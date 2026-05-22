STARŠI, POZOR!

Slovenskim otrokom grozijo nevarne igrače, inšpektorat umaknil že pet različnih

Na zdravstvenem inšpektoratu potrošnikom svetujejo, da redno spremljajo obvestila na vladni spletni strani pod razdelkom Nevarni in neskladni izdelki, kjer se lahko naročijo tudi na e-poštna obvestila.
Trenutno velja, da so z azbestom onesnaženi predvsem: barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, s peskom napolnjene upogljive igrače, kot so gorile, kače in akcijske figurice, t. i. čarobni in kinetični pesek, barviti pesek za posip na nalepke za oblikovanje motivov, kot so živali. FOTO: Zveza Potrošnikov Slovenije
STA, N. P.
 22. 5. 2026 | 14:15
Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so danes sporočili z Zdravstvenega inšpektorata RS. Kot so pojasnili, so bili s problematiko seznanjeni v letos, potem ko so prve odpoklice igrač konec leta 2025 ter v začetku leta 2026 objavili v Avstraliji in Novi Zelandiji, pozneje pa tudi v Evropski uniji. Ti odpoklici po njihovih navedbah kažejo, da gre za globalni problem, zaradi česar so preverjanja začeli tudi drugod po svetu. V primeru azbesta v igračah gre torej za novo identificirano tveganje, ki je bilo zaznano igračah s sipkim dekorativnim peskom, polkohezivnim (t. i. kinetičnim) peskom in raztegljivih oz. protistresnih igračah s polnilom iz peska, so dodali.

Inšpektorat je zato prodajalce teh igrač obvestil o novem tveganju ter jih pozval k pregledu skladnosti izdelkov ter predložitvi ustreznih dokazil o njihovi varnosti. Njihovo ravnanje inšpektorat nadzira in bo v primeru izdelkov, za katere ne bodo predložili ustreznih dokazil o skladnosti, ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi in odredil umik izdelkov s trga. Ob tem so dodali, da so preko evropskega sistema hitrega obveščanja doslej prejeli 17 obvestil, povezanih s spornimi igračami, medtem ko so doslej s slovenskega trga umaknili pet igrač. Vsi so povezani prav z aktivnostmi inšpekcijskih postopkov na podlagi prejetih obvestil že omenjenega evropskega sistema. Hkrati pa potekajo tudi preverjanja dostopnosti morebitnih drugih izdelkov, ki so jih odpoklicali na drugih trgih, ali drugih podobnih igrač, ki bi lahko pomenile enako tveganje.

Zdravstveni inšpektorat je igrače s peskom dodatno vključil tudi v program uradnega vzorčenja za leto 2026. V laboratorijsko preskušanje so doslej poslali pet vzorcev, analize trenutno še potekajo, rezultati pa bodo znani predvidoma v začetku junija. Ko jih bodo prejeli, bodo o njih obvestili javnost, v primeru ugotovljenih neskladnosti ali tveganj pa tudi takoj ukrepali za zaščito zdravja potrošnikov. Sicer pa so problematiko azbesta obravnavali tudi na evropski ravni, vključno z usklajevanjem ustreznih analiznih metod. V zvezi s tem Evropska komisija pripravlja skupni projekt držav članic, ki bo vseboval tudi vzorčenje in del katerega bo tudi slovenski zdravstveni inšpektorat. Na podlagi novo odkritega tveganja morebitne prisotnosti azbesta v pesku v posameznih državah trenutno izvajajo laboratorijske analize, s katerimi bi potrdili varnosti izdelkov. Ugotovitve spremljajo pristojni organi v državah članicah Evropske unije, ker so aktivnosti proizvajalcev in pristojnih nadzornih organov v posameznih evropskih državah v teku, pa so mogoči tudi nadaljnji odpoklici.

Na zdravstvenem inšpektoratu potrošnikom svetujejo, da redno spremljajo obvestila na vladni spletni strani pod razdelkom Nevarni in neskladni izdelki, kjer se lahko naročijo tudi na e-poštna obvestila. Ob tem jim svetujejo tudi previdnost pri nakupu izdelkov, še posebej pri nakupih preko spleta. Zveza potrošnikov Slovenije je ta teden opozorila na potencialno prisotnost azbestnih vlaken v nekaterih otroških igračah, predvsem v kinetičnih in dekorativnih peskih ter figuricah, napolnjenih s peskom. Ker varne ravni izpostavljenosti azbestu ni, so pozvali k nujnemu ukrepanju institucij ter previdnosti potrošnikov.

15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Policija preklicuje iskanje, Uroša (35) izsledili na hrvaško-srbski meji

Hrvaški organi so izsledili pogrešanega.
22. 5. 2026 | 15:16
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
IZBIRA IGRALKE

Helena Trojanska je zakuhala nov spor, jezi se tudi Elon Musk (FOTO)

Glavno vlogo je režiser Chris Nolan namenil temnopolti igralki. Izbira Lupite Nyong'o v filmu Odiseja je razjezila Elona Muska.
22. 5. 2026 | 15:15
15:05
Novice  |  Svet
GROZI JIM ZAPOR

Policija razbila tihotapsko mrežo, z baloni v državo švercali blago! Med osumljenimi 13 pripadnikov policije in mejne straže

Tihotapske operacije naj bi ogrožale nacionalne, gospodarske in varnostne interese ter civilno letalstvo in javno varnost.
22. 5. 2026 | 15:05
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
VSE JE DRUGAČE

Hči Brucea Willisa o zdravju očeta: »Vedno je bil močan, sedaj pa …«

Najstarejša hči slavnega igralca je razkrila nepričakovano plat njegovega boja z hudo boleznijo.
22. 5. 2026 | 14:45
