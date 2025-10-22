SMS-sporočila kažejo resen sum korupcije: »Stara, dobila sva vetrnico. Se pravi, da gre vse v pravo smer. Bravo midva«

Javni razpis za vetrno elektrarno v Malem Logu naj bi bil po poročanju TV Slovenija (TVS) prirejen in naj bi kazal na resen sum korupcije. Prepis SMS-sporočil, ki so jih pridobili, kaže, da sta se predstavnika naročnika - družbe DEM in izbranega dobavitelja, podjetja Hmezad TMT, o podrobnostih posla dogovarjala še pred objavo razpisa.

»Stara, dobila sva vetrnico. Se pravi, da gre vse v pravo smer. Bravo midva,« je takratni zaposleni v podjetju Hmezad TMT februarja lani zapisal v sporočilu vodji projekta v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM). Tako je po poročanju TVS proslavil dejstvo, da je njegovo podjetje zmagalo na razpisu za dobavo in postavitev prve državne vetrne elektrarne.

Ljubavi, imam rešitev, turbina bo zapisana tako, da je lahko nova ali stara 10 let, držim pesti, da tiste na 'lagerju' še niso prodane. V ponedeljek napišem razpis in dam v proceduro. Pridete notri s tem.

Obširna komunikacija, ki so jo pridobili na televiziji, naj bi kazala, da se je dogovarjanje med obema začelo mnogo prej, še preden je bil decembra 2023 razpis objavljen. Dva meseca pred objavo razpisa sta si izmenjala sporočila, iz katerih izhaja, da je vodja projekta na DEM predstavnika Hmezada TMT vnaprej obveščala o razpisnih pogojih, dokumentacijo razpisa pa mu je tudi predčasno poslala, navaja TVS.

»Ravno objavljamo na portal, vidno bo v par dneh, popoldan ti pošljem finalno verzijo. Najkasneje v petek bo objava,« je eno izmed sporočil, ki naj bi ga po poročanju TVS poslala.

Še pred zaključkom naročila sta se po navedbah TVS pogovarjala tudi o zahtevanih referencah, specifikacijah za vetrnico, rokih, denarju, pa tudi o možnosti, da bi na razpisu ponudili rabljeno vetrnico.

Javni razpis za vetrno elektrarno v Malem Logu naj bi bil prirejen. FOTO: Jure Eržen, Delo

»Ljubavi, imam rešitev, turbina bo zapisana tako, da je lahko nova ali stara 10 let, držim pesti, da tiste na 'lagerju' še niso prodane. V ponedeljek napišem razpis in dam v proceduro. Pridete notri s tem,« naj bi predstavnica DEM zapisala v sporočilu predstavniku Hmezada TMT, ki naj bi jo pozval, naj razpis spremeni tako, da bo omogočal dobavo rabljene vetrnice. Na koncu sicer razpis ni omogočal možnosti prijave z rabljeno vetrnico.

Dokazi bodo objavljeni jutri

Dokaze, ki so jih pridobili v oddaji Tarča, bodo objavili v četrtek. Po poročanju TVS pa kažejo tudi, da je bila dobavljena vetrnica stara in sestavljena iz različnih delov, ki so bili stari tudi do 25 let.

