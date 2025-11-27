Smučarska sezona je pred vrati! Preverite, kje boste to zimo smučali najceneje

Minule dni je sneg že razveselil ljubitelje zime in ponekod pobelili tudi nižje ležeče kraje, vremenoslovci pa ga v prvem tednu decembra obljubljajo še več. Kako bo med božično-novoletnimi počitnicami, je seveda še veliko prezgodaj ugibati, a smučišča bodo do takrat že zagnala naprave, v primeru pomanjkanja naravnega snega pa pobočja zasnežila s pomočjo snežnih topov. Pisali smo že, da bodo morali navdušenci nad zimskimi športi letos nekoliko globlje seči v denarnice, cene smučarskih vozovnic so se namreč podražile tako pri nas kot v tujini. A z nekaj načrtovanja in raziskovanja lahko tudi oddih na snegu mine brez skrbi in glavobola ob ogledu stanja na tekočem računu.

Pri nas je denimo najbolj ugodno mogoče smučati na Golteh. Tam so v letošnji sezoni določili enotno ceno smučarske vozovnice, kar pomeni, da je enaka tako za otroke kot mladostnike in odrase ter upokojence, dnevna pa stane 20 evrov. Do smučišča boste sicer potrebovali še vožnjo z nihalno, povratna vožnja vas bo stala še dodatnih deset evrov na osebo. Če bi radi smučali na Voglu, imate od četrtka do nedelje čas, da vozovnice kupite po nekoliko nižjih cenah. Med 28. in 30. novembrom namreč poteka preprodaja, med katero boste za dnevno otroško vozovnico odšteli 20 evrov, odrasli bodo en dan lahko smučali po 39 evrov, mladi (tisti, ki štejejo od 15 do 23 let) in seniorji (starejši od 60 let) pa po 34 evrov.

Ko bodo vozovnice enkrat v redni prodaji, pa bo treba za dnevno otroško odšteti 23 evrov, odraslo 45, za mladinsko in vozovnico za seniorje pa 39 evrov na dan. V primeru, da bi se med božično-novoletnimi prazniki resnično radi naužili smučanja, se lahko odločitev za tedensko vozovnico, otroška vas bo stala 129 evrov, mladi in upokojenci boste zanjo odšteli 203 evre, odrasli pa 238. Štiričlanska družina z najstnikom in mladoletnim otrokom bo torej za teden smučanja na Voglu odštela dobrih 800 evrov.

Na Roglo že ta petek

Nekoliko cenejše so smučarske vozovnice v Kranjski Gori, kjer boste za dnevno otroško odšteli 30 evrov, mladina in seniorji bodo lahko smučali za 44 evrov na dan, odrasli pa za 49. Lahko si seveda omislite tudi sedemdnevno smučarsko vozovnico, le da morate v tem primeru smučati vseh sedem zaporednih dni, vas bodo pa tedenske vozovnice po žepu udarile bolj kot tiste na Voglu. Otroška tedenska vozovnica stane to sezono 163 evrov, za mlade in seniorje 247, za odrasle pa 265 evrov. Če se torej družina iz prejšnjega odstavka za en teden odpravi na smučanje v Kranjsko Goro namesto na Vogel, bo za to plačala 940 evrov.

Izredno priljubljeno smučišče je že mnoga leta Rogla, kjer bodo prve proge za smučarje odprli že ta petek. Tam je na voljo ogromno različnih vrst smučarskih vozovnic, med njimi dvourne, triurne in štiriurne, pa dnevne, ki veljajo le med delavnikom, ter dnevne, ki veljajo ves teden, omislite si lahko tudi zgolj nočno, ali seveda večdnevno. Za dnevno, ki velja vse dni v tednu, bo treba to sezono odšteti 27 evrov za otroke, za mlade in seniorje 37,50, za odrasle pa 42 evrov. Tiste, s katerimi boste lahko smučali zgolj od ponedeljska do petka, so cenejše za tri do pet evrov. Tedenske vozovnice za otroke vas bodo stale 143,50 evra, za mladostnike in seniorje 199, za odrasle pa 220,50 evra. En teden družinskega smučanja torej 783,50 evra.

Na Krvavcu, smučišču, kamor najraje zavijejo predvsem Ljubljančani in tisti, ki živijo v okolici prestolnice, imajo prav tako do konca tedna vozovnice še na voljo po akcijskih cenah, in sicer 27 evrov za dnevno otroško, 39 za mlade in seniorje ter 43 za odrasle. Na Krvavcu ponujajo tudi ogromno paketov, posebej prilagojenih za različne profile obiskovalcev. Tako lahko denimo kupite sezonsko vozovnico za enega odraslega in enega otroka, pa vse do družin z dvema odraslima in štirimi mladimi. Za slednjo boste odšteli 2199 evrov, če v družini smučata denimo le oče in mladoletna hči, pa bosta to lahko to počela vso sezono za le 859 evrov.

Seveda je precej tudi takšnih, ki se na smučanje raje odpravijo na drugo stran meje, še posebej priljubljeni sta Italija in Avstrija, saj ponujata res veliko prog različnih težavnosti, pa še kopico drugih storitev, vse to za relativno ugodno ceno. Seveda pri tem ne smemo pozabiti, da smučanje v tujini ni samo smučarska vozovnica. Če si v Sloveniji lahko privoščimo, da vsak večer k počitku ležemo doma, naslednji dan pripravimo sendviče, termovke pa napolnimo s čajem in kavo ter tako prihranimo kar nekaj evrov, tega v tujini ne moremo početi. Tam je treba plačati še vsaj nastanitev in obroke. Pa seveda gorivo, da sploh pridemo na cilj in nato nazaj.

V tujini najcenejša Jahorina

V italijanskih Dolomitih boste sicer na smučišču Sellaronda za dnevno otroško smučarsko vozovnico odšteli 43 evrov, za mladinsko 60, upokojensko 77 in za klasično vozovnico za odrasle 86 evrov. Tedenske v tem primeru niso na voljo, zadovoljiti se bo treba s šestdnevnimi, za katere bo zdaj že znana štiričlanska družina odštela skupno nekaj manj kot 1400 evrov.

Mnogi se radi odpravijo na smučanje čez mejo, denimo v italijanske Dolomite. FOTO: Tina Horvat

Tisti, ki imate raje avstrijska kot italijanska smučišča, lahko tik za mejo uživate na belih strminah Osojščice oziroma Gerlitzna. Za dnevno otroško vozovnico boste tam odšteli 35 evrov, za mladinsko 52,50, seniorji bodo smučali za 63,50 evra na dan, odrasli pa za 69,50. Štiričlanska družina, ki bo želela za smučanje izkoristiti šest dni božično-novoletnih praznikov, bo za to odštela nekaj manj kot 1200 evrov. Na enem najbolj znanih hrvaških smučišč Sljemenu, do katerega se boste iz Ljubljane vozili dve uri, cenika za letošnjo smučarsko sezono še niso objavili, so pa bolj pohiteli na Jahorini, kjer so nekoč gostili tudi zimske olimpijske igre.

Dnevna otroška smučarska vozovnica na Jahorini vas bo stala 37,50 evra, mladina, ki je že dopolnila 14 let, bo morala zanjo odšteti enako kot odrasli in sicer 44 evrov, seniorji pa 40,50 evra. Teden smučanja v republiki Srbski pa bo družino z mladoletnim otrokom in 16-letnikom stal 767 evrov.