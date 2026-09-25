Smrt očeta pri slapu Savica: »Absolutne varnosti v gorah ni« (FOTO)

SLAP SAVICA

Nesreča pri slapu Savica se je zgodila zunaj urejene poti, na delu, ki ni namenjen obiskovanju. Po tragediji pripravljajo oceno ogroženosti in morda tudi dodatna varovala.

Na poti proti slapu Savica nič več ne kaže na sobotno tragedijo, v kateri se je smrtno ponesrečil 44-letni oče sedemletnega otroka, ki je padel v globel. Številni obiskovalci se vzpenjajo in spuščajo po stopnicah, se ustavljajo in fotografirajo. Mnogi se niti ne zavedajo, da se velik del poti vije neposredno ob včasih celo 100 metrov globoki prepadni soteski. Tudi prostor z mizami in klopmi, kjer se je po ogledu naravne znamenitosti ustavila nesrečna družina iz Izraela, stoji tik ob globeli. Ob počivališču stoji opozorilna tabla z napisom, naj se obiskovalci ne oddaljujejo od poti, ...