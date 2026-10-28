Snežič prijavil sarajevski GEN-I: 191 milijonov evrov prihodkov, dobička pa le za nekaj tisoč evrov

Rok Snežič je uredništvu Slovenskih novic poslal prijavo suma kaznivih dejanj, ki jo je 27. oktobra naslovil na bosansko Državno agencijo za preiskave in zaščito (SIPA). V njej predlaga preverjanje poslovanja družbe GEN-I Sarajevo zaradi suma morebitnih davčnih nepravilnosti, pranja denarja in zlorabe položaja. V ospredju njegove prijave so poslovni rezultati podjetja, ki se ukvarja s trgovanjem z električno energijo. Po podatkih poslovnega portala CompanyWall je družba leta 2025 ustvarila približno 374,3 milijona konvertibilnih mark oziroma 191,4 milijona evrov skupnih prihodkov. Revidirano letno poročilo skupine GEN-I pa za sarajevsko družbo navaja 188,32 milijona evrov prihodkov od prodaje in 2360 evrov čistega dobička.

Snežič v prijavi navaja približno 1200 evrov dobička, kar se ne ujema s podatkom iz letnega poročila. Razlikujeta se tudi podatka o skupnih prihodkih in prihodkih od prodaje, saj gre za različni računovodski kategoriji. V prijavi predlaga, naj SIPA pregleda poslovanje sarajevskega GEN-I v letih 2023, 2024 in 2025 ter preveri, ali so bili prihodki in odhodki ustrezno evidentirani in ali je podjetje pravilno obračunalo davčne obveznosti. Posebej izpostavlja možnost, da bi lahko fiktivni računi, neupravičeni stroški, svetovalne storitve, posredniške provizije ali transakcije med povezanimi družbami vplivali na višino izkazanega dobička in davčne osnove. Preiskovalce poziva tudi, naj preverijo morebitna nakazila drugim podjetjem in posameznikom ter ugotovijo, kdo so bili končni prejemniki denarja. Med drugim predlaga pregled medpodjetniških posojil, upravljavskih stroškov, licenčnin in transfernih cen, po katerih poslujejo povezane družbe.

Podjetje je v stoodstotni lasti slovenskega GEN-I

GEN-I Sarajevo je v stoodstotni lasti družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, s sedežem v Krškem. Sarajevsko družbo vodi direktor Predrag Savić, ki ga Snežič v prijavi posebej omenja in predlaga preverjanje njegove vloge pri finančnih in poslovnih odločitvah. Snežič želi, da pristojni organi pregledajo tudi finančne tokove med sarajevsko družbo in drugimi povezanimi podjetji ter preverijo, ali so bili posli dejansko poslovno utemeljeni in pravilno prikazani v računovodskih evidencah. Opozarja tudi na morebitne posledice za javne finance Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Če bi se izkazalo, da je prišlo do nezakonitih transakcij, predlaga sodelovanje pristojnih organov obeh držav.

Snežič v prijavi izpostavlja tudi Roberta Goloba, ki je pred prevzemom funkcije predsednika slovenske vlade vodil GEN-I. Predlaga preverjanje morebitnih poslovnih, upravljavskih in finančnih povezav med odgovornimi v sarajevski družbi in vodstvom slovenskega podjetja. Vendar v prijavi ne navaja ugotovitev, ki bi dokazovale, da je Golob sodeloval pri morebitnih spornih transakcijah. Njegova nekdanja vodstvena funkcija je navedena kot razlog, zaradi katerega Snežič predlaga preverjanje morebitnih povezav. Snežič omenja tudi domnevna preverjanja nekaterih poslovnih povezav v Sloveniji in Romuniji ter predlaga mednarodno sodelovanje preiskovalnih organov. Tudi te navedbe bi bilo treba neodvisno preveriti.

Visoki prihodki še ne pomenijo visoke dobiti

Pri presoji poslovnih rezultatov je pomembno upoštevati, da se GEN-I Sarajevo ukvarja s trgovanjem z električno energijo. V tej dejavnosti so lahko prihodki zelo visoki, medtem ko je razlika med nakupno in prodajno ceno razmeroma majhna. Zato samo razmerje med prihodki in dobičkom ne dokazuje nepravilnosti ali davčne utaje. Za takšne ugotovitve bi bilo treba pregledati celotno finančno dokumentacijo, strukturo stroškov, davčne obračune in morebitne transakcije med povezanimi družbami.

Snežič meni, da poslovni rezultati kljub temu zahtevajo podrobnejši pregled. Od SIPA zahteva preverjanje računovodskih izkazov, poslovnih stroškov, davčnih obveznosti in morebitnih čezmejnih finančnih tokov. Ali bodo bosanski preiskovalci na podlagi prijave ukrepali, za zdaj ni potrjeno. Prav tako ni dokazov, da je pri poslovanju sarajevskega GEN-I prišlo do kaznivih dejanj. O tem bi lahko odločali pristojni organi na podlagi zbranih dokazov.