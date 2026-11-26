Jutranje sneženje in razmere na ljubljanskih cestah so sprožili tudi politične odzive. Med tistimi, ki so izrazili nezadovoljstvo nad delom zimske službe v prestolnici, je nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je na družbenem omrežju X ostro kritiziral ljubljanskega župana Zorana Jankovića in podjetje KPL.

»Janković in njegov KPL zopet izjemna. Kot lani. Nič posuto, nič spluženo, ledeno, na vpadnicah vse stoji, tu in tam pa kak traktorček,« je zapisal Hojs, ki pri kritikah na račun ljubljanskega župana ni skoparil z besedami.

Jankoviću je očital tudi prikrivanje korupcije in medijsko propagando, vendar za svoje očitke v objavi ni navedel dokazov.

Bi bil Mesec boljši župan?

Hojs je zapis končal z besedami, ki so še posebej zanimive v luči županske tekme v prestolnici. Omenil je namreč Jankovićevega tekmeca Luko Mesca in zapisal: »Morda pa bi Luka Mesec res bil boljši župan.«

Janković in podjetje KPL se na Hojsove očitke še nista odzvala.