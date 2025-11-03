  • Delo d.o.o.
NEIZBRISEN PEČAT

Slovesno dogajanje ob visokem jubileju, poklonili so se svetnici in spopadli na zelenici (FOTO)

Slovesno dogajanje ob visokem jubileju z novim vitražem in spomini duhovnikov. Knjiga, ki opisuje tudi romarsko pot sv. Eme Krške, vaške igre za najmlajše.
Darko Naraglav
 3. 11. 2025 | 10:45
5:02
Na Ponikvi pri Žalcu je bil letošnji oktober v znamenju velikega jubileja, praznovanja 100-letnice izgradnje župnijske cerkve sv. Pankracija.

Tridnevno slavje so zaznamovali tudi trije visoki mlaji, hvalnice, maše, pogovor z nekdanjimi duhovniki, ki so opravljali pastoralno delo v tej župniji, molitev rožnega venca in oratorijsko druženje, spoznavanje sv. Eme Krške z gostjo Jožico Kališnik, nekdanjo pevko Ansambla Slavka Avsenika, blagoslov novega okenskega vitraža, slavnostna akademija, vaške igre in praznovanje z ansamblom Golte.

Neizbrisen pečat

Na praznovanje so se začeli pripravljati že pred letom dni z molitvijo pri vsaki maši, koncertom ob 25-letnici postavitve novih orgel in z osvetlitvijo dogodkov ob gradnji nove cerkve. Ta zdaj sije kot še nikoli, v zadnjem času je gostila številne čudovite dogodke.

Od prijetnih druženj, čestitke duhovniku Silvu Šinkovcu ob rojstnem dnevu do pogovorov s posebnimi gosti, med njimi Tonetom Kraševcem, ki je v cerkvi služboval kar 37 let in tam pustil neizbrisen pečat. Pogovor z nekdanjimi duhovniki je vodil Janko Rezar, ki je že tri leta župnik združenih župnij Velenje, Šentjanž, Šentilj in Gornja Ponikva. Na ogled so postavili tudi veliko, posebej izdelano knjigo, posvečeno 100-letnici, ki jo je pripravila Štefanija Kos Zidar in bo stalno na ogled v njihovem muzeju.

Hmeljska kupčija

Začetek izgradnje nove cerkve sv. Pankracija na Gornji Ponikvi sega v junij 1924, ko so blagoslovili temeljni kamen nove stavbe. V zapisu šolske kronike na Ponikvi za leto 1924/1925 beremo: »Na iniciativo posestnika Lovra Kosa iz Studenc (Jeren) je sklenil tukajšnji cerkveni odbor razširjenje župne cerkve tako, da se pusti samo zvonik. Načrt se je mogel realizirati spričo tega, ker se je lanska hmeljska kupčija izredno dobro obnesla. Pri rušenju stare cerkve so se našli obdelani kamni, pokriti z ometom, ki so najbrž iz bivšega gradu Helfenberga.« Cerkev so v celoti zgradili s prostovoljnimi darovi v denarju, materialu in brezplačnim delom. Blagoslovili so jo 18. oktobra 1925. Takratni župnik Ivan Gorišek je v župnijsko kroniko zapisal: »Bila je krasna, sončna in topla jesenska nedelja. Pokanje topičev in lepo vreme je privabilo na tisoče ljudi na Gornjo Ponikvo. Splošno mnenje je, da toliko ljudi še ni bilo na Gornji Ponikvi in jih tudi ne bo.« Ob dokončani zadnji celoviti prenovi notranjščine 1999. so na koru zaigrale nove orgle, ki še danes ohranjajo plemenit in lep zvok. Cerkev se ponaša tudi s tremi barvnimi okni, posvečenimi blaženemu Antonu Martinu Slomšku (2007), sv. Janezu Pavlu II. (2011), sv. Izidorju, španskemu kmetu (2022), in zdaj sv. Emi Krški. Vsa okna so dela umetnika Marka Jermana.

Za živahen oratorijski dan je poskrbela skupina mladih animatorjev. Pod vodstvom Klare Tominšek in ob pomoči duhovnika Silva Šinkovca je bil tokratni program posvečen sv. Emi Krški. Pripravili so tudi nogometno srečanje med Ponikovljani in duhovniki, prijateljska tekma je potekala na stadionu v Žalcu.

Na praznovanje so se začeli pripravljati že pred enim letom.

Zvezda pogovornega večera je bila Jožica Kališnik, ki je uredila novo izdajo knjige Ivana Sivca o sv. Emi Kriški; ta v drugem delu vsebuje tudi opis Emine romarske poti, ki je nastal pod peresom avtorice Romine Schwarzlin. Elizabeta Kos je sv. Emo Krško osvetlila tudi iz zgodovinske perspektive. Tridnevno dogajanje so obogatile pesmi župnijske dekliške vokalne skupine pod mentorstvom Karmen Zidar Kos.

Blagoslov vitraja

Nedelja je bila najslavnejši del praznovanja, začela se je z dopoldansko mašo in blagoslovom vitraja sv. Eme Krške, ki ga je ob vseh ostalih duhovnikih in njihovih pomočnikih ter faranih opravil celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. Umetnik Marjan Jerman, argentinski Slovenec, je natančno opisal zasnovo in izdelavo vitraja, ki upodablja umetniško interpretacijo lika svetnice.

Slavnostno akademijo je vodila Karmen Kos Zidar, sodelovali pa so otroci POŠ Ponikva pri Žalcu in vrtca Ponikva, domača folklora in združena pevska zbora, ob zvokih ansambla Golte so navdušeno zapeli tudi otroci domače šole. Z nagovori so akademijo obogatili še župan Občine Žalec Janko Kos in predsednik KS Ponikva Karli Borovnik. Vaške igre so razveselile predvsem mlade, ansambel Golte pa je poskrbel za dobro vzdušje in ples.

Ponikva pri ŽalcuobletnicapraznikicerkevSlovenijasvetnicaslovesno dogajanje
