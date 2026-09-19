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Smodej želel potunkati Mesca, namesto tega so na dan prišle gnusne podrobnosti njegove obtožnice

Tožilstvo Smodeju očita spolno nasilje, omogočanje uživanja prepovedanih drog in telesne poškodbe, med opisanimi dejanji pa so grožnje s smrtjo, GHB, pretepanje s pasom ter ugašanje cigaret na telesu žrtve.
FOTO: Matej Druznik, Blaž Samec, UI
FOTO: Matej Druznik, Blaž Samec, UI
G. P.
 19. 9. 2026 | 08:15
 19. 9. 2026 | 08:15
5:54
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Dušan Josip Smodej se je v četrtek po več letih molka znova pojavil pred kamerami. V intervjuju za Info360 je med drugim trdil, da se je z Luko Mescem v preteklosti družil in da ga je videl uživati kokain. Mesec je njegove navedbe kategorično zavrnil kot »fantazije in načrtne laži« ter jih povezal s politično diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej za svoje trditve o Mescu ni predstavil posebnih neodvisnih dokazov.

Medtem so pri 24ur razkrili devet strani dolgo obtožnico proti Smodeju samemu. Ta je pravnomočna od marca letos, postopek pa se je po več kot letu neuspešnega vročanja in Smodejevem bivanju v tujini poleti premaknil naprej. Predobravnavni naroki so zaradi zaščite oškodovank potekali za zaprtimi vrati.

Ena od žrtev je bila stara komaj 16 let

Najstarejši dogodek, ki ga opisuje obtožnica, sega v leto 2016. Smodej, takrat star 22 let, naj bi 16-letnici po nekaj popitih pijačah ponudil prevoz iz Kamnika v Ljubljano. Med vožnjo naj bi začel voziti zelo hitro in ji grozil, da bo namerno povzročil prometno nesrečo ter oba ubil, če ga ne bo spolno zadovoljila. Mladoletnica naj bi se zaradi strahu uklonila njegovim zahtevam. Tožilci navajajo, da je Smodej vedel, koliko je bila stara.

Dogajanje naj bi se nato nadaljevalo v prostorih Fotopuba. Po navedbah obtožnice naj bi jo tam zgrabil za roke, jo vlekel v svojo pisarno in z nje grobo slekel oblačila. Med spolnim nasiljem naj bi uporabil tudi pas in jo z njim pretepal, čeprav ga je prosila, naj preneha. Po dejanju naj bi imela modrice.

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Smodej stopil pred kamere in obtožil: »To je bila javna tajna, ki smo jo vsi skrbno varovali«

Očitajo mu tudi vsiljevanje GHB

Drugi sklop očitkov se nanaša na GHB, psihoaktivno snov, ki je zaradi svoje zlorabe pri spolnih napadih znana tudi kot tako imenovana droga za posilstvo. Po navedbah v obtožnici naj bi Smodej na eni od zabav pristopil do žrtve s pijačo in ji povedal, da ji bo vanjo dodal GHB. Ženska naj v to ne bi privolila, vendar naj bi jo z manipulativnim in pritiskajočim vedenjem spravil v položaj, v katerem naj ne bi videla možnosti, da pijačo zavrne.

Ena od žensk je o razmerah na zabavah javno govorila že ob izbruhu afere leta 2022. Takrat je trdila, da je bil GHB na teh dogodkih pogost in da naj bi eni od žensk, ki je zavračala spolni odnos, nekdo dal občutno večji odmerek. 

Industrijski fen, nato cigarete

Tretji primer, opisan v obtožnici, naj bi se zgodil leta 2021 in vsebuje še posebej brutalne očitke. Smodej naj bi se nad žrtvijo najprej izživljal z industrijskim fenom, napravo, ki se običajno uporablja pri odstranjevanju lepil ali obdelavi materialov. Čeprav naj bi se umikala, jokala in ga prosila, naj preneha, naj bi jo držal za zapestje ter vroč zrak usmerjal proti njenim prsim. Vročina naj bi bila tako močna, da se je del oblačila stopil, ženska pa naj bi utrpela opeklino.

Po navedbah tožilstva se nasilje s tem ni končalo. Ko je skušala vstati, naj bi jo Smodej potisnil nazaj na stol, nato pa ji dalj časa ugašal prižgane cigarete na koži. Obtožnica opisuje opekline pod prsmi, na roki in trebuhu, ena od brazgotin pa naj bi bila vidna še danes. Sodni izvedenec je po pri treh poškodbah ugotovil globoke opekline, ki naj bi povzročile izjemno hude bolečine. Po njegovi oceni bi bile primerljive poškodbe mogoče tudi ob eksploziji, če bi človeka zadeli zelo vroči delci.

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Luka Mesec odgovoril na obtožbe Dušana Smodeja, v javnost prišla tudi obtožnica proti Smodeju

Več kot leto dni mu obtožnice sploh niso mogli vročiti

Obtožnica je zgrajena na primerih dveh oškodovank, čeprav je policija ob vložitvi kazenske ovadbe leta 2022 navajala skupno devet oškodovank. Smodej se je po izbruhu afere leta 2022 umaknil iz Slovenije. Iz podatkov v obtožnici izhaja, da danes stalno živi v Benetkah. Sodišče mu je obtožnico več kot leto dni neuspešno skušalo vročiti. To jim je uspelo šele letos, marca pa je postala pravnomočna. Poleti so se končali predobravnavni naroki, na katerih se je Smodej avgusta tudi osebno pojavil na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Sam v intervjuju za Info360 trdi, da se kazenskemu pregonu ni izogibal. Po njegovih besedah je Slovenijo zapustil, ker tu ni mogel več normalno delovati, prvih narokov pa se fizično ni udeležil zato, ker naj ne bi imel dovolj denarja za pot.

Kazensko odgovornost zavrača, govori pa o moralni

Smodej kazensko odgovornost za očitana dejanja zanika. V četrtkovem intervjuju je dejal, da prevzema moralno odgovornost za to, da je v ljubljanski kulturni oziroma levi sceni videl stvari, ki jih je sam pri sebi racionaliziral, zaradi njih ni ukrepal in jih je pomagal skrivati pred javnostjo. S tem je menda mislil predvsem Mesca, ki naj bi po njegovih besedah na zabavah užival kokain, Smodej pa naj bi o tem molčal in zato čutil moralno krivdo. Med drugim je trdil, da je uživanje kokaina pri njem »javna skrivnost« ter da ga je nekoč osebno videl vzeti drogo. Šel je še dlje in dejal, da sta jo takrat vzela skupaj. 

To je v nasprotju s Smodejevimi izjavami iz leta 2022, ko je javno govoril, da Mesca sicer pozna, vendar se z njim ni družil in z njim ni užival prepovedanih drog. Smodej zdaj pravi, da je takrat lagal zaradi domnevnih pritiskov, a je v množici preteklih laži sedaj že težko razbrati, kaj naj bi bila torej resnica.Blaz Samec

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