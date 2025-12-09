  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NIHALKA

Snežna odeja na Veliki planini že vabi

Slovita nihalka po prenovi že prevaža potnike. Iz Kamniške Bistrice boste z njo v petih minutah nad gozdno mejo.
Prva nihalka je sprejela 30 potnikov, danes jih 32. FOTO: Primož Hieng

Prva nihalka je sprejela 30 potnikov, danes jih 32. FOTO: Primož Hieng

Za številne obiskovalce je vožnja posebno doživetje. FOTO: Primož Hieng

Za številne obiskovalce je vožnja posebno doživetje. FOTO: Primož Hieng

Sredi februarja lani so namenu predali novo šestsedežnico. FOTO: Arhiv Velike Planine

Sredi februarja lani so namenu predali novo šestsedežnico. FOTO: Arhiv Velike Planine

Mag. Tomaž Štefe, direktor podjetja Velika planina FOTO: Primož Hieng

Mag. Tomaž Štefe, direktor podjetja Velika planina FOTO: Primož Hieng

Izgradnja nihalke je lepote Velike planine približala obiskovalcem. FOTO: Grega Eržen

Izgradnja nihalke je lepote Velike planine približala obiskovalcem. FOTO: Grega Eržen

Prva nihalka je sprejela 30 potnikov, danes jih 32. FOTO: Primož Hieng
Za številne obiskovalce je vožnja posebno doživetje. FOTO: Primož Hieng
Sredi februarja lani so namenu predali novo šestsedežnico. FOTO: Arhiv Velike Planine
Mag. Tomaž Štefe, direktor podjetja Velika planina FOTO: Primož Hieng
Izgradnja nihalke je lepote Velike planine približala obiskovalcem. FOTO: Grega Eržen
Primož Hieng
 9. 12. 2025 | 07:10
4:14
A+A-

Podjetje Velika planina z optimizmom in v skladu z načrti naznanja, da je nihalka po uspešno zaključenem remontu in zamenjavi poškodovane vlečne vrvi že začela delovati. Remont in zamenjava vlečne vrvi sta potekala skladno z najvišjimi tehničnimi standardi in pod budnim nadzorom certificiranih strokovnjakov za žičniške naprave. Vključeni so bili temeljiti pregledi in servis ključnih delov sistema – od pogonskih in zavornih mehanizmov do kabin in drugih varnostnih elementov.

Mag. Tomaž Štefe, direktor podjetja Velika planina FOTO: Primož Hieng
Mag. Tomaž Štefe, direktor podjetja Velika planina FOTO: Primož Hieng

»Varnost potnikov je na prvem mestu, zato smo pri vsakem koraku sodelovali s strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje z vzdrževanjem tovrstnih sistemov. Izjemna zahvala gre celotni ekipi zaposlenih v družbi Velika planina, še posebej pa bi rad poudaril vlogo sodelavcev v sektorju žičnice, ki so s strokovnim znanjem, predanostjo in izjemnim delom zagotovili tekoč in pravočasen potek del. Njihova vloga pri vzdrževanju in varnosti je ključna za celotno doživetje Velike planine. Posebno pohvalo si zaslužita vodja obratovanja Andrej Potočnik in zunanji sodelavec Janez Uršič, ki sta izvedbo dvignila na najvišjo raven,« je ob pripravah na ponovni zagon poudaril direktor družbe mag. Tomaž Štefe. »Veseli nas, da bomo obiskovalcem znova omogočili udoben in varen dostop na Veliko planino.«

Čarobni razgled

Ponovna vzpostavitev obratovanja prihaja ravno v času, ko je Velika planina že odeta v prvo pravo snežno odejo letošnje sezone. Planina je te dni obdana z bleščečimi belimi travniki, kristalno čistim zrakom in čudovitimi razgledi na pobeljene vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, zato je idealna za zimske sprehode med pastirskimi bajtami, ki v tem času ustvarjajo pravljično vzdušje. Obiskovalci se lahko vsak dan okrepčajo v gostilni Zeleni rob, ob koncih tedna pa jih na zgornji postaji nihalke pričaka tudi okrepčevalnica Skodla, kjer ponujajo prigrizke iz lokalnih sestavin, zimske napitke ter čudovito teraso z razgledom. Za številne obiskovalce je vožnja z nihalko posebno doživetje – v petih minutah se iz doline Kamniške Bistrice povzpnejo nad gozdno mejo, kjer se odpre razgled na veličastne bele vrhove in vse do Ljubljanske kotline. V teh dneh je razgled zaradi snežne odeje še posebej magičen. »Po uspešno zaključenem remontu in zamenjavi poškodovane vlečne vrvi smo pripravljeni na zimo. Planina nas je pričakala odeta v čudovito snežno odejo. Veselimo se, da bomo obiskovalcem z nihalko znova omogočili udoben dostop do te čarobne zimske kulise, in vabimo vse, da pridejo in doživijo zimsko pravljico na Veliki planini,« je sklenil Štefe.

13. septembra 1964 so jo uradno odprli.

Nihalka na Veliko planino ima že dolgo zgodovino. Leta 1958 je zaradi želje, da bi na planino zgradili žičnico, Vlasto Kopač za OLO Ljubljana izdelal urbanistični program in varstveni režim Velike planine ter tako zavaroval pastirski del. Tako je Kopač dve leti pozneje projektiral obe postaji žičnice ter hotel Šimnovec in že naslednje leto so začeli gradnjo nihalke. Isto leto so pognali tudi sedežnico na Zeleni rob (sedežnica Šimnovec). Bil je 13. september 1964, ko so uradno odprli nihalko in je kabina s prvimi potniki uradno prispela na vrh. Kabina je takrat sprejela 30 potnikov, vožnja pa je na razdalji 1643 metrov trajala malce več kot sedem minut. Nosilna vrv je takrat tehtala 17 ton, vlečna vrv pa 12 ton. Danes nihalka potnike na planino pripelje v le petih minutah, sprejme pa 32 potnikov. Izgradnja nihalke je lepote Velike planine približala obiskovalcem. Tako se je tam začel širiti tudi turizem, v zimskih mesecih pa je bila Velika planina množično obiskano smučišče. Danes je biser turističnih destinacij. Poleti zaživi s prihodom pastirjev in živine, v zimskih mesecih pa sta poleg smučanja posebno doživetje nočno sankanje in krpljanje po naravnem snegu med idilo s snegom pokritih pastirskih koč.

Za številne obiskovalce je vožnja posebno doživetje. FOTO: Primož Hieng
Za številne obiskovalce je vožnja posebno doživetje. FOTO: Primož Hieng

Sredi februarja lani so namenu predali novo šestsedežnico. FOTO: Arhiv Velike Planine
Sredi februarja lani so namenu predali novo šestsedežnico. FOTO: Arhiv Velike Planine

Izgradnja nihalke je lepote Velike planine približala obiskovalcem. FOTO: Grega Eržen
Izgradnja nihalke je lepote Velike planine približala obiskovalcem. FOTO: Grega Eržen

Več iz teme

Velika planinanihalkasmučiščeturizemSlovenijaKamnik
ZADNJE NOVICE
06:50
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
IŠČEJO JU ŽE MESECE

Agonija po izginotju Ami in Zappe v Lepeni: »Sanja se mi o psih, včasih je to res neznosno«

Režiser Eduard Miler v Lepeni nadaljuje iskanje dveh kosmatincev pasme jakutska lajka.
Tina Horvat9. 12. 2025 | 06:50
06:32
Bulvar  |  Tuji trači
POBUDA

Bo po Ozzyju imenovano letališče?

V Birminghamu zbirajo podpise za preimenovanje mestne zračne luke. Zamisel menda podpirajo tudi v mestnem svetu.
9. 12. 2025 | 06:32
06:17
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRED TREMI LETI

Odpuščeni ortoped Kavčič je bil že obsojen, ne boste verjeli zaradi česa

Gregor Kavčič, ki naj bi zlorabljal čakalne vrste, je v preteklosti že bil v kazenskem postopku.
Boštjan Celec9. 12. 2025 | 06:17
06:00
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Harmonikarji se prijavljajo za podiranje rekorda (Suzy)

Na Visti v Velenju se bo 17. maja prihodnje leto zbralo največje število harmonikarjev in harmonikaric na svetu, ki bodo družno zaigrali Avsenikovo Na Golici in se tako zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Letos so to storili Kitajci, drugo leto mora to uspeti nam, v Sloveniji.
9. 12. 2025 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Ognjeni konj na štartni liniji: zastrašujoč skok za nekatera znamenja

Kitajsko novo leto, ki se začne 17. februarja 2026 in konča 7. februarja 2027, bo leto ognjenega konja.
9. 12. 2025 | 06:00
05:41
Lifestyle  |  Stil
PREVIDNO!

Že ena iskrica je lahko dovolj, da se prazniki sprevržejo v nočno moro

Gasilci opozarjajo na nevarna božična drevesca, dim, neprevidnost pri kuhanju, svečah ter ravnanju s petardami.
9. 12. 2025 | 05:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Je investiranje res kot igra na srečo?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki