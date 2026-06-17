SMS Hajdinjaku, nekdanja direktorica NPU-ja ga je obvestila o preiskavi zoper Tonina

Nova vodja kabineta ministra za notranje zadeve Petra Grah Lazar je takoj po imenovanju na vrh NPU-ja leta 2020 želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper Mateja Tonina, informacije o tem pa je delila z Valentinom Hajdinjakom, poroča TV Slovenija.

Da je želela poseči v preiskavo, v kateri je NPU nekdanjega predsednika Knovsa sumil zlorabe komisije pri enem od nadzorov, je razkrila kar sama. V prvih dneh po prevzemu vodenja NPU-ja je namreč Hajdinjaku poslala SMS-sporočilo, v katerem mu je sporočila, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper Tonina, ker je bila ta že spisana in zadeve ni mogla ustaviti. Njen SMS so po treh letih in pol odkrili kriminalisti NPU-ja, ko so pri Hajdinjaku zaradi afere Dars leta 2024 opravljali hišno preiskavo in mu med njo zasegli tudi mobilni telefon.

Tožilstvo ovadbo zoper Petro Grah Lazar zavrglo

Obstoj SMS-sporočila in njegovo vsebino so za Televizijo Slovenija potrdili na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva. Potrdili so tudi, da je policija Petro Grah Lazar po najdbi spornega SMS-sporočila ovadila.

Tožilstvo je sicer ovadbo zoper Petro Grah Lazar zavrglo, ker ni bil podan utemeljen sum za nadaljevanje pregona.