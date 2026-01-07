  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMETNE RAZMERE

Jutranje težave v prometu: »Starši dobesedno rijemo po snegu do šole«

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
Takole slabo je bila očiščena cesta, ki vodi do osnovne šole v ljubljanskem Šentvidu. Starši so morali dobesedno riti po snegu. FOTO: Bralec Darko  
Takole slabo je bila očiščena cesta, ki vodi do osnovne šole v ljubljanskem Šentvidu. Starši so morali dobesedno riti po snegu. FOTO: Bralec Darko  
STA, A. G.
 7. 1. 2026 | 08:40
 7. 1. 2026 | 09:30
5:01
A+A-

Sneženje naj bi po večini države danes oslabelo, bo pa po napovedih vremenoslovcev na Primorskem in ponekod na Notranjskem potrebna previdnost zaradi močne burje. Zaradi vremenskih razmer so še vedno možni prometni zastoji in ovire, tudi v železniškem in letalskem prometu. Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem pihala ponoči in dopoldne, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Sneženje, ki je v torek po vsej državi povzročilo številne težave v prometu, naj bi od zahoda postopno slabelo in do jutra marsikje ponehalo. Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil. Še okoli polnoči je bila ta prometnica neprevozna med Razdrtim in Senožečami proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Izločanje vozil je bilo poleg na primorski avtocesti potrebno tudi na štajerski, pomurski in dolenjski avtocesti. Zaradi plužnih in posipnih skupin na delu je promet upočasnjen. Na prometnoinformacijskem centru ob tem pozivajo voznike, da teh vozil ne prehitevajo.

»Takole je v Ljubljani v Šentvidu slabo očiščen dovoz do osnovne šole. Starši dobesedno rijejo po snegu,« nam je pisal bralec Darko in nam poslal fotografijo. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem predvsem na vpadnicah v Ljubljano, predvsem na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je promet oviran med Divačo in Kozino proti Kopru. Zaradi okvare vozil je oviran promet na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Sl. Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru in na dolenjski avtocesti med Novim mestom in Mirno Pečjo proti Ljubljani.

Burja

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do 8 ton 1. stopnja.

Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto–Selo, upoštevajte signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišč.

Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone

Soteska–Črmošnjice,

Črmošnjice–Črnomelj,

Novo mesto–Metlika.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike

Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič,

hrvaški strani prehodov Starod, Petrina in Babno Polje.

Pred začetkom vožnje očistite svoje vozilo. Zakon o pravilih cestnega prometa poleg zimske opreme od voznika zahteva očiščeno vozilo oziroma na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Spomnimo, da lahko led s tovornjaka, ki pri hitrosti npr. 80 kilometrov na uro pade z višine treh metrov, poškoduje voznika ali sopotnika v osebnem vozilu ter ohromi promet zaradi kosov po vozišču. Vsi poskrbimo, da bo vožnja čim bolj varna.

Železniški in letalski promet

Kot so zvečer sporočili s Slovenskih železnic, lahko vremenske razmere povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog lahko prihaja do nepričakovanih zapor posameznih tirov ter vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu. Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek zvečer odpovedali vseh sedem večernih poletov. Kot je poročal portal N1, je površina letaliških stez popolnoma zaledenela, zato letala ne morejo varno pristajati ali vzletati. Zaradi nepredvidljivega vremena ni bilo mogoče napovedati, kdaj bo letalski promet spet stekel.

Opozorilo!

  • Ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme in prilagodite vožnjo razmeram na cesti.
  • Zaradi plužnih in posipnih skupin je promet upočasnjen. Teh vozil se ne sme prehitevati.
  • V primeru močnega sneženja za glavne in regionalne ceste velja, da se morajo vozniki priklopnikov in polpriklopnikov sami izločiti iz prometa.
  • Tudi na ostalih prelazih so v primeru, da se sneg oprijema vozišča, obvezne verige.

Kakšno je stanje na cestah pri vas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in nam pošljite kakšno fotografijo.

Več iz teme

vremenske razmereprometzastojiprimorska avtocestaavtocestavremesnegrazmere na cestahprometne razmereprevidno na cesti
ZADNJE NOVICE
09:22
Novice  |  Slovenija
PORTAL ZVEM

Upokojenske organizacije kritične do digitalnih novosti v zdravstvu: »Gre za socialni eksperiment«

ZD Ljubljana je paciente konec leta obvestil o novostih, zaradi katerih pa bodo po mnenju organizacij zlasti starejši močno prikrajšani.
7. 1. 2026 | 09:22
09:12
Novice  |  Svet
VENEZUELA

Trumpa vprašali, kdo je zdaj glavni v Venezueli: odgovoril le z eno besedo

Razkril je skupino ameriških uradnikov, ki bodo sodelovali pri ameriškem upravljanju Venezuele.
7. 1. 2026 | 09:12
09:10
Novice  |  Svet
NENADOMA IZGINILA

Julija se je postavila na stran Ukrajine, zdaj mora za 19 let v zapor

V Moskvi so Julijo Lemeščenko zaradi načrtovanja sabotaž brez milosti obsodili.
7. 1. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Obstaja le ena bolezen – odtujenost (Suzy)

Ste vedeli, da se prav vsak organ in sistem v telesu v našem življenju večkrat popolnoma obnovi?
7. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
MAMA IN SIN

Zakaj se Melania Trump sramuje Barrona?

Kritike na račun Melanie Trump letijo zaradi zaščite zasebnosti njenega sina.
7. 1. 2026 | 09:00
08:47
Novice  |  Slovenija
DO 70 CENTIMETROV!

Višina snežne odeje: toliko ga je zapadlo po slovenskih krajih, ponekod največ v zadnjih 8 letih!

Največ snega je zapadlo na Notranjskem in na jugovzhodu države, v povprečju med 15 in 30 centimetri. Bilo je mrzlo, Slovenija je bila ves dan pod minusom, zato se je sneg takoj oprijel podlage. Ker so pred nami mrzli dnevi, bo v petek po šoli čas za delanje snežakov.
7. 1. 2026 | 08:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki