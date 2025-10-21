Snemalec skritih kamer Kek tokrat nad Janševe: »Pri nagovarjanju vernih SDS ne pozna ovir«

Igralec, scenarist in producent Franci Kek, ki je tudi nekdanji poslanec in snemalec skritih kamer, rad razburja slovensko javnost. Pred časom smo že poročali, da je mnoge vznemiril z objavo pokojnine, drugič spet se je šalil, da krade baker.

»Pri nagovarjanju vernih SDS ne pozna ovir«

A tokrat se je lotil resne teme. To soboto SDS namreč pripravlja 17. Pučnikov pohod na Boč, ob tem bo tudi maša v spomin na dr. Jožeta Pučnika, v času osamosvajanja Slovenije predsednika Demosa, ki se je vseskozi zavzemal za popravo krivic, izhajajočih iz bivšega totalitarnega režima.

Po oceni nekdanjega Pučnikovega sodelavca, danes evropskega poslanca Milana Zvera, je Jože Pučnik največji slovenski politik sodobne Slovenije in eden izmed najpomembnejših Slovencev nasploh. Po njegovi oceni je bil Pučnik pomemben zlasti zato, ker je znal dobro oceniti položaj in ker je videl nekoliko dlje. Bil je ob pravem času na pravem mestu, pravi Zver. Po oceni pokojnega Mirana Potrča, ki je bil v času osamosvojitvenih procesov predsednik slovenske skupščine, pozneje pa poslanec, je Pučnik svojo najpomembnejšo vlogo v času osamosvajanja odigral kot predsednik Demosa ter v okviru svojih in Demosovih prizadevanj za osamosvojitev Slovenije: »Pri tem je bila njegova vloga velika, da ne rečem dominantna. Tu ni nobenega dvoma.«

Kek se je tako obregnil ob Janševo stranko in zapisal, da

pri nagovarjanju vernih SDS ne pozna ovir.

»Sicer lepo, da organizirajo mašo v spomin na dr. Jožeta Pučnika, ki je povedal, da je ateist. Podobno, kot če bi dvigovali zastavo s srpom in kladivom ter rdečo zvezdo nad nadškofovim grobom«, je zapisal na omrežju X.