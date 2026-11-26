Slovenijo je zajelo zimsko vreme, ki utegne številnim voznikom povzročiti nemalo preglavic na poti v službo. Meja sneženja se je po napovedih meteorologov marsikje spustila do nižin, najbolj neugodno pa je, da naj bi bilo sneženje najmočnejše prav med jutranjo prometno konico. Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo le z zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo voznim razmeram.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču. Zaradi zimskih razmer je na cesti Col-Črni Vrh-Godovič prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Prelaz Vršič je prevozen za osebna vozila z verigami. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah ki vodijo proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter oviran promet pred predorom Ločica in na izvozu Sneberje proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Maribora in pred predorom Jasovnik proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem proti Mariboru je zaprt vozni pas, med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je zaprt vozni pas Zaprta je cesta Slovenj Gradec - Dravograd, pri Šentjanžu.

Kot je za RTV Slovenija pojasnila meteorologinja Veronika Hladnik Zakotnik, naj bi največ snega zapadlo med 5. in 8. uro zjutraj, intenzivnejše sneženje pa naj bi se končalo okoli 11. ure. Na severu in severozahodu države lahko zapade od pet do deset centimetrov snega, drugod večinoma do pet centimetrov. Zaradi razmeroma toplih tal bo sneg moker, se sproti talil in posedal. Meja sneženja se hitro spušča. »Celo noč je bilo na primer na Lisci na 1000 metrih nad morjem minus 3 stopinje Celzija, podobno na Rogli, tam je deževalo, zato tu gotovo tudi nekaj poledice, nad temi višinami je bil toplejši zrak in zdaj z višine 2000 metrov pada do nižin, ker se vmes ne topi,« je za Radio Slovenija povedal Urban Žagar z Agencije za okolje.

Do 7. ure je največ novega snega zapadlo na severozahodu. Na Kaninu je minulo noč zapadlo 28 centimetrov novega snega, snežna odeja je tam debela 76 centimetrov. Na Kredarici je zapadlo 22 centimetrov novega snega, skupno je tam pol metra snega. V Ratečah je zapadlo 11 centimetrov snega, kažejo podatki Agencije RS za okolje. Po poročanju STA je na Vršiču minulo noč zapadlo 12 centimetrov novega snega, skupno je tam skoraj 40 centimetrov debela snežna odeja. Na Voglu so davi namerili 14 centimetrov novega snega, snežna odeja je tam debela 25 centimetrov. Na Korenskem sedlu je minulo noč zapadlo devet centimetrov snega, na Pavličevem sedlu pet, v Kranju tri, v Logarski dolini pa dva centimetra, kažejo podatki do 7. ure.

Številne nesreče in zastoji na cestah

Močnejše sneženje je že otežilo prometne razmere po Sloveniji. Četrtkovo jutro zaznamujejo številne prometne nesreče, upočasnjen promet in daljši zastoji. Voznikom svetujejo, naj pred odhodom preverijo prometne razmere, se na pot odpravijo pravočasno in računajo na daljše potovalne čase. Zaradi snega lahko na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest iz prometa izločajo tudi tovorna vozila. Vozniki naj bodo pozorni na prometno signalizacijo in upoštevajo navodila pristojnih služb.

FOTO: Dars

Na gorenjski avtocesti več kot 22 kilometrov dolg zastoj

Voznike, ki se zjutraj po gorenjski avtocesti odpravljajo proti Ljubljani, čaka precejšnja preizkušnja potrpežljivosti. Na A2 med priključkom Naklo in počivališčem Povodje se je namreč nabrala kar 22 kilometrov in 600 metrov dolga kolona vozil. Po podatkih prometnoinformacijskega centra (promet.si) zastoj nastaja v smeri Ljubljane. Ob 6.43 je bila zamuda ocenjena na 17 minut, ob jutranji prometni konici pa se lahko še podaljša. Vozniki naj zato računajo na vsaj 20 minut dodatne vožnje.

Potovalni časi FOTO: Promet.si, Zaslonski Posnetek

Gneča ni le na Gorenjskem. Po poročanju STA je primorska avtocesta zaradi zdrsa tovornih vozil zaprta med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Na primorski avtocesti se med Vrhniko in razcepom Kozarje proti Ljubljani vleče tudi več kot 10 kilometrov dolga kolona, zamuda pa znaša okoli 15 minut. Na dolenjski AC med Višnjo Goro in Grosupljem je zaradi zdrsov močno oviran promet v obe smeri. Možna popolna zapora. Nastajajo zastoji. Voznikom svetujemo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere na spletni strani promet.si in se na pot odpravijo pravočasno. Na Info.potu ob tem opozarjajo na nekaj osnovnih pravil varne vožnje v zimskih razmerah. Hitrost je treba prilagoditi razmeram, povečati varnostno razdaljo in se izogibati sunkovitim manevrom. Z vozila je treba pred vožnjo odstraniti sneg in led ter očistiti stekla, ogledala in luči. Vozniki naj omogočijo dovolj prostora tudi plužnim in posipnim ekipam. Ob zastojih na avtocestah in hitrih cestah pa morajo takoj vzpostaviti reševalni pas, da omogočijo nemoten prehod intervencijskim vozilom.

FOTO: Promet.si

FOTO: Promet.si

Dars začel izločanje tovornih vozil

Izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton se vrši, na dolenjski avtocesti pri počivališču Podsmreka proti Ljubljani na primorski avtocesti pri Vrhniki proti Kopru in med prehodom Fernetiči in razcepom Gabrk proti Ljubljani, pri počivališčih Povir in Ravne, na vipavski hitri pri Vrtojbi ter na cesti Bertoki in razcepu Srmin. Ponekod se sneg oprijema vozišča, na cestah so posipne in plužne skupine. Voznike pozivamo, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo trenutnim voznim razmeram.

Nevarnost poledice, na Primorskem močna burja

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja tudi na možnost poledice na nadmorski višini med 500 in 1000 metri. Voznikom svetujemo, naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, povečajo varnostno razdaljo in si za pot vzamejo več časa.

Na težave zaradi vremena opozarjajo tudi z Obale. Kot sporoča bralec Gaj Maček, je območje med Strunjanom in Portorožem zajel močan naliv, vodotoki pa so že prestopili bregove. Zaradi manjšega zemeljskega plazu je zaprta tudi cesta med Izolo in Strunjanom, in sicer tik pred znamenitim drevoredom v smeri proti Piranu. Na Primorskem medtem preglavice povzroča burja, katere najmočnejši sunki lahko dosežejo od 85 do 100 kilometrov na uro.

Kdaj bo sneženje ponehalo?

Padavine bodo čez dan slabele, popoldne pa lahko nastanejo še posamezne snežne plohe. Dnevne temperature se bodo v notranjosti države gibale okoli dveh stopinj Celzija, na Primorskem pa med 8 in 13 stopinjami.

Snežna odeja se bo dopoldne marsikje še nekoliko odebelila, nato pa vremenoslovci napovedujejo, da bodo padavine prehodno ponehale. Zvečer in ponoči pa bodo po napovedih krajevne padavine znova pogostejše, po nižinah bo večinoma snežilo. Tudi konec tedna bo v notranjosti države večinoma oblačen, več sonca pa bodo deležni Primorci, kjer bo še pihala burja.