Znani davčni strokovnjak Rok Snežič zaradi razžalitve že drugič toži Miho Kordiša, so sporočili iz stranke Mi, socialisti!. Miha Kordiš je na tožbo poslal odgovor, a v stranki so jasni in dodajajo, da se »s kriminalci ne pogajamo. Toliko manj s kriminalci iz zaledja SDS, ki nas želijo utišati.«

Zaradi duševnih bolečin hoče 10.000 evrov

Tokrat Snežič Kordiša toži za pretrpljene duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti, in sicer v višini 10.000 evrov«, in sicer zaradi citata: »Glede na to, da gospod Logar prihaja iz stranke, ki je delno podprta tudi s kapitalskim zaledjem razvpitega kriminalca Roka Snežiča, si težko predstavljam, da se bo na mednarodnem parketu zares boril proti davčnim oazam, kot bi se moral.»

Rok Snežič. FOTO: Osebni Arhiv

Kordiševa izjava naj bi bila izrečena z namenom »neposredne diskreditacije in razžalitve tožeče stranke ter posredne diskreditacije takratne vlade Republike Slovenije oziroma Janeza Janše kot predsednika vlade.« Leta 2020 je bila podobna Snežičeva tožba proti Mihi Kordišu zavržena, so ob tem spomnili v stranki in ker Snežič v dogovorjenih rokih teh stroškov ni poravnal, je moral Miha Kordiš leto dni po zavrnitvi tožbe vložiti izterjavo.

V stranki se sprašujejo, od kod Snežiču denar za tožbe, lamborginija in jumbo plakate

Dodajajo še, da v stranki Mi, socialisti! sprašujejo, od kod »arestantskemu cimru Janeza Janše Roku Snežiču denar za nove tožbe, lamborginija in jumbo plakate, ko istočasno ne more poravnati sodnih stroškov in, po medijskem poročanju, državi in državljanom nasploh dolguje več kot pol milijona evrov.«

Miha Kordiš. FOTO: Jure Eržen/delo

Snežič: »Jaz mu nikdar nisem ponudil možnosti za pogajanje, saj se ne pogajam z narkomani«

Za komentar navedb Mihe Kordiša smo se obrnili tudi na Roka Snežiča. Takole nam je pojasnil: »Kot prvo bi navedel, da dr.Rok Snežič​ nikdar ni prestajal zaporne kazni, temveč alternativno kazensko sankcijo vikend zapor. Na komentar, da se narkoman in da se klovn Kordiš ne pogaja, pa bi komentiral, da mu jaz nikdar nisem ponudil možnosti za pogajanje, saj se jaz ne pogajam z narkomani.«