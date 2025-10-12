Smučate? Letos boste pri nas za vozovnice plačali več, preverite koliko

Pred smučarskimi navdušenci so meseci, ko se bodo lahko ponovno zapeljali po belih strminah. A letos bodo morali za te užitke plačati več. Vsaj na smučiščih. 24ur namreč poroča, da bodo to sezono smučarske karte dražje.

Po njihovih informacijah se bodo na naših večjih smučiščih karte v povprečju podražile za nekje do pet odstotkov. Na Rogli bodo denimo njihove cene višje za okrog štiri odstotke. Za celodnevno vozovnico za odrasle bo treba odšteti 47 evrov, poroča omenjeni portal. V Kranjski Gori pa so jim potrdili, da bodo cene višje za pet odstotkov. Natančneje rečeno, za celodnevno vozovnico za odrasle bo treba odšteti 49 evrov, za otroško 30 evrov, za mladinsko in seniorsko pa 44 evrov. Dobili so tudi informacijo za Golte. Tam bo cena vseh kart 20 evrov.

V Avstriji največji skok

Po pisanju omenjenega portala bo največji cenovni skok v Avstriji. Ponekod pri naših severnih sosedih bo treba za cel dan smučanja plačati več kot 80 evrov. Denimo v Söldnu 83 evrov, v Arlbergu pa 81,5 evra.

Tudi smučanje v Italiji ne bo poceni. V Livignu bo treba za celodnevno karto plačati 72 evrov. To je več kot osem odstotkov višja cena od lanske, razkriva 24ur. Dodaja še, da bo na Kronplatzu v Dolomitih treba odšteti še nekaj več - 80 evrov.