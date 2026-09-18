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ZABAVE V FOTOPUBU

Smodej stopil pred kamere in obtožil: »To je bila javna tajna, ki smo jo vsi skrbno varovali«

Dušan Smodej je v intervjuju zatrdil, da naj bi nekega večera z Mescem skupaj uživala kokain.
Luka Mesec. FOTO: Jure Makovec, Afp
Luka Mesec. FOTO: Jure Makovec, Afp
S. N.
 18. 9. 2026 | 14:37
 18. 9. 2026 | 15:17
2:36
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Dušan Smodej, osrednja figura afere Fotopub, je v intervjuju za portal Info360 izrekel resne očitke na račun bivšega ministra in aktualnega kandidata za ljubljanskega župana in sokoordinatorja Levice Luke Mesca. Med drugim trdi, da naj bi Mesec užival kokain, spregovoril pa je tudi o njunem poznanstvu in dogajanju na zabavah ljubljanske družabne scene. 

»Vsem je bilo vedno jasno, da Luka jemlje kokain. To je bila oziroma še vedno je javna tajna, ki smo jo vsi zelo skrbno varovali zaradi spoštovanja do Luka,« je po poročanju Info360 dejal Dušan Smodej. Dodal je, da ga je na eno od zabav ob koncu leta 2021 videl, da je jemal kokain, saj sta ga skupaj.

Smodej je v intervjuju spregovoril tudi o svojem odnosu z Mescem. Pojasnil je, zakaj je pred leti v oddaji Tarča zanikal poznanstvo z njim. Razkril je, da so ga prepričevali, naj o vsem tem molči. V času izbruha afere Fotopub je Mesec javno zavračal namigovanja o svojih povezavah s Smodejem. Takrat je med drugim navedel, da se ni udeleževal njegovih zabav in da ni bil priča spolnemu nasilju.

Smodej je v intervjuju povedal, da so se zabav udeleževali številni znani obrazi. Kot je zatrdil, tam nikoli ni bil priča spolnim odnosom, je pa bilo po njegovih besedah prisotnih veliko alkohola in drog.

Smodeju sodijo zaradi hudih očitkov

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na spletu pojavila anonimna pričevanja o domnevnih zlorabah, povezanih z okoljem društva Fotopub. Smodej se je znašel v kazenskem postopku, v katerem ga obtožnica bremeni dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Avgusta letos je prišel na Okrožno sodišče v Ljubljani, javnost pa je bila zaradi zaščite žrtev iz postopka izključena.

Proti Smodeju je bil po navedbah iz posredovanega gradiva ločeno vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije. Po izbruhu afere je društvo Fotopub ukinil, svojo umetniško oziroma kuratorsko dejavnost pa nadaljeval v tujini.

Luko Mesca smo prosili za odziv na izrečene besede, objavili ga bomo, ko ga prejmemo

Preberite tudi: Dušan Smodej le prišel na sodišče, poglejte, kako izgleda danes (FOTO)

 
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Luka MesecDušan SmodejFotopubaferaobtožbekokain
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