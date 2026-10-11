Snežič po Kordiševem zaslišanju zaostril retoriko: »Orožje nosim 24 ur s seboj« (VIDEO)

Spor med predsednikom stranke Mi, socialisti! Miho Kordišem in davčnim svetovalcem Rokom Snežičem se še naprej zaostruje. Kot smo poročali včeraj, je bil Kordiš v petek, 9. oktobra, zaslišan na Policijski postaji Ljubljana Center zaradi kazenske ovadbe, ki jo je Snežič zoper njega vložil že 1. februarja letos. Povod je bila Kordiševa objava na družbenih omrežjih, v kateri je ob kritiki tako imenovanega Šutarjevega zakona med drugim zapisal: »Da, Roka Snežiča in njemu podobne bomo zaprli in jim zaplenili premoženje.«

Snežič je zapis razumel kot grožnjo, zaradi česar je vložil kazensko ovadbo in policijo zaprosil tudi za varovanje. Kordiš je medtem po navedbah svoje stranke na zaslišanju vztrajal pri svojih besedah. V Mi, socialisti! trdijo, da ne gre za osebno grožnjo, temveč za politično stališče o pregonu gospodarskega kriminala in odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja.

»Napadalce bom nevtraliziral«

Danes se je Snežič na včerajšnje dogajanje odzval še z izjavo, ki jo je poslal našemu uredništvu. Kordiševe izjave je ponovno označil za grožnje, pri tem pa uporabil tudi več ostrih in žaljivih izrazov na njegov račun. Za navedbe, s katerimi Kordišu pripisuje povezave z drogami, v poslanem sporočilu ni predložil dokazov. Snežič je zapisal, da bo v primeru, če bi bil dejansko napaden oziroma bi mu kdo skušal protipravno odvzeti prostost, ukrepal z orožjem.

»V primeru protipravnega napada name in poskusa protipravnega odvzema moje prostosti oziroma ugrabitve bom uporabil strelno orožje, za katerega imam dovoljenje za nošenje in katerega nosim 24 ur s seboj, ter nevtraliziral napadalce,« je zapisal. Dodal je še, da se morajo tisti, ki po njegovem objavljajo takšne grožnje na družbenih omrežjih, »zavedati posledic«.

Gre za Snežičevo izjavo in njegovo razumevanje Kordiševih besed; iz doslej javno znanih informacij ne izhaja, da bi Kordiš ali njegovi sodelavci dejansko poskušali Snežiča fizično napasti ali ugrabiti.

O orožju govoril že februarja

To sicer ni prvič, da je Snežič v povezavi s sporom s Kordišem omenil orožje. Ko je februarja vložil kazensko ovadbo, je že navajal, da se zaradi Kordiševih besed počuti ogroženega in da je pripravljen v primeru uresničitve domnevnih groženj ukrepati v silobranu. Takrat je policijo zaprosil tudi za varovanje.Spor med njima je starejši od aktualne kazenske ovadbe. Snežič je Kordiša v preteklosti zaradi njegovih javnih izjav že tožil, Kordiš in njegova stranka pa postopke predstavljata kot poskus utišanja politične kritike. Snežič takšne očitke zavrača in vztraja, da Kordiševe izjave posegajo v njegovo čast, dobro ime in občutek varnosti.

Policija preverja, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje Po včerajšnjih navedbah stranke Mi, socialisti! je bil Kordiš v policijskem postopku obravnavan kot osumljenec, vendar za zdaj ni informacij o morebitnih nadaljnjih ukrepih. Policija torej preverja okoliščine in vsebino spornih izjav, o morebitni kazenski odgovornosti pa ne odločata ne Snežič ne Kordiš, temveč pristojni organi in na koncu, če bi zadeva prišla tako daleč, sodišče.