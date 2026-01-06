Sneg ohromil državo, ceste kolapsirale, na Primorskem hud snežni vihar (VIDEO)

Sneg, ki je danes pobelil velik del države, je najhuje udaril tam, kjer je najbolj moteče – v prometu. Na avtocestah in hitrih cestah so razmere močno otežene, ponekod izločajo tovorna vozila, zastoji pa se vlečejo tako po vpadnicah kot po mestnih ulicah. Iz Darsa sporočajo, da so na terenu z močnimi ekipami, a voznike prosijo, naj se na pot ne odpravijo, če ni nujno – in naj ne tvegajo z neustrezno opremo.

Primorska avtocesta je zaradi zdrsov tovornih vozil zaprta med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Prometnoinformacijski center za osebna vozila priporoča izvoz Logatec proti Kopru. Izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone že poteka na primorski avtocesti pri Vrhniki v smeri Kopra.

Na avtocestnem omrežju je Dars po besedah Mihe Kaplja prisoten z več kot 120 vozili, kar pomeni približno 60 odstotkov njihovih zmogljivosti. »Na terenu imamo trenutno več kot 120 vozil, ki plužijo po celotni državi,« je razmere opisal Kapelj in poudaril, da jim delo posebej otežuje odsek med Postojno in Senožečami, kjer piha burja. Zaradi zdrsa tovornega vozila so se odločili za izločanje tovornjakov med Ljubljano in Vrhniko v smeri Kopra, razmere pa spremljajo po vsej državi – tudi na Dolenjskem, kjer se sneženje krepi. Kapelj je voznike pozval naravnost: »Voznike prosim, naj se na pot ne odpravijo, če res ni nujno, predvsem pa ne z letno opremo.« Prometnoinformacijski center ob tem opozarja na zmanjšano vidljivost in poudarja, da naj vozniki prižgejo zasenčene luči, prilagodijo hitrost in predvsem ne prehitevajo plužnih ter posipnih vozil – ta niso ovira, ampak pogoj, da se ceste sploh lahko čistijo.

»Na Vipavskem se danes odvija t. i. blizzard oziroma snežni vihar. Močna burja s sunki nad 100 kilometrov na uro dviguje sneg s tal in v kombinaciji s sneženjem ustvarja izjemno slabo vidljivost ter zelo zahtevne razmere,« so na spletu zapisali pri meteoinfo.

Zastoji vsepovsod

Zaradi vremena so zastoji po državi vse prej kot izjema. Na avtocesti Obrežje–Ljubljana je več kot ura in pol zamude, v obratni smeri najmanj ena ura; na relaciji Maribor–Ljubljana najmanj ena ura v obe smeri. Iz Ljubljane proti Kopru se nabere približno 45 minut, proti prestolnici z Obale okoli 30 minut, na relaciji Ljubljana–Karavanke pa 30 do 40 minut v obe smeri. Ljubljanska obvoznica je močno upočasnjena, na posameznih odsekih zamude presegajo eno uro, občasno pa zaradi zastojev zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Na Gorenjskem se pred predorom Karavanke proti Avstriji vije približno kilometer dolg zastoj, težave pa povzročajo tudi zdrsi tovornih vozil: na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru, na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, težave pa beležijo tudi na regionalni cesti Ljubljana–Jeprca.

Sneg, pluženje. Celje, 6. januar 2025. FOTO: Leon Vidic/delo

Brezplačna sol za posipanje v Ljubljani

Medtem imajo polne roke dela tudi zimske službe po mestih: v Ljubljani so aktivnosti začeli že v ponedeljek zvečer in jih nadaljujejo glede na razmere, ob tem pa Mestna občina Ljubljana sporoča, da lahko občani v zimskem času brezplačno prevzamejo 15 kilogramov soli za posipavanje – na sedežu družbe KPL na Tbilisijski ulici 61, od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah med 7. in 13. uro, obvezno z osebnim dokumentom (da je razvidno prebivališče v MOL), in z ustrezno posodo za prenos. V Velenju so ob sneženju znova spomnili, da zimska služba pomeni stalno pripravljenost, posipanje proti poledici, pluženje in odstranjevanje snega, po potrebi tudi odvoz, ob tem pa pozivajo lastnike zemljišč ob javnih cestah in poteh, naj redno obrezujejo vegetacijo, da ne sega na cestišča; komunalno podjetje Velenje ima za delo 17 enot in dodatno ekipo za ročno čiščenje prehodov za pešce.

Padavine ponekod slabele, drugod ne

Vreme za zdaj ne popušča. Po napovedih se bodo padavine zvečer na zahodu začele umirjati in v prvem delu noči večinoma ponehale, drugod pa bo sprva še snežilo, nato bo sneženje ponoči slabelo; jutranje temperature bodo od –8 do –3, na Primorskem od –2 do 2 stopinji. V sredo bo večinoma oblačno, ponekod bo še naletaval sneg, pozno popoldne pa se bo na Primorskem začelo jasniti; dopoldne bo tam pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela.

Ob tem velja opozorilo: ponoči in v sredo dopoldne bo na Primorskem močna burja, na izpostavljenih legah lahko v sunkih preseže okoli 100 kilometrov na uro, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem pa bo prenašala sneg in gradila zamete. V noči na četrtek se bo nato zjasnilo in burja bo ponehala, jutro bo mrzlo, čez dan precej jasno, v petek zjutraj pa se bo od zahoda pooblačilo in predvsem na zahodu ter jugu Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ob nekoliko višjih temperaturah.

Zimska slika ni omejena le na Slovenijo: na Hrvaškem je sneženje zajelo Istro in Kvarner (v notranjosti Istre do deset centimetrov snega, v Pulju po poročanju lokalnih medijev sneži tako močno prvič po več kot 15 letih), ob tem so na številnih območjih razglasili zimske razmere in uvedli obvezno zimsko opremo, medtem ko je Dubrovnik prizadelo obilno deževje z manjšimi zemeljskimi plazovi in težavami v pristaniščih; v Zagrebu je na terenu vseh 245 ekip zimske službe, a jim delo otežujejo avtomobili v ozkih ulicah, policija pa je zaprla cesto proti Sljemenu in odpovedali so tudi več linij javnega prevoza.