SNEŽNA IDILA

V tem kraju so se danes razveselili prave zimske idile (FOTO)

Vreme se spreminja, zima se spušča vse nižje.
Razmere so kot nalašč za zimske pohode, sankanje in kepanje (simbolična fotografija). FOTO: Guliver/Getty images
Razmere so kot nalašč za zimske pohode, sankanje in kepanje (simbolična fotografija). FOTO: Guliver/Getty images
A. G.
 24. 1. 2026 | 14:47
 24. 1. 2026 | 14:51
4:27
A+A-

Čeprav danes po nižinah prevladujeta oblačno in megleno vreme, marsikje tudi dežuje, se v gorah in višje ležečih alpskih dolinah ustvarja prava zimska pravljica, ki obeta odlično smuko, sankanje in kepanje. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) danes občasno sneži predvsem v zahodnem in severozahodnem delu Slovenije, meja sneženja pa se giblje med 1200 in 1400 metri, ponekod tudi nižje. Temperature v gorah ostajajo okoli ničle ali pod njo, kar omogoča dobro ohranjanje snežne odeje, ki se debeli in ustvarja odlične pogoje za zimske radosti.

Krnica (Julijske Alpe) ostaja ena izmed najbolj idiličnih točk – Koča v Krnici poroča o približno 10 centimetrih svežega snega, temperaturi okoli –1 °C in nadaljevanju sneženja. Razmere so kot nalašč za zimske pohode, sankanje in kepanje. Kranjska Gora in okolica v višjih legah ponujata dovolj snega za smuko, lokalno tudi za sankanje z otroki, predvsem na urejenih in varnih območjih. V Zgornjesavski dolini (Rateče, Podkoren) se snežna odeja zaradi nižje meje sneženja obdrži tudi v dolinah. Pokljuka in višje ležeči deli Karavank nudijo odlične pogoje za zimske aktivnosti v naravi, a le ob ustrezni zimski opremi in previdnosti.

Snežna idila se danes kaže tudi drugod po Sloveniji:

  • Rogla in Pohorje: Na planoti je dovolj snega za sankanje, hojo s krpljami in otroško igro na snegu.
  • Golte: Višje ležeče lege ponujajo stabilno snežno odejo in prave zimske razglede.
  • Krvavec: Zaradi nadmorske višine ostaja ena najbolj zanesljivih zimskih točk, primerna za družinsko smuko.
  • Velika planina: Pravljična kulisa s snežno odejo, idealna za zimske izlete in fotografije (ob previdnosti zaradi vetra in megle).
  • Kočevski rog in Snežnik: Višje gozdne lege že ponujajo zimski značaj, primeren za izkušene pohodnike.

Kdor si danes želi snega, ga bo našel predvsem v gorah, na planotah in severozahodu države. Nižine ostajajo bolj mokre, a z napovedanim ohlajanjem in spuščanjem meje sneženja se lahko prava zima kmalu razširi tudi drugod po Sloveniji. Jutri se bo meja sneženja spustila do okoli 700 metrov, zato se lahko sneg razširi tudi v nižje ležeče kraje.

Snežne razmere FOTO: Arso
Snežne razmere FOTO: Arso

Vremenska slika: zima se krepi

Danes popoldne bo oblačno in deževno, v gorah snežno, poroča Arso. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200 m, le na severozahodu bo nižje. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 °C. Zvečer in ponoči bodo padavine prehodno ponehale, jutri pa se bodo znova okrepile in zajele vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala burja, na severovzhodu pa obstaja nevarnost poledice. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 7 °C. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 m. Na Primorskem bo prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 °C. V ponedeljek se bo vreme postopno izboljšalo, v torek pa bo deloma jasno, kar pomeni odlično priložnost za družinski izlet v zasneženo naravo.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, le v Alpah bo snežilo. V krajih vzhodno od nas bo do večera ostalo večinoma suho. Jutri bo večinoma oblačno. Zjutraj bo v krajih zahodno in južno od nas spet začelo deževati, v Alpah snežiti. Padavine se bodo čez dan razširile tudi nad kraje vzhodno in severno od nas.

Previdno na cestah in smučiščih

Vozite z zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige v gorah), prilagodite hitrost na cestah snežnim razmeram in povečajte varnostno razdaljo. Bodite pozorni na poledico, predvsem zjutraj in ponoči.

Na smučiščih in v gorah spoštujte pravila smučarskega reda. Ne precenjujte svojih sposobnosti. Otroci naj bodo vedno pod nadzorom odraslih. Pred odhodom preverite plazovne razmere in odprtost poti.

Ste se tudi pri vas danes razveselili snežink? Preko spodnjega obrazca nam lahko pošljete fotografije.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
