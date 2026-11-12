Slovita gostilna Hiša Franko je v Starem selu začasno zaprla vrata! Zapušča Posočje in se seli v Nemčijo

ANA STOJAN ROŠ

Ana Roš bo pripravljala večerje v manufakturi porcelana v Münchnu.

Hiša Franko bo prihodnjo zimo za približno mesec dni in pol zaprla vrata v Starem selu pri Kobaridu in se skupaj z Ano Stojan Roš ter njeno ekipo preselila v München. Od 11. februarja do 29. marca bodo v zgodovinskih prostorih znamenite porcelanske manufakture Nymphenburg pripravljali serijo večerij z naslovom Radical by Tradition. Lokalno in sezonsko Del sestavin bodo iskali v novem okolju. Sveže sadje in zelenjavo bodo, denimo, pridobivali v Münchnu in okolici, medtem ko bodo nekatere sestavine, tesneje povezane z identiteto Hiše Franko – med njimi divjačino, sire in skuto –, pripeljali iz ...