Snežni zastoji na cestah in led na letališču: osem letov odpovedanih

Sneženje, ki je državo zajelo v torek, je na cestah povzročilo toliko kaosa, kot ga že dolgo ne pomnimo. Nekateri so v avtomobilih za nekaj kilometrov vožnje obtičali tudi za več ur. Četudi so spet padale obtožbe na račun cestnih delavcev glede slabo očiščenih cest, so se ti tako kot vsakič doslej branili, da zaradi razmer drugače enostavno ni šlo.

40 CENTIMETROV ga je padlo v Osilnici.

Težave s čiščenjem površin so imeli tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Zaradi kombinacije obilnega sneženja in nizkih temperatur ter posledične zaledenitve steze so morali začasno ustaviti letalski promet. Odpovedanih je bilo osem poletov. Promet je nato znova stekel kmalu po polnoči.

Na delu so bile številne plužne skupine. Foto: Dejan Javornik

Včerajšnji dan, ko je bilo sneženje le še spomin, je promet po slovenskih cestah potekal povsem tekoče. Tisti, ki so se zjutraj prav zato, da bi se izognili zamujanju v službo, na pot odpravili bolj zgodaj, so se ušteli. Drugi so morali poprijeti za lopate in sčistiti dovoze do svojih hiš ali poslovnih prostorov. Tretji, predvsem otroci, so debelo snežno odejo izkoristili za snežne norčije. Po nižinah je v torek zapadlo od 10 do 30 centimetrov snega, največ na jugovzhodu Slovenije, je za STA povedal dežurni meteorolog Blaž Šter. Največ snega je zapadlo v Osilnici, kjer je skupno okoli 40 centimetrov snega. Veliko ga je zapadlo tudi okrog Idrije, kjer je snežna odeja debela 35 centimetrov. Za danes je Agencija za okolje RS (Arso) izdala oranžno vremensko opozorilo za večji del države zaradi izjemno nizkih temperatur. Po njihovih navedbah bo današnje jutro zelo mrzlo, tudi vse do –20 stopinj Celzija, mraz pa bo zajel praktično vso notranjost Slovenije.