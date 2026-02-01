Snežič proti Kordišu vložil kazensko ovadbo: »Primoran se bom braniti z orožjem« (FOTO)

Spor med poslancem Miho Kordišem in davčnim svetovalcem Rokom Snežičem se iz medijskega in političnega obračunavanja seli na kazenskopravni teren. Po tem, ko Snežič zaradi domnevne razžalitve dobrega imena od Kordiša zahteva 10.000 evrov odškodnine, je zdaj zoper poslanca vložil še kazensko ovadbo zaradi domnevnih groženj.

Ovadba zaradi objave na družbenih omrežjih

Povod za novo pravno zaostritev je bila Kordiševa objava na družbenih omrežjih, v kateri je Snežiča ostro napadel in zapisal, da bodo, njega in njemu podobne zaprli ter jim zaplenili premoženje. Snežič v ovadbi navaja, da takšno sporočilo razume kot resno grožnjo odvzema prostosti in premoženja ter kot neposreden poziv k obračunavanju z njim. Po njegovih navedbah naj bi bila objava zapisana z namenom ustrahovanja in osebne diskreditacije, zato je na policijo naslovil kazensko ovadbo groženj.

V dokumentu, ki ga je posredoval policiji, Snežič poudarja, da se zaradi Kordiševih besed počuti ogroženega, zato policijo in tožilstvo poziva, naj ukrepata po uradni dolžnosti, ob tem pa navaja, da je v primeru uresničitve domnevnih groženj pripravljen ukrepati v silobranu, saj legalno poseduje varnostno orožje. Policijo je hkrati zaprosil tudi za policijsko varovanje.

V dokumentu, ki ga je posredoval policiji, Snežič poudarja, da se zaradi Kordiševih besed počuti ogroženega. FOTO: Rok Snežič

Snežič je Kordiša že v preteklosti tožil zaradi razžalitve, pri čemer so bile nekatere tožbe zavržene, v stranki Mi, socialisti! pa so večkrat poudarili, da v teh postopkih vidijo poskus političnega pritiska in finančnega izčrpavanja. Kordiš in njegova stranka tudi tokrat vztrajata pri stališču, da z grožnjami nimajo ničesar, temveč da gre za politično kritiko in izraz boja proti gospodarskemu kriminalu. Snežič na drugi strani zavrača takšno razlago in trdi, da so Kordiševe besede osebno usmerjene ter namenjene njegovemu ponižanju in zastraševanju. Ob tem ponovno poudarja, da ni bil nikoli zaprt, temveč da je prestajal alternativno obliko kazenske sankcije, ter zavrača očitke, ki jih Kordiš in njegova stranka redno ponavljata v javnosti.