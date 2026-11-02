Smučanje za slovensko štiričlansko družino? Ob teh cenah vas bo zabolela glava

Smučanje je za številne Slovence nepogrešljiv del zime. Prvi zavoji po urejenih progah, vroč čaj v koči in družinski izleti na sneg so tradicija, ki pa postaja vse dražja. Pred novo smučarsko sezono 2026/2027 se zato znova postavlja vprašanje, koliko si bomo letos sploh lahko privoščili. Na večini slovenskih smučišč bodo vozovnice dražje, pri čemer razlike med posameznimi centri ostajajo velike. Medtem ko se cene dnevnih vozovnic na večjih smučiščih že približujejo 50 evrom, je ponekod še vedno mogoče smučati za občutno manj denarja.

V Kranjski Gori 50 evrov, na Rogli le evro manj

Med dražjimi slovenskimi smučišči bo Kranjska Gora, kjer bo odrasli za dnevno vozovnico odštel 50 evrov. Na Rogli bo cena 49 evrov, na Krvavcu pa se omenja 47 evrov, vendar slednja cena za novo sezono še ni dokončno potrjena. Za štiričlansko družino z dvema odraslima in dvema otrokoma bo dnevno smučanje v Kranjski Gori stalo 162 evrov, prav toliko tudi na Rogli. In to zgolj za vozovnice, brez prevoza, hrane in morebitne izposoje opreme.

Nekoliko prijaznejše cene ponuja Cerkno. Redna dnevna vozovnica za odraslega bo stala 43 evrov, v predprodaji do 15. novembra pa jo je mogoče kupiti za 38 evrov. Otroška vozovnica v predprodaji stane 22 evrov, kar pomeni, da lahko štiričlanska družina za enodnevno smučanje odšteje 120 evrov. Po rednem ceniku bo znesek višji, na voljo pa so lahko tudi posebne družinske ponudbe.

Še občutno ugodnejše bodo Golte, kjer bo dnevna vozovnica med tednom stala 20 evrov, ob koncu tedna pa 25 evrov. Ker velja enotna cena za odrasle in otroke, bo štiričlanska družina za dan smučanja med tednom odštela 80 evrov, ob koncu tedna pa 100 evrov. Otroci do šestega leta smučajo brezplačno.

Razlika za družino lahko preseže 80 evrov na dan

Primerjava pokaže, kako velike so lahko razlike. Družina z dvema otrokoma bo za dnevne vozovnice v Kranjski Gori ali na Rogli odštela 162 evrov, na Golteh pa med tednom le 80 evrov. Razlika znaša kar 82 evrov za en sam dan. Če bi se družina na smučanje odpravila petkrat, bi pri enakih cenah razlika dosegla že 410 evrov.

Slika je simbolična. FOTO: Getty Images

Pri tem vozovnice predstavljajo le del stroškov. Prišteti je treba še gorivo, morebitno parkirnino, hrano in pijačo. Če družina nima lastne smučarske opreme, je treba računati tudi na izposojo smuči, čevljev in čelad. Tako lahko enodnevni izlet na sneg hitro postane precejšen finančni zalogaj.

Žičničarji opozarjajo na vse višje stroške, kaj pa tujina?

Upravljavci smučišč pojasnjujejo, da se draži praktično vse, kar potrebujejo za obratovanje. Med največjimi stroški izpostavljajo električno energijo, gorivo in zaposlene, velik finančni zalogaj pa predstavlja tudi umetno zasneževanje. Na Kopah opozarjajo, da bi morali glede na rast stroškov cene vozovnic zvišati za približno 20 odstotkov, vendar bodo podražitve precej manjše, predvidoma od štiri do pet odstotkov. Zavedajo se namreč, da imajo tudi obiskovalci svoje finančne omejitve in da bi jih previsoke cene lahko odvrnile od smučanja. Številni slovenski smučarji se tradicionalno radi odpravijo tudi na bližnja smučišča v Italiji in Avstriji. A tudi tam smučanje ni poceni.

V italijanskem Trbižu bo odrasla dnevna vozovnica v glavni sezoni stala približno 55 evrov. Zanimivo pa je, da je lahko smučanje za družino kljub višji ceni odrasle vozovnice ugodnejše kot na nekaterih slovenskih smučiščih. Ob ceni 18 evrov za otroško vozovnico bi namreč dva odrasla in dva otroka skupaj plačali 146 evrov, torej 16 evrov manj kot v Kranjski Gori.

Na nekaterih avstrijskih smučiščih se dnevne vozovnice za odrasle povzpnejo tudi do 75 evrov. Že za dva odrasla je tako treba odšteti 150 evrov, temu pa je treba prišteti še otroški vozovnici. Pri primerjavi cen je seveda treba upoštevati tudi velikost smučišča, dolžino prog in kakovost naprav. Dražja vozovnica lahko pomeni dostop do bistveno večjega smučarskega območja.

Kje bo največ snega?

Ob cenah bo pri izbiri smučišča pomembno vlogo igralo tudi vreme. Med območji, kjer se ob ustreznih vremenskih razmerah obeta sneženje, so Rogla, Pohorje, Karavanke in alpski svet. Koliko naravnega snega bo dejansko zapadlo in kdaj bodo smučišča lahko odprla proge, bo odvisno predvsem od temperatur in nadaljnjega razvoja vremena. Tudi zato se številni smučarji za nakup vozovnic odločajo šele, ko so snežne razmere bolj jasne.