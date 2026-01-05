  • Delo d.o.o.
MIHA ISTENIČ

Slovo sina pionirja slovenskega peničarstva; zaprisežen športnik, ki je v mladosti igral punk

Umrl je Miha Istenič, druga generacija priznane družine Istenič z Bizeljskega. Pred dobrim tednom so predstavili film o življenjski zgodbi njegovega očeta Janeza.
Miha Istenič se je družinskemu poslu posvetil po svojem 22. letu. FOTO: Marko Feist

Sin Miha in oče Janez Istenič med ocenjevanjem letnika FOTO: Marko Feist

Družinsko dediščino je obogatil z inovativnostjo, drznostjo in odprtostjo do mednarodnega prostora. FOTO: Igor Mali

»Vsi slovenski zasebni peničarji smo bili v globoki senci gospoda Janeza, ki je glavni kreator slovenskega privatnega peničarstva,« pravi enolog Zdravko Mastnak. Foto: Blaž Samec

Simona Fajfar
 5. 1. 2026 | 06:45
4:03
Teden dni po tem, ko so na posestvu Isteničevih v Stari vasi na Bizeljskem pripravili predpremiero filma z naslovom Od vratnice do vitice, s katerim so zajeli življenjsko zgodbo sedaj 85-letnega Janeza Isteniča, je odjeknila novica, da je v soboto umrl njegov sin Miha, ki je uspešno nadaljeval in razvijal izjemno vinarsko zgodbo družine Istenič.

Ta se je začela leta 1968, ko je Janez Istenič kot prvi zasebnik po drugi svetovni vojni začel na slovenskih tleh pridelovati penino pod lastno blagovno znamko. Idejo za to je dobil po končanju študija na agronomski fakulteti, ko je odšel na polletno študijsko bivanje v Francijo. Tam je ugotovil, da imajo podobno vino, kot ga prideluje njegov tast na Bizeljskem.

Ob vrnitvi je iz 100 kilogramov grozdja iz tastovega vinograda pridelal prvih 100 steklenic penečega se vina po klasični metodi. Peneče se vino, ki ga je poimenoval po svoji hčerki Barbari, ki se je takrat rodila, je seveda uspelo. Takoj zatem je na Bizeljskem kupil zapuščeno kmetijo in poleg nje vinograd s 300 trsi, kjer je naprej prideloval peneče se vino. Od začetnih nekaj arov zemlje se je zgodba Istenič razmahnila na današnjih 10 hektarjev lastnih vinogradov in 150.000 steklenic penine na leto.

V več kot petdesetih letih so v kleti Istenič donegovali štiri milijone steklenic penečega se vina, ki so bile pridelane po klasični metodi s sekundarnim vrenjem v steklenici. Kakovost njihovih penin dokazujejo tudi številna priznanja na mednarodnih tekmovanjih. Poleg tega premorejo najstarejšo blagovno znamko – to je penina Barbara, saj je Zlata radgonska penina kot blagovna znamka nastala okrog leta 1977, Srebrna radgonska penina pa še nekoliko kasneje –, imajo najstarejšo rdečo penino, prvo aromatizirano pijačo na osnovi penečega se vina pri nas, prvi v Sloveniji so pridelali penino brut.

Punker in športnik po duši

S to zgodbo je zrasel tudi Miha Istenič, ki se je v mladosti spogledoval z glasbo in igral punk skupaj s prav tako že pokojnim Matjažem Gantarjem in bil menedžer Lublanskih psov. Obenem je bil zaprisežen športnik, ki je postal član slovenske ragbi reprezentance, potem pa je igral ameriški nogomet v Nemčiji.

Po poškodbi se je 22-letni vrnil v Slovenijo in se vključil v družinski posel. »Družina Istenič je nedvomno daleč prva v slovenskem privatnem peničarstvu,« pravi enolog Zdravko Mastnak, ki je spremljal njihovo zgodbo: »Vsi slovenski zasebni peničarji smo bili v globoki senci gospoda Janeza, ki je glavni kreator slovenskega privatnega peničarstva in je za svoje penine prejel številne ugledne mednarodne nagrade.«

Miha se je kot naslednik uspešno vključil v družinsko zgodbo, saj je deloval na področju marketinga in promocije, kulture vzgoje pitja penin, bil je ustanovitelj Kluba ljubiteljev penin. Njegova ideja so bili vinski vitezi in odpiranje penin z meči. Družinsko dediščino je obogatil z inovativnostjo, drznostjo in odprtostjo do mednarodnega prostora, posestvo pa je postalo tudi prizorišče kulturnih dogodkov in srečanj strokovne javnosti. Zdravko Mastnak pravi: »Njegova smrt je velikanska izguba ne samo za družino, ampak za celoten slovenski prostor in tudi širše.«

Morda je v žalostni zgodbi, ki jo prinaša izguba, kanček optimizma v tem, da sta oče Janez in sin Miha v pridelavo penin vključila že tretjo generacijo. Mihova sinova, dvojčka Mark in Nik, eden je agronom, drugi ekonomist, sta družinski posel prevzela leta 2023. Vendar to ni pomenilo, da sta se njuna predhodnika, Janez in Miha, povsem umaknila iz posla, ampak so tri generacije skupaj skrbele za uspešno nadaljevanje zgodbe o iskrivih mehurčkih po imenu Istenič. 

