varnosti precej ...

Več iz teme

voznikiSlovenijaanketaAMZSprometna kultura
ZADNJE NOVICE
06:00
Novice  |  Slovenija
DELA PROSTI DNEVI

Se veselite podaljšanih vikendov in dolgih dopustov? Letošnje leto vas bo razočaralo

Precej dela prostih dni bo v 2026 padlo na sobote in nedelje.
2. 1. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ENA NAŠIH NAJBOLJ USPEŠNIH IGRALK

Katarina Čas: Če se ne staraš, pomeni, da te ni več (Suzy)

Je ena tistih ljudi, pri katerih imaš občutek, da živijo več vzporednih življenj hkrati: London zaradi televizijskih produkcij, Ljubljana kot domača baza, Trst kot drugi dom, kjer preživlja čas s partnerjem Luco, vmes so tu še glasbeni 'pobegi' (tokrat v Berlin), ki ji več kot očitno zelo ugajajo.
2. 1. 2026 | 06:00
05:22
Lifestyle  |  Stil
KMETIJSKA TEHNIKA

Traktorji velikani: prava atrakcija na sejmih (FOTO)

Pogosto so gosenice ali pnevmatike teh traktorjev višje od ljudi.
2. 1. 2026 | 05:22
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
NEZADOSTNA OCENA

Slovenski vozniki so agresivni, nestrpni in nespoštljivi. Se strinjate?

Tako so odgovorili anketiranci AMZS.
2. 1. 2026 | 05:00
22:39
Bulvar  |  Domači trači
DIAMANTNA POROKA

Damjan Murko presenetil stare starše: »Čas je, da jima vsaj delček vrnem« (FOTO)

Babico in dedka je pripeljal na kraj, kjer sta si pred 60 leti obljubila večno ljubezen.
1. 1. 2026 | 22:39
21:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZNO

Po eksploziji, v kateri je umrlo okrog 40 ljudi, sta se oglasila tudi Golob in Pirc Musar (VIDEO)

Med poškodovanimi so predvsem mladi, v povprečju stari od 16 do 26 let.
1. 1. 2026 | 21:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki