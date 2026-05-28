MINISTRSKA EKIPA ŠE NI DOKONČNO SESTAVLJENA

Smo tik pred ciljno črto sestavljanja nove vlade, na stolčku notranjega ministra se omenja Franci Matoz

V zaključni fazi sestavljanja ministrske ekipe potekajo še zadnja usklajevanja glede resorjev in imen.
A. G.
 28. 5. 2026 | 21:09
Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade so še v teku, večinoma za tesno zaprtimi vrati. Stranke so z izjavami skope, danes so le v Demokratih zatrdili, da zapletov ni. Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša je po izvolitvi v DZ minuli petek napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v začetku tega tedna. Sodeč po informacijah iz političnega zakulisja so sicer ti med koalicijskimi partnericami tekli tudi že pred tem, sočasno s pogovori o oblikovanju koalicije in usklajevanju koalicijske pogodbe. Pogovori o kadrih četrte Janševe vlade pa intenzivno potekajo tudi v teh dneh.

Medtem ko za nekatere resorje tako rekoč ni več dvoma, kdo jih bo vodil in so v teku tudi že pogovori o ožjih ekipah na ministrstvih, pa je glede vodenja drugih še nekaj nejasnosti. V strankah tako tudi v neformalnih pogovorih ponavljajo, da »dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjeno nič«. Med nedorečenimi zadevami pa je denimo zadnje dni ostajalo odprto vprašanje, kateri stranki in kateremu kandidatu bi lahko pripadlo vodenje ministrstva za pravosodje. Ker so boj proti korupciji in ustanovitev posebnega telesa, ki bi se ukvarjalo s tem, tako imenovanega Skoka, kot eno glavnih prioritet izpostavljali prav Demokrati, utegnejo vodenje tega resorja prevzeti prav v tej stranki.

V končnici sestavljanja ministrske ekipe, ki so jo koalicijske stranke danes potrdile, smo spremljali še zadnje menjave resorjev in imen kandidatov za ministre. Čeprav je SDS ministrsko ekipo v senci predstavil že sredi prejšnjega mandata, so prav njihova ministrska imena za javnost še vedno skrivnost; kot kaže, pa bo kar nekaj njihovih ministrov iz sence tam tudi ostalo. Denimo Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek. Kdo so kadri v državnem gospodarstvu in javnih institucijah, ki so na vrhu tako imenovanega spiska za menjavo? Se vračajo stara, dobro znana imena – tudi Franci Matoz, so bila vprašanja, ki so jih zastavili v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Končnico sestavljanja nove ministrske ekipe so v Tarči ocenjevali s političnimi komentatorji, davčnim strokovnjakom in predstavnikoma nevladnih organizacij in sindikatov. Gosti v studiu so bili direktor centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Goran Forbici, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf, davčni strokovnjak Ivan SimičDejan Steinbuch iz tednika Reporter, urednik portala Zanima.me Rok Čakš in urednik, kolumnist ter podkaster Antiša Korljan.

Na stolčku notranjega ministra se omenja Franci Matoz, nekdanji policist in odvetnik Janeza Janše, je razkril Rok Čakš, urednik portala Zanima.me. Nad omembo imena je bil presenečen Antiša Korljan, saj ne ve, kje bi bil motiv, razen tega, da mu laska, da ga povabijo na tako ugledno mesto, kot je notranje ministrstvo. »Franci Matoz je bil nekoč policist, tako da nekaj znanja o teh zadevah ima, je tudi nedvomno spreten, je zelo blizu Janezu Janši, tega ne smemo pozabiti. Franci Matoz je vrsto let njegov odvetnik v najbolj odmevnih sodnih primerih. Tako da je zaupanje obojestransko in očitno vzpostavljeno. Vprašanje pa je, kako bo, če je ta informacija resnična in če bo potrjena, kako bo Franci Matoz funkcioniral na čelu notranjega ministrstva. Slabše kot je počel Aleš Hojs skoraj ne more,« meni Korljan.

Kandidati SDS za ministre: Andrej Šircelj, Franci Matoz, Tone Kajzer, Borut Rončevič, Ignacija Fridl Jarc in Suzana Lep Šimenko

Na vprašaje, zakaj Ivan Simič ni prevzel vodenja Finančne uprave ali Finančnega ministrstva, je Simič odgovoril: »Finančni minister bo, kakor slišimo, zelo dober, Andrej Šircelj, Finančne uprave pa tudi ne, saj se izmikam vsake funkcije, ki pomeni politično izpostavljenost, glavni razlog je, da so potem vsi družinski člani pod nekimi nadzori. Finančne zadeve se dajo urediti, glavni razlog je politično izpostavljena oseba.«

Organi stranke Fokus, tako izvršilni odbor kot svet stranke, so za ministrsko kandidatko potrdili Moniko Kirbiš Rojs. Vodila bo resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kirbiš Rojs je bila na tem ministrstvu že trikrat državna sekretarka, zato pogajanja, kot je navedla za STA, niso bila zahtevna.

