Sneženje, ki je prehodno večinoma že ponehalo, je bilo danes najmočnejše v severni polovici države. V Kranju in Bohinjski Češnjici je zapadlo 12 centimetrov snega, na Koroškem med 10 in 15 centimetri, višje od 1500 metrov pa od 30 do 40 centimetrov. Predvsem na Notranjskem in deloma v osrednji Sloveniji bo vnovič snežilo zvečer in ponoči.

Na širšem območju Maribora je zapadlo okoli 10, v Prekmurju pa do pet centimetrov snega, je za STA snežne razmere povzel dežurni prognostik na Agenciji za okolje Urban Žagar. Sredi dneva so padavine prehodno oslabele in marsikje tudi že ponehale, že popoldne pa se bodo od zahoda začele znova pojavljati krajevne padavine, deloma kot plohe, ki se bodo iznad Jadranskega morja širile v notranjost.

V večernih in nočnih urah se predvsem na Notranjskem in deloma v osrednji Sloveniji, pa tudi na Kočevskem obeta sneženje. Ponoči bi lahko zapadlo v nižinah okoli pet centimetrov, v višjih legah pa okoli 10 centimetrov novega in bolj suhega snega.

Petkovo juro bo tako marsikje spet nekoliko bolj zimsko, a dobra novica za prometne razmere je, da bo glavnina padavin ponehala v drugem delu noči, je poudaril Žagar. Nato kaže na suho zimsko vreme, bo pa do vključno sobote in nedelje v notranjosti kar nekaj oblačnosti.

Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja. Občasno bo nekaj sonca tudi ponekod na Gorenjskem, morda v soboto tudi v osrednji Sloveniji, bolj oblačno pa bo v vzhodni polovici države. Temperature bodo ostale okoli ledišča.

V ponedeljek in torek, ko bi lahko imeli nekaj več sončnega vremena, pa bodo jutranje temperature verjetno okoli minus pet stopinj Celzija, dnevne pa le malo nad ničlo. Tam, kjer je zapadlo več kot pet centimetrov snega, bi se ta lahko obdržal več dni. Trenutno so tla še razmeroma topla, je še opozoril Žagar.