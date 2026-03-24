Snežičev sedemletnik ponižal bosanske obveščevalce: plačati mu morajo na tisoče evrov

Pravna bitka, ki se je zdela kot boj Davida proti Goljatu, se je končala s popolnim porazom bosanske obveščevalne službe OBA. Njihov nasprotnik? Komaj sedemletni deček, sin kontroverznega Mariborčana Roka Snežiča, ki je na najvišji sodni stopnji dokazal, da so mu državni organi kratili osnovne otrokove pravice.

Vse se je začelo leta 2020, ko je agencijo vodil zdaj že padli in zaprti Osman Mehmedagić, znan pod vzdevkom Osmica. Snežiča so takrat brez jasnih dokazov razglasili za grožnjo nacionalni varnosti in mu čez noč prepovedali vstop v državo, kjer je živela njegova družina. Snežič odločitve sploh ni videl, niti se nanjo ni mogel pritožiti, zato je prisilna ločitev trajala skoraj štiri leta. Sodišče BiH je zdaj udarilo po mizi: agencija v vsem tem času ni predložila niti enega samega dokaza, ki bi upravičil tako strog ukrep. Sodba je jasna in neizprosna: »Zaradi zgoraj navedenih dogodkov je bila mladoletnemu tožniku kršena pravica do družinskega življenja, zaradi česar je utrpel posledice. Zaradi nerednih in oteženih stikov z očetom je bil porušen njegov občutek varnosti in čustvene stabilnosti, kar se je kazalo v duševnih bolečinah in strahu,« piše v odločitvi, ki jo je pridobil portal Capital.

Denar bo podaril cerkvi in vladi

Zaradi čustvenih bolečin in strahu, ki jih je preživljal otrok, bo morala OBA izplačati 16.000 konvertibilnih mark (približno 8.180 evrov) odškodnine, zraven pa pokriti še dobrih dva tisočaka sodnih stroškov. A družina Snežič denarja ne namerava obdržati. Kot poroča časnik Delo, je Rok Snežič že napovedal, da bo celoten znesek takoj prenakazal Srbski pravoslavni cerkvi in vladi Republike Srbske v znak hvaležnosti, ker mu v tem okolju pustijo poslovati.

Ironično je, da je tisti, ki je Snežiča izganjal kot »varnostno tveganje«, sam končal za rešetkami. »Osmica« je namreč pogorel na celi črti – obsojen je bil zaradi ponarejanja diplome in zlorab znotraj agencije. Medtem ko se Snežič v BiH še vedno sooča z očitki o ustanavljanju fantomskih podjetij in spreminjanju Banja Luke v »offshore« destinacijo za Slovence, v tej državi do danes še ni bil obsojen.

Sodniki so v razsodbi še poudarili, da je ohranjanje stikov med starši in otroki bistven element spoštovanja družinskega življenja, ki ga država ne sme kar tako pohoditi. Snežič starejši pa medtem že pripravlja nove pravne napade; na slovenskem sodišču od nekdanjega šefa obveščevalcev zahteva kar milijon mark odškodnine.