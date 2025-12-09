Snežna odeja na Veliki planini že vabi

Podjetje Velika planina z optimizmom in v skladu z načrti naznanja, da je nihalka po uspešno zaključenem remontu in zamenjavi poškodovane vlečne vrvi že začela delovati. Remont in zamenjava vlečne vrvi sta potekala skladno z najvišjimi tehničnimi standardi in pod budnim nadzorom certificiranih strokovnjakov za žičniške naprave. Vključeni so bili temeljiti pregledi in servis ključnih delov sistema – od pogonskih in zavornih mehanizmov do kabin in drugih varnostnih elementov.

Mag. Tomaž Štefe, direktor podjetja Velika planina FOTO: Primož Hieng

»Varnost potnikov je na prvem mestu, zato smo pri vsakem koraku sodelovali s strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje z vzdrževanjem tovrstnih sistemov. Izjemna zahvala gre celotni ekipi zaposlenih v družbi Velika planina, še posebej pa bi rad poudaril vlogo sodelavcev v sektorju žičnice, ki so s strokovnim znanjem, predanostjo in izjemnim delom zagotovili tekoč in pravočasen potek del. Njihova vloga pri vzdrževanju in varnosti je ključna za celotno doživetje Velike planine. Posebno pohvalo si zaslužita vodja obratovanja Andrej Potočnik in zunanji sodelavec Janez Uršič, ki sta izvedbo dvignila na najvišjo raven,« je ob pripravah na ponovni zagon poudaril direktor družbe mag. Tomaž Štefe. »Veseli nas, da bomo obiskovalcem znova omogočili udoben in varen dostop na Veliko planino.«

Čarobni razgled

Ponovna vzpostavitev obratovanja prihaja ravno v času, ko je Velika planina že odeta v prvo pravo snežno odejo letošnje sezone. Planina je te dni obdana z bleščečimi belimi travniki, kristalno čistim zrakom in čudovitimi razgledi na pobeljene vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, zato je idealna za zimske sprehode med pastirskimi bajtami, ki v tem času ustvarjajo pravljično vzdušje. Obiskovalci se lahko vsak dan okrepčajo v gostilni Zeleni rob, ob koncih tedna pa jih na zgornji postaji nihalke pričaka tudi okrepčevalnica Skodla, kjer ponujajo prigrizke iz lokalnih sestavin, zimske napitke ter čudovito teraso z razgledom. Za številne obiskovalce je vožnja z nihalko posebno doživetje – v petih minutah se iz doline Kamniške Bistrice povzpnejo nad gozdno mejo, kjer se odpre razgled na veličastne bele vrhove in vse do Ljubljanske kotline. V teh dneh je razgled zaradi snežne odeje še posebej magičen. »Po uspešno zaključenem remontu in zamenjavi poškodovane vlečne vrvi smo pripravljeni na zimo. Planina nas je pričakala odeta v čudovito snežno odejo. Veselimo se, da bomo obiskovalcem z nihalko znova omogočili udoben dostop do te čarobne zimske kulise, in vabimo vse, da pridejo in doživijo zimsko pravljico na Veliki planini,« je sklenil Štefe.

13. septembra 1964 so jo uradno odprli.

Nihalka na Veliko planino ima že dolgo zgodovino. Leta 1958 je zaradi želje, da bi na planino zgradili žičnico, Vlasto Kopač za OLO Ljubljana izdelal urbanistični program in varstveni režim Velike planine ter tako zavaroval pastirski del. Tako je Kopač dve leti pozneje projektiral obe postaji žičnice ter hotel Šimnovec in že naslednje leto so začeli gradnjo nihalke. Isto leto so pognali tudi sedežnico na Zeleni rob (sedežnica Šimnovec). Bil je 13. september 1964, ko so uradno odprli nihalko in je kabina s prvimi potniki uradno prispela na vrh. Kabina je takrat sprejela 30 potnikov, vožnja pa je na razdalji 1643 metrov trajala malce več kot sedem minut. Nosilna vrv je takrat tehtala 17 ton, vlečna vrv pa 12 ton. Danes nihalka potnike na planino pripelje v le petih minutah, sprejme pa 32 potnikov. Izgradnja nihalke je lepote Velike planine približala obiskovalcem. Tako se je tam začel širiti tudi turizem, v zimskih mesecih pa je bila Velika planina množično obiskano smučišče. Danes je biser turističnih destinacij. Poleti zaživi s prihodom pastirjev in živine, v zimskih mesecih pa sta poleg smučanja posebno doživetje nočno sankanje in krpljanje po naravnem snegu med idilo s snegom pokritih pastirskih koč.

Za številne obiskovalce je vožnja posebno doživetje. FOTO: Primož Hieng

Sredi februarja lani so namenu predali novo šestsedežnico. FOTO: Arhiv Velike Planine