Sredi prihodnjega tedna bi lahko ponekod po nižinah zapadel sneg. Pri Neurje.si so opozorili na izračune vremenskih modelov, ki zimsko dogajanje nakazujejo za sredo, 25. novembra. Ali bo tudi pobelilo, bo odvisno predvsem od poti vremenske motnje ter tega, ali bosta hladen zrak in padavine naše kraje dosegla hkrati.

»Nekateri vremenski modeli za sredo, 25. novembra, že rišejo snežinke tudi po nižinah,« so zapisali v petkovi jutranji objavi. Ob tem poudarjajo, da je razvoj vremena še negotov.

Odločala bo pot ciklona

Po pojasnilih vremenoslovcev naj bi se sredi prihodnjega tedna proti jugu spustila višinska dolina s hladnim zrakom, nad severnim Sredozemljem pa bi lahko nastal nov ciklon. Že nekoliko drugačna lega doline bi lahko spremenila njegovo pot in s tem razporeditev padavin nad Slovenijo. Če bi se med padavinami dovolj ohladilo, bi lahko dež prešel v sneg in ponekod pobelil tudi nižine. Za napovedovanje konkretnih krajev in višine snežne odeje je zato še prezgodaj.

Agencija za okolje v napovedi, izdani v petek ob 10. uri, za torek napoveduje pretežno jasno vreme. Po nekaterih nižinah bo zjutraj možna megla, temperature v notranjosti pa bodo okoli pet stopinj pod ničlo. Tudi sredino jutro bo mrzlo. Dopoldne se bo od jugozahoda začelo oblačiti, popoldne in proti večeru pa bo na Primorskem začelo deževati. Padavine se bodo v noči s srede na četrtek razširile nad večji del Slovenije.

Po tej napovedi bo meja sneženja sprva precej nizko, vendar se bo zaradi jugozahodnega vetra hitro dvignila. Prav dotok toplejšega zraka bo tako pomembno vplival na vrsto padavin. Od četrtka bodo jutranje temperature večinoma okoli ledišča, na Primorskem okoli pet stopinj. Čez dan bo večinoma od nič do pet, na Primorskem malo nad deset stopinj Celzija.

Prvo poslabšanje prihaja že v nedeljo

Kot smo že poročali, bo Slovenijo novo poslabšanje zajelo že v nedeljo, 22. novembra. Padavine se bodo od jugozahoda razširile nad vso državo, občutno hladneje bo.

V noči na ponedeljek bo za hladno fronto začel dotekati hladnejši zrak, meja sneženja pa se bo spuščala. Ker bodo padavine od severa že slabele, bo največ možnosti za sneženje na jugu Slovenije, kjer bodo vztrajale najdlje. V ponedeljek se bo od severozahoda postopno jasnilo.