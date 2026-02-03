Smučarski ponos na idrijskem praznuje okrogel jubilej

SMUČIŠČE

Črni Vrh nad Idrijo praznuje jubilej svoje zimske ikone. Vlečnica skupnosti ne daje le veselja, tudi močno jo je povezala.

Na smučišču Ski Bor Črni Vrh je bilo nedavno praznično, saj so zaznamovali častitljivo 60. obletnico začetka obratovanja prve smučarske vlečnice in organiziranega smučanja na tem območju. Visoki jubilej so zaznamovali z odkritjem spominske plošče, s katero so se poklonili vsem generacijam vizionarjev, neštetim prostovoljcem in smučarjem, ki so čez desetletja z neusahljivo voljo soustvarjali zimsko zgodbo kraja. Črni Vrh nad Idrijo je bil namreč od nekdaj daleč naokoli znan po obilici snega, tradicija smučanja pa sega celo v čase pred drugo svetovno vojno, kar kraju daje poseben pečat v ...