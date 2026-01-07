Jutranje težave v prometu: »Starši dobesedno rijemo po snegu do šole«

Sneženje naj bi po večini države danes oslabelo, bo pa po napovedih vremenoslovcev na Primorskem in ponekod na Notranjskem potrebna previdnost zaradi močne burje. Zaradi vremenskih razmer so še vedno možni prometni zastoji in ovire, tudi v železniškem in letalskem prometu. Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem pihala ponoči in dopoldne, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Sneženje, ki je v torek po vsej državi povzročilo številne težave v prometu, naj bi od zahoda postopno slabelo in do jutra marsikje ponehalo. Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil. Še okoli polnoči je bila ta prometnica neprevozna med Razdrtim in Senožečami proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Izločanje vozil je bilo poleg na primorski avtocesti potrebno tudi na štajerski, pomurski in dolenjski avtocesti. Zaradi plužnih in posipnih skupin na delu je promet upočasnjen. Na prometnoinformacijskem centru ob tem pozivajo voznike, da teh vozil ne prehitevajo.

»Takole je v Ljubljani v Šentvidu slabo očiščen dovoz do osnovne šole. Starši dobesedno rijejo po snegu,« nam je pisal bralec Darko in nam poslal fotografijo. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem predvsem na vpadnicah v Ljubljano, predvsem na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je promet oviran med Divačo in Kozino proti Kopru. Zaradi okvare vozil je oviran promet na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Sl. Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru in na dolenjski avtocesti med Novim mestom in Mirno Pečjo proti Ljubljani.

Burja Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do 8 ton 1. stopnja. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto–Selo, upoštevajte signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišč. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone Soteska–Črmošnjice, Črmošnjice–Črnomelj, Novo mesto–Metlika. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič, hrvaški strani prehodov Starod, Petrina in Babno Polje.

Pred začetkom vožnje očistite svoje vozilo. Zakon o pravilih cestnega prometa poleg zimske opreme od voznika zahteva očiščeno vozilo oziroma na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Spomnimo, da lahko led s tovornjaka, ki pri hitrosti npr. 80 kilometrov na uro pade z višine treh metrov, poškoduje voznika ali sopotnika v osebnem vozilu ter ohromi promet zaradi kosov po vozišču. Vsi poskrbimo, da bo vožnja čim bolj varna.

Železniški in letalski promet

Kot so zvečer sporočili s Slovenskih železnic, lahko vremenske razmere povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog lahko prihaja do nepričakovanih zapor posameznih tirov ter vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu. Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek zvečer odpovedali vseh sedem večernih poletov. Kot je poročal portal N1, je površina letaliških stez popolnoma zaledenela, zato letala ne morejo varno pristajati ali vzletati. Zaradi nepredvidljivega vremena ni bilo mogoče napovedati, kdaj bo letalski promet spet stekel.

Opozorilo! Ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme in prilagodite vožnjo razmeram na cesti.

Zaradi plužnih in posipnih skupin je promet upočasnjen. Teh vozil se ne sme prehitevati.

V primeru močnega sneženja za glavne in regionalne ceste velja, da se morajo vozniki priklopnikov in polpriklopnikov sami izločiti iz prometa.

Tudi na ostalih prelazih so v primeru, da se sneg oprijema vozišča, obvezne verige.

