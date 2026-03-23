Sneg se vrača v nižine: proti Alpam prodira polarni zrak

Na svetovni dan meteorologije vremenska slika postaja vse bolj hladna. Nad Atlantikom se krepi ciklon, ki bo v prihodnjih dneh premešal ozračje nad Evropo in prinesel občutno ohladitev tudi v Slovenijo. Kot opozarjajo na Arsu, se lahko dež že kmalu spremeni v sneg.

»Danes, na svetovni dan meteorologije, nas vreme znova opominja, kako dinamično in spremenljivo je lahko dogajanje v ozračju,« so zapisali na Arsu. Medtem ko je vreme nad Evropo za zdaj še precej neizrazito, pa se nad severovzhodnim Atlantikom, južno od Islandije, že poglablja ciklon.

Ta se bo v prihodnjih dneh pomikal proti Norveški, na njegovi zahodni strani pa bodo proti Evropi zapihali močni severni do severozahodni vetrovi. »Izrazita hladna fronta bo jutri zajela Britansko otočje, v sredo popoldne pa bo že dosegla severne in zahodne Alpe,« napovedujejo.

V noči na četrtek mogoče sneg do nižin

Pravi vremenski preobrat prihaja v noči na četrtek. »Pod njenim vplivom bo nad severnim Sredozemljem nastal samostojni ciklon,« opozarjajo na Arsu. V Slovenijo bo v spodnjih plasteh ozračja od severovzhoda začel pritekati občutno hladnejši polarni zrak.

Posledice bodo hitro vidne. »Meja sneženja se bo hitro spuščala, tako da bo v drugem delu noči in v četrtek zjutraj marsikje dež prešel v sneg do nižin,« napovedujejo na Arsu. Več o pričakovani količini pa bodo povedali v prihodnjih dneh.

Na portalu Neurje.si opozarjajo tudi na konkretne višine snežne meje: »V času najizrazitejšega ciklonskega vpliva se lahko meja sneženja prehodno spusti do okoli 500–700 metrov, lokalno ob močnejših padavinskih jedrih tudi nižje.« V alpskem svetu pričakujejo občutno snežno odejo – »ponekod več deset centimetrov, ob ugodni dinamiki padavin tudi prek pol metra.«

V nižinah bo medtem prevladovalo deževno vreme, občasno tudi z močnejšimi nalivi, predvsem v vzhodni polovici države in ob dinarsko-alpski pregradi. Zaradi dolgotrajnih padavin lahko lokalno pade tudi več kot 100 milimetrov dežja, kar lahko povzroči porast vodotokov.

Prihaja okrepljeni severni veter

Po prehodu glavnega ciklonskega sistema se vreme še ne bo umirilo. Padavine bodo v četrtek čez dan sicer slabele, a na vzhodu države naj bi vztrajale vse do noči na petek. Ob koncu tedna se bo dotok hladnega zraka s severa nadaljeval, vendar brez najhujšega scenarija. »Močan severni veter in povečana oblačnost bosta preprečila dodatno nočno ohlajanje in s tem nevarnost splošne pozebe,« še dodajajo na Arsu. »Vzpostavil se bo izrazit severni do severovzhodni tok,« opozarjajo na Neurje.si, kar pomeni okrepljen severni veter, na Primorskem pa burjo. Ta bo dodatno poudarila dotok hladnega zraka in ohranjala nestabilne razmere.