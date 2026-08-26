Sluga iz Svobode meni, da se »nekdo nečesa boji«, Janšev Mahnič omenja kar »ljudi najslabše sorte«

Predsednica Knovsa Janja Sluga je v pojasnilih za odložitev za danes predvidene seje pojasnila, da jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivolucke. Sova pa jih je sprva obvestila, da se njen direktor seje ne bo mogel udeležiti.

Obema očita zavlačevanje: »Nekdo se nečesa boji«

Na današnji seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bi morali predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) članom parlamentarne nadzorne komisije predstaviti informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije.

Sova predsednici Knovsa očita zavajanje Na Sovi zavračajo očitke predsednice Knovsa Janje Sluga o zavlačevanju s predstavitvijo informacij o morebitnem vplivu tretjih držav na nacionalno varnost Slovenije. Potrdili so, da so sprva prosili za drug termin seje, a so po vztrajanju pri današnjem terminu udeležbo potrdili. Slugi zato očitajo zavajanje. Sejo je prestavila šele danes. .Kot so pojasnili, so prejeli sklic seje Knovsa 20. avgusta. Še istega dne pa so komisijo obvestili, da bo direktor Sove v predvidenem terminu seje odsoten in prosili, da bi termin seje prestavili na zgodnejši ali kasnejši datum. V dokaz je Sova v današnjem sporočilu za javnost priložila tudi dopis predsednici komisije, v katerem je Janez Stušek med drugim navedel, da bo med 26. in 28. avgustom odstoten ter da vljudno prosi za drug termin. A po navedbah Sove jih je komisija v ponedeljek obvestila, da bo seja potekala v prvotno določenem terminu. »Direktor je zato odpovedal svoje vnaprej predvidene aktivnosti, agencija pa je 25. avgusta 2026 komisijo obvestila, da se bo direktor Sove seje Knovsa v terminu iz sklica udeležil,« so zapisali na Sovi.

A so sejo danes preložili na prihodnji torek. Kot je pojasnila poslanka Svobode je v pripravah za današnjo sejo zahtevala od vlade gradivo glede postopka izredne naturalizacije osebe, povezane s predsednico republike. Gre za predsedničino prijateljico Viktorijo Krivolucko, ki je Rusinja, a ima tudi slovensko državljanstvo.

Predsednica Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga. FOTO: Leon Vidic/delo

»Glede na to, da je bilo izjavljeno, da je bila gospa ob pridobitvi državljanstva varnostno preverjena, želi zdaj Knovs pogledati, ali je temu bilo dejansko tako in kaj je bilo preverjeno,« je pojasnila Sluga. »Vlada mi je na to mojo zahtevo odgovorila odklonilno. Ne glede na to, da sem ponovno zaprosila za ta gradiva, ki so nujno potrebna, da se opravi kvaliteten nadzor, do tega trenutka od vlade tega še nisem dobila, zato smo sejo danes zjutraj prestavili,« je dejala. Enaka zgodba je po njenih besedah tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel udeležiti »in da naj se zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in prestavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje«. Ob tem je sicer priznala, da je Sova pozneje udeležbo direktorja na današnji seji potrdila. Ne glede na to je sejo prestavila, v bodoče pa pričakuje, da ji Sova ne pošilja več opravičil.

Mahnič omenja »ljudi najslabše sorte«

Na navedbe predsednice Knovsa se je v zapisu na X ostro odzval poslanec SDS Žan Mahnič, pri čemer je med drugim člane Svobode pod vodstvom Roberta Goloba označil za »ljudi najslabše sorte«.

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Kot je pojasnil v zapisu, je namreč glede na informacije, s katerimi razpolaga sam, direktor Sove Janez Stušek predsednico komisije Slugo zaradi že vnaprej plačane in rezervirane zasebne poti na Dansko prosil, da bi sejo izvedeli na kak drug dan, bodisi prej bodisi kasneje, na datum, ki bi članom komisije ustrezal. Kljub prošnji predsednica Knovsa, ki jo Mahnič imenuje Golobova Sluga, seje sprva ni prestavila. Zato je direktor Sove pot na Dansko za danes odpovedal. Nato pa je danes Sluga sejo vendarle prestavila. Direktorju Sove pa je s tem nastalo več sto evrov stroškov, je zapisal Mahnič.