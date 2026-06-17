  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OVABO TOŽILSTVO ZAVRGLO

SMS Hajdinjaku, nekdanja direktorica NPU-ja ga je obvestila o preiskavi zoper Tonina

Petra Grah Lazar želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper evropskega poslanca.
Petra Grah Lazar. FOTO: Jure Eržen/delo
Petra Grah Lazar. FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 17. 6. 2026 | 21:59
 17. 6. 2026 | 22:01
1:32
A+A-

Nova vodja kabineta ministra za notranje zadeve Petra Grah Lazar je takoj po imenovanju na vrh NPU-ja leta 2020 želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper Mateja Tonina, informacije o tem pa je delila z Valentinom Hajdinjakom, poroča TV Slovenija. 

image_alt
Sum zlorabe položaja! Tonin zaščiten z evropsko imuniteto, trije poslanci NSi na zatožni klopi

Da je želela poseči v preiskavo, v kateri je NPU nekdanjega predsednika Knovsa sumil zlorabe komisije pri enem od nadzorov, je razkrila kar sama. V prvih dneh po prevzemu vodenja NPU-ja je namreč Hajdinjaku poslala SMS-sporočilo, v katerem mu je sporočila, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper Tonina, ker je bila ta že spisana in zadeve ni mogla ustaviti. Njen SMS so po treh letih in pol odkrili kriminalisti NPU-ja, ko so pri Hajdinjaku zaradi afere Dars leta 2024 opravljali hišno preiskavo in mu med njo zasegli tudi mobilni telefon.

Tožilstvo ovadbo zoper Petro Grah Lazar zavrglo

Obstoj SMS-sporočila in njegovo vsebino so za Televizijo Slovenija potrdili na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva. Potrdili so tudi, da je policija Petro Grah Lazar po najdbi spornega SMS-sporočila ovadila. 

image_alt
Slaba novica za vidne člane NSi: obtožni predlog je pravnomočen

Tožilstvo je sicer ovadbo zoper Petro Grah Lazar zavrglo, ker ni bil podan utemeljen sum za nadaljevanje pregona.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijaPetra Grah LazarNPUnacionalni preiskovalni uradtožilstvo
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zadnji trenutek

Konec šolskega leta.
Marko Kočevar17. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: V predklonu do tal

Le s skrajnimi močmi sem prste potisnil čez kolena.
Lovro Kastelic17. 6. 2026 | 22:25
22:20
Bulvar  |  Glasba in film
OBISK

Andrej Hofer objel operno divo v njenem predsedniškem apartmaju (FOTO)

Priljubljeni voditelj pravi, da ga je navdušila s svojo toplino in skromnostjo.
17. 6. 2026 | 22:20
21:59
Novice  |  Slovenija
OVABO TOŽILSTVO ZAVRGLO

SMS Hajdinjaku, nekdanja direktorica NPU-ja ga je obvestila o preiskavi zoper Tonina

Petra Grah Lazar želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper evropskega poslanca.
17. 6. 2026 | 21:59
21:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVARA Z APLIKACIJO

Klik, ki je odnesel desettisoče evrov! Po Sloveniji spet pustošijo spletni goljufi

Da bi se uspešno obranili pred tovrstnimi prevarami, se držite zlatih pravil spletne higiene.
17. 6. 2026 | 21:55
21:49
Novice  |  Svet
NE KADI VEČ

Italijanska premierka šokirala voditelje skupine G7: »Giorgia! Kdaj? Sinoči?« (FOTO)

Giorgia Meloni je imela pomembno sporočilo.
17. 6. 2026 | 21:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Naprava AED že tretjič v vsako slovensko občino

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kakšno Slovenijo želimo zgraditi do leta 2035?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki