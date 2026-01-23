Slovo zasavske znamenitosti: nekoč disko, v prihodnje garaže in stanovanja

V Zasavju se novim časom poleg rudarstva umikajo še nekatere znamenitosti, tudi tako imenovana kupola oziroma pomaranča, znamenita stavba v središču Trbovelj, ki je bila že v obdobju nekdanje Jugoslavije edinstvena. Imeni kupola in pomaranča je dobila zaradi posebne oblike in barve; zgrajena leta 1974 je namreč videti kot pomaranča oziroma polovica tega sadeža.

Po strokovnih ocenah bi bila prenova nesmiselna in tudi predraga.

Pred desetletji je kot diskoteka zaslovela tudi zunaj občinskih meja, zdaj pa jo po letih propadanja podirajo. Objekt je projektiral gradbeni inženir Tone Berce in je v Sloveniji kljub preteku desetletij še vedno edini takšne oblike. Uradno se sicer imenuje Fulerjeva kupola. Objekt je kmalu postal priljubljeno stičišče tedanje najstniške generacije. Poleg kluba Sonce v Partizanu drugih lokacij za zbiranje mladih in zabavo takrat ni bilo. Kasneje se je na Slačniku med Trbovljami in Zagorjem odprla priljubljena diskoteka Mesečina, ki prav tako ne obstaja več, v Kupoli pa je bil Disko Li. Tam so gostili tudi novoletna srečanja, sindikalne zabave, Dedka Mraza, različne šolske prireditve in podobno.

Picerija, bar, nato plesen

Zlata leta kupole so bila konec 70. in v 80., obiskovala so jo tudi znana glasbena imena. Na začetku 90. let pa se je začelo njeno zlato obdobje iztekati. Objektu iz konstrukcije iz fiberglasa, z odlično statiko in okroglo obliko, ki je bila najboljša za prezračevanje in kroženje zraka, so se napovedali drugačni časi. Z likvidacijo Gostinskega podjetja Rudar, v sklopu katerega sta bila med drugim kegljišče in Hotel Rudar, ki je zdaj preurejen v stanovanja, se ni nič dobrega obetalo niti Kupoli. Po diskoteki sta tam delovali živilska trgovina in picerija, nato še bar, pred leti pa je objekt zaprl vrata in začel vidno propadati.

Tukaj bodo stanovanja in garaže. FOTO: Roman Turnšek

Konstrukcija in plošče so začele rjaveti in pokati, na strehi in v žlebovih so pognala drevesa, pojavljale so se luknje. V notranjosti so bili umazanija, navlaka, uničeni in dotrajani predmeti ter oprema, vlaga, plesen. Zaradi propadanja je začel objekt kaziti podobo mesta, občani mu niso prizanašali s kritikami, a dolgo ni nihče ukrepal. Po strokovnih ocenah bi bila prenova nesmiselna in tudi predraga. Objekt je nazadnje na dražbi odkupil trboveljski podjetnik in gostinec Lilo Hamiti, ki ima v neposredni bližini slaščičarno. Kar je ostalo od nekdaj znane stavbe, bo podrl, na parceli pa uredil parkirišča in stanovanjski blok s podzemnimi garažami, ki bodo v prostorih nekdanjega kegljišča. Decembra lani so začeli rušiti in trboveljska Pomaranča se je poslovila.

Pomaranča sredi Zasavja FOTO: Arhiv ZM Trbovlje