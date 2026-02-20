Močno sneženje je danes povzročilo zahtevne razmere na cestah v Pomurju, ponekod tudi popolne zapore cest zaradi snegoloma. Kot je za STA povedal direktor podjetja Pomgrad Cestno podjetje Murska Sobota Tadej Vučko, so bile vse razpoložljive ekipe zimske službe na terenu aktivirane ob 1.30, ko je dež po polnoči prešel v močno sneženje.

V nižinskem delu Pomurja so ceste rahlo zasnežene, mestoma se pojavlja snežna brozga, v višje ležečih predelih Goričkega pa je zaradi močnega sneženja na vozišču tudi do pet centimetrov snega, pri čemer je po Vučkovih navedbah vožnja zagotovljena z uporabo ustrezne zimske opreme.

Prišlo do snegoloma

Zaradi mokrega in težkega snega je prišlo tudi do snegoloma, kar povzroča zastoje in popolne zapore posameznih cestnih odsekov, med drugim na državni cesti proti mejnemu prehodu Kuzma, na cesti Sotina-Kuzma, kjer je po ocenah interventnih služb padlo približno 150 dreves, ter na občinski cesti Grad-Križarka. Interventne skupine na teh območjih odstranjujejo podrta drevesa, odseki pa bodo po njegovih besedah zaprti, dokler sanacija ne bo zaključena.

Snežne in dežne padavine od zahoda že postopno slabijo in bodo po napovedih vremenoslovcev do večera povečini ponehale.

Do nižin sneži tudi ponekod na Dolenjskem, Kočevskem in v Posavju, po nižinah je zapadlo do okoli pet centimetrov snega. Na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto so vozne razmere zahtevne, saj se sneg oprijemlje cestišč. Zaradi prometni nesreč in zdrsov je ponekod oviran promet, so sporočili s PU Novo mesto. Na območju Dolenjske, Posavja in Kočevja je po trenutnih podatkih po nižinah zapadlo do okoli pet centimetrov snega, na prelazih in višje ležečih cestah do deset centimetrov, na Kočevskem pa do 15 centimetrov, so za STA povedali v podjetju CGP Novo mesto.

Na Celjskem in Koroškem ponekod močno sneži, promet poteka počasi, nekatere ceste so zaprte, na terenu so plužno-posipne skupine. Težave v prometu nastajajo tudi zaradi zdrsov tovornih vozil, je za STA povedal vodja vzdrževanja na Voc Celje Damjan Maček.

Na cestah se pojavlja snežna brozga, na terenu so vse razpoložljive plužno-posipne enote. Glede na napoved bodo padavine do večera ponehale, v tem času pa tudi pri omenjenem vzdrževalcu državnih cest na tem območju voznike pozivajo k strpnosti.

Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton velja na regionalnih cestah Soteska-Črmošnjice, Črmošnjice-Črnomelj, Novo mesto-Metlika in Štrekljevec-Jugorje. Policisti opozarjajo, da se morajo v primeru močnega sneženja vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone na glavnih in regionalnih cestah sami izločiti iz prometa. Na avtocesti izločanje odreja Dars.

Zaradi plužnih skupin ponekod nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Vozila stojijo na voznem pasu. Na cesti Laško - Celje, na Polulah. Zdrs tovornega vozila:

- na regionalni cesti Vrhnika Logatec pri Vrhniki promet poteka izmenično enosmerno;

- zaprt je mejni prehod Zavrč, zaradi zdrsa med Borlom in Zavrčem. Zaradi podrtih dreves so zaprte ceste:

- Radlje - Radeljski prelaz;

- Petrovci - Kuzma. Okvare na elektro omrežju:

- Vosek - Jurovski Dol pri kraju Flekušek, popolna zapora;

- Cesta Šentilj - Trate je prevozna smo za osebna vozila. Nesreče: Na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru je zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentilj proti Mariboru in izvoz na počivališče Zima proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Na severni ljubljanski obvoznici med Podutikom in Dravljami proti Zadobrovi je oviran promet. Zaprta je cesta Velenje - Slovenj Gradec pri Mislinji, nastaja zastoj. Na cesti Maribor - Dravograd, v Spodnjem Slemenu promet izmenično enosmerno. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer:

- Babno Polje, Petrina - razmere na hrvaški strani,

- Col - Črni Vrh - Godovič. Prepoved za vozila nad 7,5 ton:

- Novo mesto - Metlika in Štrekljevec - Jugorje. Voznike opozarjamo, da je na prelazih in ostalih višje ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig. Na višjeležečih predelih ter na vzhodnem delu Slovenije sneži. Na cestah so že posipne in plužne skupine. Voznikom priporočamo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Voznikom svetujejo, da hitrost vožnje zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti, prilagodijo pa naj tudi varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Vozniki naj se izogibajo situacijam, v katerih bi bilo potrebno nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke pa naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe. V cestnem prometu naj bodo udeleženi le z dobro očiščenimi vozili in z vozili, opremljenimi s predpisano zimsko opremo, so še poudarili na PU Novo mesto.

Zaradi snega težave tudi v železniškem prometu

Sneženje povzroča težave tudi v železniškem prometu, predvsem v vzhodni polovici države. Zaradi podrtega drevesa na avstrijski strani je zaprta proga Šentilj-Špilje, podrto drevo je prekinilo tudi promet na relaciji Kidričevo-Cirkovce. Na nekaterih drugih relacijah vlaki po podatkih Slovenskih železnic (SŽ) vozijo z zamudo. Promet na relaciji Šentilj-Špilje bo predvidoma prekinjen do 12. ure, so za STA navedli na SŽ.

Za potnike na relacijah, kjer so proge zaprte, so organizirali nadomestne prevoze, pri katerih pa lahko zaradi zimskih razmer prav tako pride do zamud. Zaradi podrtega drevesa je bil zjutraj promet nekaj časa prekinjen tudi na relacijah Poljčane-Dolga Gora, Dankovci-Hodoš in Vuzenica-Dravograd. Podobne težave je pričakovati tudi v naslednjih urah, saj se drevesa pod težo snega marsikje lomijo. Potnike na SŽ prosijo za potrpežljivost. Kot so poudarili, bodo težave rešili v najkrajšem možnem času.

Arso: Glavnina snežnih padavin se je pomaknila proti severovzhodu držav

Glavnina snežnih padavin se je iz visokogorja in nekaterih alpskih dolin severozahodne Slovenije, kjer je včeraj zapadlo okoli 25 cm snega, ponoči pomaknila proti severovzhodu države, so navedli na Agenciji RS za okolje (ARSO). Obilno sneženje je zajelo območje Pohorja in Kozjaka, kar nekaj snega pa je zapadlo tudi na območju Goričkega, Slovenskih goric in Haloz.

Do 9.30 je največ snega zapadlo na meteorološki postaji Zgornja Kaplja, 45 cm. Drugod po nižinah severovzhodne Slovenije ga je zapadlo do 10 cm. S terena poročajo o snegolomu.

Trenutno sneži po nekaterih nižinah jugovzhodne Slovenije, drugod je meja sneženja na nadmorski višini okoli 500 m. Padavine bodo popoldne od zahoda postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Še naprej bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja.

Še do okoli 15. ure za severovzhod države velja oranžno vremensko opozorilo zaradi sneženja, zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov pa oranžno vremensko opozorilo velja za severozahod Slovenije. Splošna nevarnost snežnih plazov je velika, in sicer četrte stopnje po evropski 5-stopenjski lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov. Na številnih dovolj strmih pobočjih je snežna odeja le slabo do zmerno stabilna, opozarjajo na Arsu.