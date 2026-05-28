Sloviti Usnjar talec se je po 28 letih vrnil v Kamnik

V Knafličevem prehodu v Kamniku so odkrili repliko spomenika Usnjarju talcu, s katero je mesto po skoraj treh desetletjih znova dobilo enega pomembnejših simbolov industrijske in zgodovinske dediščine. Repliko sta ob številnih zbranih občankah in občanih, predstavnikih veteranskih in domoljubnih organizacij ter kulturnih ustvarjalcih odkrila župan Matej Slapar ter občinska svetnica in pobudnica ponovne postavitve Alenka Jevšnik. Kamnik s tem znova potrjuje zavezanost k varovanju kulturne dediščine in ohranjanju zgodovinskega spomina mesta. Dogodek je imel poseben simbolni pomen, saj letos mineva natanko 80 let od odkritja spomenika, ki so ga 5. maja 1946 postavili v spomin dvanajstim padlim delavcem tovarne Utok. Spomenik je financiral nekdanji lastnik usnjarne Tone Knaflič. Bronasti kip predstavlja pretresljivo podobo usnjarja talca in ostaja trajni opomin na nesmiselnost nasilja ter njegove tragične posledice.

1946. je nastalo pomembno delo kiparja Borisa Kalina.

Po odtujitvi originalne bronaste skulpture med gradnjo soseske Mali grad je na območju nekdanje usnjarne dolga leta ostal le podstavek, zdaj pa je spomenik znova dobil svoje mesto. Župan Slapar je ob tej priložnosti poudaril, da spomenik presega svojo materialno obliko: »Danes ne odkrivamo zgolj kipa. Danes vračamo del spomina našemu mestnemu jedru. Spomenik Usnjarju talcu je simbol spomina na delavce Utoka in na vse ljudi, ki so s trudom soustvarjali Kamnik. Naj bo današnji dogodek opomnik, da dediščina ni samoumevna. Je most med preteklostjo in prihodnostjo. In na nas je odgovornost, da ta most ohranimo – s spoštovanjem, z odgovornostjo in ponosom.«

Občina je sredstva za izvedbo projekta zagotovila v proračunu za leto 2025 in projekt kljub neuspešni kandidaturi na razpisu ministrstva za kulturo izvedla z lastnimi sredstvi v vrednosti 33.000 evrov. V sklopu projekta so izdelali nov bronasti odlitek, restavratorsko obnovili podstavek in napisne črke ter pripravili vso potrebno dokumentacijo in soglasja. Novo lokacijo so določili v sodelovanju s pristojno spomeniško-varstveno službo in je simbolno povezana z območjem nekdanje tovarne Utok. Bronasti odlitek je izdelalo podjetje Livartis na podlagi izvirnega mavčnega modela, ki ga hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Avtorske pravice je občini brezplačno odstopil dedič Arne Vehovar.

Občinska svetnica in pobudnica postavitve kipa Alenka Jevšnik je ob odkritju poudarila dolgo pot vračanja spomenika v Kamnik. Izrazila je hvaležnost občini in županu, ki je prisluhnil pobudi: »Po 28 letih danes znova stojimo pred kipom, ki je zvesta replika izginulega originala. Veseli me, da je bila po številnih pobudah in prizadevanjih sprejeta odločitev, da se spomenik vrne v prostor, kamor zgodovinsko in simbolno spada.« Kip je v Kamniku najbolj znan pod imenom Usnjar talec, uradno pa je v registru kulturne dediščine imenovan kot Spomenik padlim delavcem tovarne Utok. Posebno simboliko nosi dejstvo, da je bil projekt izdelave replike zaključen tik pred 80. obletnico prve postavitve spomenika.

Spomenik, ki je najprej stal pred vhodom v tovarno, je kulturni spomenik lokalnega pomena, vpisan v register kulturne dediščine. Gre za pomembno delo kiparja Borisa Kalina iz leta 1946, ki je v tem obdobju ustvaril več bronastih kipov v slogu socialističnega realizma. Načrt za podstavek je izdelal arhitekt Vinko Glanz.

Občinska svetnica Alenka Jevšnik je bila pobudnica vnovične postavitve. FOTO: Občina Kamnik