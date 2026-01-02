Slovenski vozniki so agresivni, nestrpni in nespoštljivi. Se strinjate?

NEZADOSTNA OCENA

Tako so odgovorili anketiranci AMZS.

Sodelujoči v raziskavi Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) so prometni kulturi v državi podelili nezadostno oceno, saj le vsak deseti anketiranec verjame, da je stanje na cestah dobro. Rezultati raziskave so jasni: slovenski vozniki smo agresivni, nepotrpežljivi in premalo spoštljivi. Čeprav bi si mnogi želeli strožjega nadzora, realnost kaže, da je policistov premalo, uvajanje sodobnih tehnologij za samodejno spremljanje prometa pa ostaja ujeto v birokratskih in tehničnih zapletih. Morda je to tudi eden od razlogov, zakaj je Slovenija po dolgih letih napredka pri prometni varnosti precej ...