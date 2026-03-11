  • Delo d.o.o.
ZGODOVINSKI DAN

Slovesno se odpira drugi tir železniške proge Divača-Koper (V ŽIVO)

Sreda, 11. marca 2026, bo za slovensko infrastrukturo in razvoj zapisana z zlatimi črkami. S posebnim dogodkom bomo obeležili prvo vožnjo vlaka, ki bo 2. tiru popoldan pripeljal iz Divače v Koper. Slavnostni govornik na dogodku bo predsednik vlade Robert Golob.
E. N.
 11. 3. 2026 | 03:00
8:51
A+A-

Nova železniška proga med Divačo in Koprom je v celoti povezana od prejšnjega tedna. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je to označila za zgodovinski dan za Koper, Primorsko in celotno Slovenijo. Preizkusne vožnje potekajo že nekaj dni, danes pa bo vlak po novi progi prvič zapeljal tudi uradno. 

Današnji slovesni dogodek s prvo uradno vožnjo vlaka po drugem tiru bomo v živo ves dan spremljali tudi na Slovenskih novicah. Vabljeni v našo družbo.

Najsodobnejši na svetu

Gre za popolnoma novo železniško progo s sodobnimi gradbenimi rešitvami, kot je tir na togi podlagi in prehodna polja med togo podlago in tirom na gramozni gredi, so pojasnili v projektnem podjetju 2TDK, ki bdi nad tem trenutno največjim infrastrukturnim projektom v državi. Na posameznih odsekih je bil pod tire vgrajen tudi poseben elastični sistem oz. elementi, ki delujejo kot dušilci vibracij. Absorbirajo namreč tresljaje, ki nastajajo pri prehodu vlakov, ter preprečujejo njihov prenos na konstrukcijo predora ali na okoliške stavbe, so še zapisali v 2TDK. Ta sistem je po njihovih navedbah namenjen zmanjševanju vplivov na okolje ter zagotavljanju boljše kakovosti življenja prebivalcev ob progi. Projekt je vreden okoli ene milijarde evrov, financiran pa je s kombinacijo različnih finančnih instrumentov, vključno s kapitalskim vložkom Slovenije, nepovratnimi sredstvi EU in bančnimi posojili. Ministrica Bratuškova se je tako že zahvalila izvajalcem in izpostavila domači gradbeni podjetji Kolektor CPG in SŽ ŽGP, ki sta se držali dogovorjenih rokov. Zahvalo je namenila tudi vsem drugim, ki so sodelovali pri projektu, še posebej pa delavcem na terenu.

Železnici je nasprotoval celo Tito!

Eden najboljših kronistov gradnje železniške proge na Primorskem je legendarni Delov novinar Boris Šuligoj. V pogovoru pred slovesnim odprtjem je povedal, da se je zgodovina gradnje 2. tira pravzaprav začela že s prvim tirom. Takrat še v času rajnke Jugoslavije, v 1960-ih, so v Luki Koper začeli graditi prvi tir – in takrat so bili vsi proti.

»Vsi so bili proti temu, da bi se gradilo. Celo predsednik države Josip Broz Tito je naročil, da se ne sme graditi nobene železnice. So pa leta 1964 kljub vsemu v Kopru začeli graditi z veliko pomočjo Luke Koper, ki se je zadolžila in ki je tudi večji del denarja za to založila. Gradili so v treh letih: od '64 do '67 so zgradili progo, kakršno imamo danes tam. V treh letih. Ampak s kakšno tehnologijo? Na tovornjakih. S tovornjakov so ženske, ročno, z lopatami metale pesek, recimo. To je bil tak čas takrat.«

VIDEO: Prve ideje o drugem tiru imajo že osivelo brado

Težko pričakovan projekt je bil močno politično izpostavljen: razveljavljen referendum je vodil v odstop premierja, sporna maketa pa v odstop ministra. Nova proga poleg gospodarskih učinkov prinaša tudi okoljske in varnostne izboljšave. Aktivnosti za nekaj več kot 27 kilometrov dolgo progo med Divačo in Koprom so stekle pred več desetletji, največjega zanimanja širše javnosti pa je bil projekt deležen po tem, ko ga je med prioritetne naloge uvrstila vlada Mira Cerarja.

Delov novinar Boris Šuligoj, ki je poklicno vsa leta spremljal gradnjo, je poudaril, da ideja o gradnji drugega tira sploh ni nova. »Že v 1980-ih se je začelo govoriti o potrebi, da bi morali zgraditi ta tir, ki se v sredo odpira. Leta '96 je Drnovškova vlada najprej naročila študijo upravičenosti take naložbe in istega leta uvrstila ta projekt v program nacionalnega razvoja železniškega omrežja. Leta 2001 pa je spet Drnovškova vlada začela postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta, ki je bil sprejet leta 2005 pod Janševo vlado. Ampak Janševa vlada se je dve leti kasneje začela z Italijani dogovarjati o tem, da ne bo DPN bil sprejet za enotirno progo. In začeli so se dogovarjati z Italijani tako, da bi se iz Trsta pridružil še en krak pod Črnim Kalom, v tunelu pod Črnim Kalom do Divače. S tem bi bilo treba narediti nov projekt, spremeniti prostorski načrt in speljati okoljevarstvene postopke. To pa je spet jemalo čas. In po treh letih vsega tega dogovarjanja, v začetku leta '10 ali pa konec leta '09, so se Italijani premislili in se umaknili. V bistvu smo se leta 2010 vrnili na pozicijo 2005. Izgubili smo pet let. Takrat se ni nihče kaj dosti sekiral zaradi tega, da smo to naredili. No, in potem je bilo še nekaj zapletov. Recimo leta '13, ko se je umikala vlada Janeza Janše, je minister za promet in infrastrukturo Zvonko Černač rekel: »Tudi če bi Luka Koper za 30-krat povečala pretovor, se ta tir ne bi izplačal.«

Zaradi železniške proge šli celo na referendum

Spomladi leta 2017 je ministrstvo za infrastrukturo vendarle pripravilo zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom. Poslanci so ga po vetu državnega sveta potrdili dvakrat, kmalu za tem pa je eden najglasnejših nasprotnikov projekta Vili Kovačič ob pomoči opozicijske stranke SDS začel zbirati podpise za razpis referenduma. Septembra istega leta je večina volivcev na referendumu zakon podprla, a referendum zaradi prenizke udeležbe ni uspel. Tudi na ponovljenem referendumu maja pobudnikom zaradi prenizke udeležbe ni uspelo, je pa zaradi vseh zapletov odstopil premier Cerar.

Aktivnosti na drugem tiru so se medtem nadaljevale, investicijo je vodilo z zakonom ustanovljeno projektno podjetje 2TDK. Javno naročilo za glavna gradbena dela so razdelili na dva dela - odsek med Divačo in Črnim Kalom ter Črnim Kalom in Koprom. Gradnja drugega tira stekla v letu 2021. »Kocka je padla, drugi tir se od danes gradi,« je začetek gradbenih del maja 2021 pospremil takratni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Gradnja je bila zahtevna, saj je na progi sedem predorov in trije viadukti, gradbinci so med gradnjo odkrili tudi vrsto kraških jam. V času gradnje se je finančnih težavah znašel eden od izvajalcev del, turški gradbinec Yapi Merkezi, ki od države terja 330 milijonov evrov. Na ministrstvu za infrastrukturo zahtevek zavračajo in izpostavljajo, da gre za neutemeljeno izsiljevanje, je preteklo dogajanje povzel STA.

Nujen za konkurenčnost naše Luke Koper

Z drugim tirom se bo zmogljivost proge povečala na 212 vlakov dnevno, kar bo omogočilo prevoz skoraj 37 milijonov ton tovora letno. To bo olajšalo poslovanje Luke Koper in povečalo konkurenčnost Slovenije kot logističnega stičišča. Da bi omogočili nadgradnjo proge drugega tira v dvotirno, je vlada junija 2017 sprejela tudi sklep za pripravo potrebnih podlag za širitev servisnih cevi. DZ je oktobra 2024 sprejel novelo zakona o drugem tiru, ki poleg enotirne proge omogoča izvedbo še vzporednega levega tira. Dela naj bi stekla leta 2027, proga pa naj bi bila končana tri leta kasneje. Vse skupaj bo stalo dodatnih 400 milijonov evrov. Ker bo promet preusmerjen na drugi tir, bodo obstoječo progo med Prešnico in Koprom demontirali. Speljana obstoječa trasa bo spremenila namembnost, načrtovana je gradnja kolesarske proge.

Edinstven celo v evropskem merilu

»To je izjemen gradbeni podvig. Tisti, ki to vedo, inženirji, govorijo o tem, kar nam je večkrat že povedal Marko Brezigar, vodja podjetja 2TDK. Prihajajo tuje delegacije si ogledovat, kako smo v Sloveniji uspeli pod zemljo graditi mostove v teh kraških jamah, ki so jih seveda načrtovali, ampak tako velikih pa ne. In tudi, ko so naleteli nanje, niso vedeli, kako, niso mogli vedeti vnaprej, kako se lahko lotijo gradnje 46 metrov dolgega mostu, ki ne drži samo vlaka, ampak drži tudi progo. Se pravi, ta most mora biti tako močan, da drži teren s progo in vlakom vred. Gre za zelo zahtevne inženirske, projektantske in ostale izvajalske tudi poteze, da je to vredno – in je to neke vrste unikum v Evropi.«

Boris Šuligoj o zahtevnosti gradnje drugega tira

drugi tir2TDKAlenka BratušekDrugi tir Divača - Koperželezniška progaLuka Koper
