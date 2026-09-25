Smodej po štirih letih obrnil zgodbo, Mesec odgovarja: »Z njim nisem jemal drog«

Dušan Smodej je štiri leta po aferi Fotopub spremenil svojo zgodbo o odnosu z Luko Mescem. Medtem ko je leta 2022 zatrjeval, da se le bežno poznata, in da Mesca nikoli ni videl jemati drog, danes trdi drugače. Mesec njegove navedbe odločno zavrača.

V oddaji Tarča je Luka Mesec odgovoril na očitke Dušana Smodeja, ki je v zadnjih dneh s svojimi izjavami znova odprl vprašanje njunega poznanstva. Mesec je zanikal, da bi obiskoval Smodejeve zabave, prav tako je zavrnil njegove navedbe o uživanju prepovedanih drog. »Jaz droge s Smodejem nisem jemal,« je zatrdil.

V središču zgodbe je predvsem velik obrat v Smodejevih izjavah. Ko je leta 2022 izbruhnila afera Fotopub, je javno govoril, da se z Mescem poznata le bežno. Takrat je tudi zanikal, da bi politika kdaj videl uživati prepovedane droge. Štiri leta pozneje zatrjuje nasprotno. V nedavnem intervjuju je Mesca obtožil uživanja kokaina in trdil, da sta se družila bistveno več, kot je povedal takrat. Smodej zdaj pravi tudi, da njegova izjava iz leta 2022 ni bila resnična. Po njegovih besedah naj bi takrat lagal, ker naj bi ga prek posrednika za takšno izjavo prosil Mesec. Gre za Smodejevo trditev, ki jo Mesec zavrača.

Leta 2022 je Smodej zanikal, da bi Luko Mesca kdaj videl uživati prepovedane droge. Štiri leta pozneje zatrjuje nasprotno. FOTO: Matej Druznik

Je 'kriva' kandidatura za župana Ljubljane?

Mesec nastanek novih očitkov povezuje s svojo kandidaturo za župana Ljubljane. Prepričan je, da gre za poskus politične diskreditacije pred lokalnimi volitvami. Podobno je že po prvi objavi Smodejevih novih navedb sporočila Levica, kjer so trdili, da se skuša afero Fotopub znova povezati z njihovimi predstavniki prav v času volilne kampanje.

Po Smodejevih obtožbah se je Mesec odzval tudi s testiranjem na prepovedane droge. Še isti dan je na Inštitutu za sodno medicino opravil urinski test, nato pa objavil izvid, po katerem je bil negativen na vse preverjene skupine prepovedanih snovi. Test sicer lahko pokaže prisotnost nekaterih snovi le za omejeno obdobje pred odvzemom vzorca, zato sam po sebi ne odgovarja na vprašanje o dogodkih izpred več let. Za zdaj ni neodvisno potrjenih dokazov, ki bi dokazovali Smodejeve očitke o skupnem uživanju prepovedanih drog.