Snegolom, prometne motnje in izpad elektrike: Ste na mobilni telefon prejeli izredno opozorilo?

Močno sneženje, ki je zajelo jugovzhod Avstrije, je povzročilo obsežen snegolom, prometne motnje in izpade električne energije. Oblasti na avstrijskem Štajerskem so sprožile izredno opozorilo prek sistema javnega alarmiranja na mobilne telefone. Sporočilo je prebivalce opozorilo na nevarne razmere, podiranje dreves in težave v prometu ter jih pozvalo, naj se izogibajo nepotrebnim potem in ostanejo doma, če je to mogoče.

Avstrijsko opozorilo so prejeli tudi nekateri uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji, predvsem na območjih ob meji. Več jih poroča, da so obvestilo prejeli celo dvakrat. Sporočilo je bilo posredovano v nemškem in angleškem jeziku ter je jasno opisovalo razmere na avstrijskem Štajerskem. Do čezmejnega dosega je prišlo zaradi delovanja sistema t. i. celičnega oddajanja (cell broadcast). Tehnologija omogoča pošiljanje sporočil vsem napravam, ki so v dosegu določene bazne postaje mobilnega omrežja. Signal ne upošteva državnih meja, zato lahko opozorilo zajame tudi uporabnike na drugi strani meje, če so znotraj tehničnega dosega oddajnika.

Tudi na Goričkem popolne zapore cest zaradi obsežnega snegoloma. FOTO: Pomgrad CP

Podobne razmere tudi ponekod po Sloveniji

Sneženje in veter povzročata težave tudi v nekaterih delih Slovenije. Težak in moker sneg lomi drevesa, ovira promet in povzroča posamezne izpade električne energije, zlasti na severovzhodu države in v višjeležečih predelih. Intervencijske službe posredujejo zaradi podrtih dreves na cestah in poškodb na elektroenergetskem omrežju. Kljub primerljivim razmeram slovenski sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih omrežij zaenkrat še ni bil aktiviran. Sistem, ki je bil uveden lani, je namenjen hitremu opozarjanju prebivalstva ob naravnih nesrečah in drugih dogodkih, ki lahko ogrozijo varnost ljudi.