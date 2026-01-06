  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

Smučarska skakalka Nika Prevc znova zmagovalka v Beljaku

V močnem sneženju je kljub slabim razmeram v finalu potrdila najboljše izhodišče po prvi seriji in za 0,6 točke ugnala domačinko na drugem mestu.
Nika Prevc. FOTO: AFP
Nika Prevc. FOTO: AFP
STA, K. G.
 6. 1. 2026 | 16:07
0:58
A+A-

Z novo zmago, sedmo v olimpijski zimi, skupno pa že 29. v karieri, je Nika Prevc po dveh beljaških tekmah povečala prednost v svetovnem pokalu pred Japonko Nozomi Maruyama na sto točk. Njen uspeh je s sedmim mestom dopolnila Nika Vodan. V finalu sta od šesterice Slovenk poleg Prevc in Vodan danes skakali še Katra Komar (196,2), ki je bila 25., in Taja Terbovšek (192,6), ki je v finalu zdrsnila na 28. mesto.

Brez zadnje tekme pred nastopom na Ljubnem sta v opoldanskih kvalifikacijah ostali Tinkara Komar in Maja Kovačič. Karavana svetovnega pokala za ženske se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta konec tedna na Ljubnem ob Savinji dve tekmi.

Nika Prevc
17:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMRTONOSNI POŽAR

Šokantna resnica po tragediji v Švici: lastnika bar obnovila kar sama, to pa še ni vse

V požaru, ki je zajel lokal Le Constellation je umrlo 40 ljudi, najmlajša žrtev je imela komaj 14 let.
6. 1. 2026 | 17:28
17:15
Lifestyle  |  Izlet
KRASNI RAZGLEDI

Čudovit izlet: po grebenu do cerkvice svetega Gabrijela (FOTO)

Iz vasi Križna Gora se odpre prelep razgled po vsem Sorškem polju, pot nadaljujemo na vrh Planice.
6. 1. 2026 | 17:15
17:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREBIVALCI V STRAHU

Nočni vdor v Ljubljani: oseba ponoči vstopila v spalnico, kjer so spali tudi otroci

To ni bil prvi incident.
6. 1. 2026 | 17:12
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Športne zaobljube

Januar naj postane čas za premišljen, realen in motiviran začetek novih športnih poti.
Janez Kušar6. 1. 2026 | 17:00
16:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRAZNIKI POD DROBNOGLEDOM

Silvestrski kaos na Dolenjskem: 21-letnik poškodovan zaradi pirotehnike!

Policija ponovno opozarja, da prepovedani pirotehnični izdelki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje in javni red ter poziva k odgovorni uporabi.
6. 1. 2026 | 16:49
16:27
Novice  |  Slovenija
NASA

V Slovenijo prihodnji teden spet prihaja astronavtka slovenskega rodu. To vse bo počela

Sunita Williams je v svoji izjemni karieri opravila dve vesoljski misiji in skupaj preživela več kot 322 dni v vesolju.
6. 1. 2026 | 16:27

Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
