ČISTILNA AKCIJA

Smetarski potop razkril, kaj je ostalo za turisti

Ob portoroški in lucijski plaži so nabrali več kot 400 kilogramov odpadkov.
Najpogostejše najdbe so bili plastični izdelki za enkratno uporabo. Foto: Petra Rebec/YouSea
Najpogostejše najdbe so bili plastični izdelki za enkratno uporabo. Foto: Petra Rebec/YouSea
J. M.
 5. 10. 2025 | 15:55
2:29
Po naročilu Javnega podjetja Okolje Piran je Zavod YouSea v poletni sezoni vsakih 14 dni izvajal čistilne akcije s potapljači. Skrbno so popisovali, kar so prinašali na obalo – njihove ugotovitve pa so precej zgovorne. Skupaj so nabrali več kot 400 kilogramov smeti, a če so na začetku poletja v posamezni akciji napolnili do deset vreč, se je njihova količina proti koncu sezone presenetljivo dvakrat zmanjšala.

Kaj se je skrivalo pod gladino? Najpogostejše najdbe so bili plastični izdelki za enkratno uporabo (žličke, slamice, ovojčki prigrizkov), sledili so cigaretni ogorki in vžigalniki, nato pa steklenice, pločevinke in kozarci iz gostinskih lokalov. Med smetmi so bili tudi osebni predmeti, kot so telefoni, oblačila in brisače, pa oprema za kopanje in igrače, ki jih je v vodo verjetno odpihnil veter. Ob začetku sezone so čistilci v eni akciji pobrali tudi do 20 steklenih kozarcev, proti koncu pa povprečno le dva. V morju so pristali celo stoli in mizice iz bližnjih lokalov.

En sam cigaretni ogorek lahko onesnaži do 500 litrov vode.

Jana Pines iz Okolja Piran ob tem poudarja, da odpadki v morju niso le grd prizor, ampak tudi resna nevarnost za kopalce, zlasti ostri predmeti, kot so steklo, pločevinke in gostinski inventar. »Hkrati ogrožajo morske organizme – en sam cigaretni ogorek lahko onesnaži do 500 litrov vode, oblačila in brisače pa prekrijejo morske travnike, ki proizvajajo kisik in so življenjski prostor številnim vrstam,« pravi.

Posledice onesnaževanja niso le okoljske, temveč tudi ekonomske. Obala, posuta z odpadki, odvrača obiskovalce, zmanjšuje njihovo zadovoljstvo in slabša ugled turistične destinacije, ki svojo prihodnost gradi na trajnostnem turizmu. Čisto morje je zato nujno tako za naravo kot za skupnost, ki živi od nje.

Potapljači pa niso našli le smeti – med čiščenjem so imeli tudi priložnost opazovati bogato podvodno življenje. Navdušile so jih jate cipljev, orad, brancinov, pirk in šparov, srečali so električnega skata, ugorja, invazivno modro rakovico in celo morskega konjička. Takšna odkritja dokazujejo, da življenje v Piranskem zalivu kljub izzivom ostaja izjemno raznoliko.

Potapljači so bili navdušeni, da so lahko poleg pobiranja smeti opazovali presenetljivo bogato morsko življenje. Foto: Petra Rebec/YouSea
Potapljači so bili navdušeni, da so lahko poleg pobiranja smeti opazovali presenetljivo bogato morsko življenje. Foto: Petra Rebec/YouSea

