  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSLEDICE OBILNEGA SNEŽENJA

Snežni zastoji na cestah in led na letališču: osem letov odpovedanih

Arso je za večji del Slovenije izdal oranžno opozorilo zaradi mraza do –20 °C.
Nekaterim je bilo še pretoplo. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
Nekaterim je bilo še pretoplo. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 8. 1. 2026 | 06:50
2:04
A+A-

Sneženje, ki je državo zajelo v torek, je na cestah povzročilo toliko kaosa, kot ga že dolgo ne pomnimo. Nekateri so v avtomobilih za nekaj kilometrov vožnje obtičali tudi za več ur. Četudi so spet padale obtožbe na račun cestnih delavcev glede slabo očiščenih cest, so se ti tako kot vsakič doslej branili, da zaradi razmer drugače enostavno ni šlo.

40 CENTIMETROV ga je padlo v Osilnici.

Težave s čiščenjem površin so imeli tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Zaradi kombinacije obilnega sneženja in nizkih temperatur ter posledične zaledenitve steze so morali začasno ustaviti letalski promet. Odpovedanih je bilo osem poletov. Promet je nato znova stekel kmalu po polnoči.

Na delu so bile številne plužne skupine. Foto: Dejan Javornik
Na delu so bile številne plužne skupine. Foto: Dejan Javornik

Včerajšnji dan, ko je bilo sneženje le še spomin, je promet po slovenskih cestah potekal povsem tekoče. Tisti, ki so se zjutraj prav zato, da bi se izognili zamujanju v službo, na pot odpravili bolj zgodaj, so se ušteli. Drugi so morali poprijeti za lopate in sčistiti dovoze do svojih hiš ali poslovnih prostorov. Tretji, predvsem otroci, so debelo snežno odejo izkoristili za snežne norčije. Po nižinah je v torek zapadlo od 10 do 30 centimetrov snega, največ na jugovzhodu Slovenije, je za STA povedal dežurni meteorolog Blaž Šter. Največ snega je zapadlo v Osilnici, kjer je skupno okoli 40 centimetrov snega. Veliko ga je zapadlo tudi okrog Idrije, kjer je snežna odeja debela 35 centimetrov. Za danes je Agencija za okolje RS (Arso) izdala oranžno vremensko opozorilo za večji del države zaradi izjemno nizkih temperatur. Po njihovih navedbah bo današnje jutro zelo mrzlo, tudi vse do –20 stopinj Celzija, mraz pa bo zajel praktično vso notranjost Slovenije. 

Nekaterim je bilo še pretoplo. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik
Nekaterim je bilo še pretoplo. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik

Več iz teme

snegvremesneženjemrazArsoprometvremenske razmere
ZADNJE NOVICE
08:22
Lifestyle  |  Astro
HRANA

Vibracije hrane: ne določa jih le to, kaj jemo, ampak tudi, kako

Najvišje zaznamo pri zeleni listnati zelenjavi, svežem sadju. Ko izberemo nekaj z nižjo vibracijo, lahko to uravnotežimo z višjo.
8. 1. 2026 | 08:22
08:02
Šport  |  Športni trači
HOKEJ

Slovenski reprezentant Jan Drozg pogreša le domačo lovoriko

Jan Drozg med aduti Olimpije v ICEHL. Veseli se tudi boja v finalu DP.
Siniša Uroševič8. 1. 2026 | 08:02
07:56
Novice  |  Slovenija
ARSO PRIŽGAL ORANŽNO OPOZORILO

V tako ledenico smo se zbudili: na Ptuju in v Logatcu kar –20! To so kraji z najnižjo temperaturo

Pestro vremensko dogajanje bi lahko bilo tudi v petek, ko naj bi glede na trenutne napovedi deloma deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.
8. 1. 2026 | 07:56
07:55
Novice  |  Svet
POTOVANJE

Vstop v ZDA bi plačali z osebnimi podatki

V to želijo Američani prisiliti EU. Nekateri že zaskrbljeni.
8. 1. 2026 | 07:55
07:53
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Enolončnica s tortelini in pečenico, ki bi jo jedli vsak dan (VIDEO)

Gosta in nasitna juha s pečenico, tortelini in špinačo je idealna izbira za hiter, a okusen obrok iz enega lonca. Preprost recept, ki pogreje in potolaži.
Mateja Delakorda8. 1. 2026 | 07:53
07:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODNOSI

Te stvari si alfa ženske želijo pri moškem

Mit o osvajanju alfa ženske namiguje na boj za prevlado. A takšne dame si želijo predvsem čustvene zrelosti.
8. 1. 2026 | 07:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki