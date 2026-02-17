So odpadki z območja zapora Dobrunje nevarni? Inšpektorat predal dokumente policiji

Prisotnost nevarnih odpadkov na divjih odlagališčih, na katerih so pristali odpadki z območja zapora Dobrunje, ni potrjena, so za STA navedli na Inšpektoratu RS za okolje in energijo. Presoja Arsa na dveh lokacijah je pokazala, da kljub posameznim preseženim opozorilnim vrednostim ni pričakovati škodljivih vplivov na zdravje ali okolje, so dodali. Na portalu Preiskovalno so sredi novembra sprožili niz objav prispevkov, v katerih pišejo, da je bilo iz gradbene jame za zapor Dobrunje mimo pravil odloženih za 840 tovornjakov gradbenih odpadkov, po 20 do 25 ton na tovornjak.

Med njimi naj bi jih bilo glede na analizo podjetja Ikema iz leta 2021, ki so jo pridobili, 10 odstotkov nevarnih za zdravje. Vsebovali naj bi težke kovine, katrane, ogljikovodike, za človeka in okolje strupene snovi. Kot so povzeli na Preiskovalno, naj bi najbolj izstopal vzorec z odlagališča Kukmaka, kjer naj bi bila koncentracija niklja močno nad mejno vrednostjo, hkrati pa naj bi bili povišani tudi baker in spojine PAH. Ob tem so se obrnili na predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Metodo Dodič Fikfak, ki je opozorila na nujnost odstranitve kontaminirane vsebine.

Dogajanje preiskuje policija

Presoja Agencije RS za okolje (Arso) na dveh divjih odlagališčih pa je torej po navedbah inšpektorata pokazala, da kljub posameznim preseženim opozorilnim vrednostim ni pričakovati škodljivih vplivov na zdravje ali okolje. Dogajanje okoli odpadkov z območja zapora Dobrunje sicer preiskuje policija, so za STA pred dnevi pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Na inšpektoratu pa so za STA povedali, da so policistom predali vso listinsko dokumentacijo v zvezi z inšpekcijskimi postopki, pa tudi pojasnila glede dejanskega stanja in opredelitve morebitnih kaznivih dejanj za vsako posamezno upravno zadevo.

